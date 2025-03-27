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Военкор Сладков сообщил об усложнении ситуации еще в одной приграничной области

Военкор Сладков заявил об осложнении ситуации в Брянской области
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

В Брянской области наблюдается обострение ситуации и повышение активности беспилотников ВСУ. Об этом 27 марта сообщил российский военный корреспондент Александр Сладков.
«Из неподтвержденного. Брянщина, осложнение ситуации на границе, повышение активности вражеских коптеров. ВСУ привлекают к управлению дронами безусую молодежь», — написал Сладков в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что противник обладает огромным числом дронов, которые они ежедневно запускают «в один конец». Боевики бьют по гражданским целям, если не находят военные, подчеркнул Сладков.

Тем временем бои с ВСУ продолжаются в Курской и Белгородской областях. Противник не оставляет попыток закрепиться на землях российского приграничья.

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В Европе рассматривают варианты размещения сил на западе Украины
AP: Европа может разместить военных вдоль Днепра или на западе Украины
27 марта 2025, 10:39

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

В Европе рассматривают разные варианты развертывания военных на Украине, в том числе вдоль реки Днепр. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на французского чиновника.
Европейские военачальники и стратеги рассматривают разные варианты размещения солдат для «содействия» урегулированию украинского конфликта. По словам французского чиновника, возможные места для развертывания контингента — запад Украины или соседние государства.

Саммит «коалиции желающих», где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», состоится в четверг в Париже.

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ВСУ несут большие потери у Олешни и МАПП «Суджа»
27 марта 2025, 10:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ несут огромные потери у Олешни, Гоголевки и МАПП «Суджа» в Курской области несут колоссальные потери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады, доукомплектованные за счет солдат ВСУ с боевым опытом из других штурмовых подразделений, сегодня несут колоссальные потери в районе хутора Олешня в результате успешных действий наших военных», — говорится в сообщении.

При этом добавляется, что противник также несет серьезные потери в районе Гоголевки и у МАПП «Суджа». Здесь российские военные перемалывают переброшенные резервы ВСУ.

25 марта Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что армия России вернула контроль над международным автомобильным пунктом пропуска «Суджа», откуда ВСУ начали вторжение в Курскую область в августе 2024 года.

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Уничтожение ВСУ в Курской области, успехи ВС РФ в Торецке, бои в Часов Яре: последние новости СВО
27 марта 2025, 09:50

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска продолжают активно наступать на нескольких фронтах специальной военной операции, включая Херсонское, Запорожское, Угледарское и Курско-Сумское направления. Они наносят точечные удары по позициям Вооружённых сил Украины и сохраняют инициативу, несмотря на контратаки противника. Подробнее об обстановке в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область

На Новопавловском направлении российские войска начали активные действия после периода подготовки. Противник, согласно данным военэкспертов, пытается провести контратаки, чтобы сохранить контроль над этим участком. При этом ВСУ несут значительные потери в районах Олешни, Гоголевки и на пограничном переходе «Суджа» в Курской области.

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Херсонское направление

На Херсонском направлении российская разведка и операторы беспилотников активно работают по позициям противника. Основное внимание уделяется районам Антоновки и Весёлого, расположенным напротив Новой Каховки. За последние сутки Вооруженные силы Украины нанесли 30 артиллерийских ударов по десяти населённым пунктам в регионе, в то время как Горностаевский округ подвергся атакам украинских беспилотников. Тем не менее, российские войска продолжают контролировать ситуацию, нанося прицельные удары по позициям противника.


Запорожское направление

На Запорожском направлении бои ведутся вдоль линии Щербаки – Каменское. По информации с мест, российские силы смогли войти в Лобковое и продвигаются к центру села. В то же время штурмовые группы атакуют сильно укрепленный пункт ВСУ к юго-западу от Лобкового, рядом с Жеребянками. В районе Степового противник накапливает резервы и проводит контратаки, пытаясь остановить наступление.

В Щербаках российские штурмовики закрепились на занятых позициях, хотя полностью вытеснить ВСУ пока не удалось. В Малых Щербаках российские силы успешно отражают контратаки противника, сохраняя инициативу.

Фото: iStore/Ruthie Arora

Торецкое направление

В Торецке российские войска добились тактических успехов в северной части города, постепенно устраняя очаги сопротивления. Под контроль армии РФ перешли новые территории вокруг Александрополя и Пантелеймоновки. Высокий темп наступления сохраняется, несмотря на усилия ВСУ по стабилизации фронта.

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Часовоярское направление

В Часов Яре бои носят позиционный характер, с наиболее активными столкновениями в районе Ступочек и на юге города. Российские силы активно используют артиллерию и дроны для поражения транспортных средств и скоплений сил противника во время ротаций, что затрудняет снабжение ВСУ.


Северское направление

На Северском направлении продолжаются позиционные бои к востоку от Григоровки и в районе Верхнекаменского. На Краснолиманском участке российские войска расширяют свои позиции к югу от Ямполовки, а также в районах Мирного, Колодези и Новолюбовки. Это постепенное продвижение сопровождается интенсивным огневым воздействием на позиции ВСУ.

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ВСУ начали применять новый ударный беспилотник FP-1 для атак по России
27 марта 2025, 09:28

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активное применение нового ударного беспилотника под названием FP-1. Обломки этих БПЛА были найдены на территории России после серии массированных атак, которые произошли в последние дни. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».
Дрон FP-1 способен нести осколочно-фугасный снаряд весом до 60 кг, что делает его эффективным средством для нанесения ударов по целям. Обнаруженные обломки были зафиксированы в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях. Эксперты предполагают, что данный беспилотник изготовлен с использованием иностранных комплектующих, так как на двигателях указано, что производитель — Германия.

В большинстве случаев боевой частью FP-1 являются осколочно-фугасные боеприпасы ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловые шашки. Во время масштабных атак на российские регионы использовались дроны, относящиеся к двум различным партиям: первая была уничтожена 24 января, а вторая — 11 марта во время наиболее активных боевых действий, которые были успешно отражены российскими системами противовоздушной обороны.

Кроме того, в ходе анализа обломков были обнаружены дроны других моделей, включая PD-2 и «Лютый», а также самодельные устройства, собранные из частей различных беспилотников. Это свидетельствует о разнообразии используемых технологий и подходов к ведению боевых действий со стороны ВСУ.

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Пушков: Стармер и Макрон хотят создать впечатление активности и лидерства
27 марта 2025, 09:14

Фото: iStock/3dmitry

Так называемая коалиция стран, которые хотят помочь Украине, призвана создавать видимость деятельности. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Согласно его мнению, основная задача французского лидера Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сформировавших эту коалицию, — «не быть, а выглядеть содержательно, решительно, внушительно». Сенатор подчеркнул, что Париж и Лондон хотят делать вид, что от них зависит мир на Украине.

Макрон использует большое количество саммитов и мероприятий, чтобы показать, что он в состоянии руководить другими и находится в центре событий, заключил Пушков.

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