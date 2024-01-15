На Украине признались в невозможности сбивать планирующие бомбы РФ

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«Во-первых, бомбы и снаряды системой ПВО сбить невозможно. То есть они реально не сбиваются. Количество у них (у России - ред.) — десятки тысяч штук: ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000», — заявил Стариков.
По его словам, российские планирующие бомбы имеют уникальную особенность. Они позволяют российским силам атаковать, при этом не бомбардировщики не заходят в зону действия украинских ПВО. Таким образом, Стариков отметил, что это оружие очень серьезное.
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Элина Позднякова