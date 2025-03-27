Военкор Сладков сообщил об усложнении ситуации еще в одной приграничной области

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В Брянской области наблюдается обострение ситуации и повышение активности беспилотников ВСУ. Об этом 27 марта сообщил российский военный корреспондент Александр Сладков.
«Из неподтвержденного. Брянщина, осложнение ситуации на границе, повышение активности вражеских коптеров. ВСУ привлекают к управлению дронами безусую молодежь», — написал Сладков в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что противник обладает огромным числом дронов, которые они ежедневно запускают «в один конец». Боевики бьют по гражданским целям, если не находят военные, подчеркнул Сладков.
Тем временем бои с ВСУ продолжаются в Курской и Белгородской областях. Противник не оставляет попыток закрепиться на землях российского приграничья.
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Элина Позднякова