Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине признались в невозможности сбивать планирующие бомбы РФ

На Украине признались в невозможности сбивать планирующие бомбы РФ

Экс-полковник СБУ Стариков: планирующие бомбы ВС РФ невозможно сбить
15 января 2024, 16:59
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

«Во-первых, бомбы и снаряды системой ПВО сбить невозможно. То есть они реально не сбиваются. Количество у них (у России - ред.) — десятки тысяч штук: ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000», — заявил Стариков.

По его словам, российские планирующие бомбы имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО. Таким образом, Стариков отметил, что это оружие очень серьезное.


Ранее Business Insider писал, что планирующие авиабомбы ВС РФ стали серьезной проблемой для ВСУ. Автор пояснил, что истребители могут сбрасывать планирующие авиабомбы на удаленном расстоянии от цели, а не над ней. Таким образом, эффективность ПВО снижается.

Читайте также:

Британский эксперт рассказал, чем ВС РФ уничтожат позиции украинских войск

MWM: российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для ВСУ

MWM: ВСУ несут огромные потери из-за ударов ВС РФ с применением Ми-28Н
#эксперт
#оружие
#всу
#вс рф
#истребители
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Днепропетровске предложили создать группы по розыску военнообязанных
15 января 2024, 17:39

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Власти украинского Днепропетровска хотят создать группы по розыску военнообязанных. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на распоряжение мэра города Бориса Филатова.
«В Днепропетровске предлагают создать группы розыска военнообязанных. Такая норма заложена в проекте решения исполкома горсовета Днепропетровска от 12 января, который на данный момент не был принят», - говорится в Telegram-канале издания.

Таким образом, документ предполагает, создание специальных участков в помещениях райадминистраций для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов. К данной работе также предлагается привлечь сотрудников военкоматов. Также издание пишет, что подобным оповещением также будут заниматься по местам проживания работы мужчин призывного возраста.

Читайте также:

На Украине мужчин задерживают для мобилизации, укладывая лицом в землю

Глава Николаевской области Ким: Уклонисты не имеют права на полноценную жизнь

New York Times: в ВСУ заявили, что новобранцы не лучше пьяниц
#норма
#права
#telegram
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине признали западное происхождение всего высокоточного оружия ВСУ
15 января 2024, 17:12

Фото: istockphoto/bbsferrari

Всё высокоточное оружие, имеющееся в распоряжении украинских военных, произведено на Западе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
В интервью изданию «РБК - Украина» он признал, что всё высокоточное вооружение, которое имеется в частях и подразделениях ВСУ, западного производства. По словам главы ГУР, большинство артиллерийских снарядов для орудий калибра НАТО (155 миллиметров) также произведены за рубежом.

Скибицкий отметил, что Киев надеется на продолжение поддержки со стороны западных союзников, так как без их помощи продолжать военные действия будет достаточно сложно, а в некоторых сферах — просто невозможно.

Ранее западные СМИ писали, что Россия ежедневно производит десять тысяч фугасных снарядов, в то время как Украина — лишь две тысячи. Это негативно сказывается на боеспособности ВСУ как при оборонительных, так и при наступательных действиях.

Читайте также:

Rzeczpospolita: ВПК Польши переживает бум из-за украинского конфликта

Минобороны: ВС РФ поразили склад боеприпасов на аэродроме Долгинцево

Минобороны: российские военные нанесли удар по украинским объектам ВПК
#россия
#военные
#украина
#вооружение
#интервью
#нато
#всу
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинцы могут исчезнуть с лица земли, считает Сальдо
Сальдо: украинцы рискуют исчезнуть с лица земли при продолжении боевых действий
15 января 2024, 16:40

Фото: сайт Кремля

Украинцы рискуют исчезнуть с лица земли, если боевые действия не будут завершены в ближайшее время. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, опубликовав видео с тысячами могил, где захоронены украинские солдаты.
Сальдо пояснил, что на видео показаны тысячи могил украинских военных в Черкассах, Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге и на Тернопольщине.

«Эти погибшие — наши бывшие соотечественники, обманутые западной и украинской пропагандой, а потом брошенные на убой в жерло братоубийственной войны. Они умерли бессмысленно и бесславно, за чуждые им интересы», - написал Сальдо.

Он подчеркнул, что демографии Украины нанесен невосполнимый урон. Таким образом, по словам Сальдо, украинцы рискуют исчезнуть с лица земли в случае продолжения боевых действий. Он пояснил, что останется только диаспора, рассеянная по всему миру, и остатки украинского населения «на выжженной земле».

Читайте также:

Украине пришел конец, считают в США

Глава Минобороны Британии Шэппс назвал 2024 год переломным для Украины

Песков: Москва выступает за мирное разрешение украинского конфликта
#москва
#погибшие
#видео
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГУР посчитали число добровольцев, которые идут в ВС РФ
В ГУР заявили, что ВС РФ ежемесячно пополняется на 30 тысяч добровольцев
15 января 2024, 16:00

Фото: iStock/kobzev3179

Ежемесячно контракты с Минобороны подписывает порядка 30 тысяч россиян. Об этом заявил официальный представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, в ВС РФ ежедневно вступает 1000-1100 добровольцев, что позволяет российским силам восполнять потери и формировать резервные полки. При этом Скибицкий отметил, что люди идут в армию добровольно, их не мобилизуют насильно, как утверждалось ранее. Однако он считает, что россияне имеют качественную мотивацию – это большая зарплата, которую получают военные.

По информации ГУР, зарплаты российских солдат в зоне спецоперации составляют порядка 220–250 тысяч рублей в месяц. При этом за день боевых действий идет надбавка 8 тысяч рублей к зарплате.

Читайте также:

Минобороны впервые раскрыло число контрактников, находящихся в зоне СВО

Кадыров: Из Грозного в зону спецоперации вылетела новая группа добровольцев

Путин: Семьям погибших героев СВО необходимо оказывать поддержку
#зарплата
#военные
#россияне
#зарплаты
#люди
#сво
#вс рф
#минобороны
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ разбили базу горючего для техники ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по базе горючего для техники ВСУ
15 января 2024, 15:33

Фото: iStock/bpawesome

Российская армия нанесла удары по базе горючего для военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях», - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Также добавляется что российским ударом уничтожена живая сила ВСУ живая сила и вооружение в 142-х районах.

Кроме того, за минувшие сутки средствами российской ПВО было сбито 25 беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Также были сбиты три ракеты «Точка-У».

Ранее в российском Минобороны также сообщали, что расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанёс удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ на Купянском направлении. В числе целей был командный пункт (КП) противника.

Читайте также:

В Минобороны подтвердили уничтожение трех «Точек-У» над Курской областью

Костромские десантники уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7800 метров

Су-25 нанесли на Донецком направлении удар по подразделениям ВСУ
#вооружение
#база
#днр
#лнр
#всу
#минобороны
#ракеты
#удар
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украине пришел конец, считают в США
Макгрегор: Украине пришел конец как государству
15 января 2024, 15:06

Фото: iStock/JARAMA

Украина перестала существовать как государство, страну покинули миллионы граждан, а рождаемость упала до критического уровня. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Я боюсь, печальная правда состоит в том, что Украине пришел конец как государству. Но мы будем продолжать делать вид, что она существует, пока это совершенно точно будет не так», — заявил Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

Он пояснил, что в результате конфликта Украину покинули миллионы граждан, а также снизилась рождаемость до критического уровня. При этом Вашингтон продолжает поддерживать этот конфликт, а украинцы несут колоссальные потери на поле боя. Он напомнил, что генпрокурор уже публично признал, что Украина потеряла 500 тысяч военных.

«Господи, какая неожиданность!» — иронично отметил Макгрегор.

Читайте также:

Песков: Москва выступает за мирное разрешение украинского конфликта

В Кремле высказались об обсуждении мира на Украине без участия РФ

Bloomberg: Встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась без чёткого плана
#москва
#конфликт
#украина
#встреча
#youtube
#интервью
#рождаемость
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине мужчин задерживают для мобилизации, укладывая лицом в землю
15 января 2024, 13:17

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украинских мужчин задерживают для мобилизации, укладывая их лицом в землю, жёсткие кадры опубликовало издание «Страна.uа» в своём Telegram-канале.
Предположительно, обнародованный ролик снят в Ивано-Франковске, однако, когда именно — неизвестно.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов и люди в военной форме хватают украинцев и укладывают их лицом в асфальт прямо у проезжей части.

Ранее командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что ситуация с личным составом Вооружённых сил Украины можно оценить как критическую. По его словам, средний возраст новобранцев достигает сорока лет, при этом, многие из них имеют серьёзные заболевания.

Читайте также:

Ситуацию с личным составом в ВСУ оценили как критическую

New York Times: В ВСУ заявили, что новобранцы не лучше пьяниц

«Думская»: Депутатов Рады могут лишить брони от мобилизации и отправить на фронт
#мобилизация
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Rzeczpospolita: ВПК Польши переживает бум из-за украинского конфликта
15 января 2024, 12:53

Фото: istockphoto/Sviatlana Lazarenka

Польские заводы, производящие оружие и боеприпасы, постоянно наращивают объёмы производства. Конечно, это происходит на фоне поставок вооружений Украине.
Издание Rzeczpospolita сообщает, например, о компании Nitro-Chem в Быдгощи, производящей тротил. По словам директора предприятия, он перешли на работу в три смены и изготавливают взрывчатое вещество в три смены. Завод Lucznik из Радома собирается нарастить производство автоматов до 100 тысяч в год. Подобная динамика наблюдается и у других предприятий военно-промышленного комплекса, пишут авторы публикации.

Один из крупнейших в Польше оборонных заводов Huta Stalowa Wola, производящий артиллерийские орудия, станет выпускать также БТР и БМП. Руководство предприятия намерено увеличить выпуск продукции вдвое.

Как отмечается в материале, текущий бум в оборонно-промышленном секторе экономики Польши спровоцирован резким ростом спроса на рынке, который, безусловно, вызван конфликтом на Украине.

Читайте также:

ВС РФ нанесли 23 групповых удара по объектам ПВК Украины

США и Украина 6-7 декабря проведут конференцию по вопросам развития ВПК

Reuters: Военные заказы Киева увеличивают доходы американского ВПК
#завод
#производство
#компании
#предприятия
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Кремль не имеет информации о каких-либо сбитых российских самолётах
15 января 2024, 12:32

Фото: сайт Кремля

В Кремле не располагают информацией о том, что какие-либо российские самолёты были сбиты украинскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее киевские заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) сумели сбить самолёты А-50 и Ил-22 Вооружённых сил Российской Федерации, напоминает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Комментируя это утверждение, представитель Кремля отметил, что такая информация, правдивая или ложная, всё-таки относится к проведению специальной военной операции. Поэтому по вопросам, касающимся СВО, лучше обращаться в министерство обороны РФ, порекомендовал Песков.

Напомним, ранее украинские СМИ и телеграм-каналы опубликовали сообщение о том, что в ночь на 15 января над Азовским морем были сбиты летающий командный пункт Ил-22М и самолёт-разведчик А-50. По информации российских телеграм-каналов, Ил-22М получил повреждения в ходе некоего воздушного инцидента и совершил вынужденную посадку в Анапе. По А-50 информации пока нет.

Читайте также:

В Кремле высказались об обсуждении мира на Украине без участия РФ

Песков: Россия осуждает удары США по Йемену

Песков: Белый дом давит на Запад для изъятия российских активов
#ночь
#сми
#операции
#информация
#сво
#всу
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф