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Уничтожение ВСУ в Курской области, успехи ВС РФ в Торецке, бои в Часов Яре: последние новости СВО

Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска продолжают активно наступать на нескольких фронтах специальной военной операции, включая Херсонское, Запорожское, Угледарское и Курско-Сумское направления. Они наносят точечные удары по позициям Вооружённых сил Украины и сохраняют инициативу, несмотря на контратаки противника. Подробнее об обстановке в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область

На Новопавловском направлении российские войска начали активные действия после периода подготовки. Противник, согласно данным военэкспертов, пытается провести контратаки, чтобы сохранить контроль над этим участком. При этом ВСУ несут значительные потери в районах Олешни, Гоголевки и на пограничном переходе «Суджа» в Курской области.

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Херсонское направление

На Херсонском направлении российская разведка и операторы беспилотников активно работают по позициям противника. Основное внимание уделяется районам Антоновки и Весёлого, расположенным напротив Новой Каховки. За последние сутки Вооруженные силы Украины нанесли 30 артиллерийских ударов по десяти населённым пунктам в регионе, в то время как Горностаевский округ подвергся атакам украинских беспилотников. Тем не менее, российские войска продолжают контролировать ситуацию, нанося прицельные удары по позициям противника.

Запорожское направление

На Запорожском направлении бои ведутся вдоль линии Щербаки – Каменское. По информации с мест, российские силы смогли войти в Лобковое и продвигаются к центру села. В то же время штурмовые группы атакуют сильно укрепленный пункт ВСУ к юго-западу от Лобкового, рядом с Жеребянками. В районе Степового противник накапливает резервы и проводит контратаки, пытаясь остановить наступление.

В Щербаках российские штурмовики закрепились на занятых позициях, хотя полностью вытеснить ВСУ пока не удалось. В Малых Щербаках российские силы успешно отражают контратаки противника, сохраняя инициативу.

Фото: iStore/Ruthie Arora

Торецкое направление

В Торецке российские войска добились тактических успехов в северной части города, постепенно устраняя очаги сопротивления. Под контроль армии РФ перешли новые территории вокруг Александрополя и Пантелеймоновки. Высокий темп наступления сохраняется, несмотря на усилия ВСУ по стабилизации фронта.

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Часовоярское направление

В Часов Яре бои носят позиционный характер, с наиболее активными столкновениями в районе Ступочек и на юге города. Российские силы активно используют артиллерию и дроны для поражения транспортных средств и скоплений сил противника во время ротаций, что затрудняет снабжение ВСУ.


Северское направление

На Северском направлении продолжаются позиционные бои к востоку от Григоровки и в районе Верхнекаменского. На Краснолиманском участке российские войска расширяют свои позиции к югу от Ямполовки, а также в районах Мирного, Колодези и Новолюбовки. Это постепенное продвижение сопровождается интенсивным огневым воздействием на позиции ВСУ.

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#сво
ВСУ начали применять новый ударный беспилотник FP-1 для атак по России
27 марта 2025, 09:28

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активное применение нового ударного беспилотника под названием FP-1. Обломки этих БПЛА были найдены на территории России после серии массированных атак, которые произошли в последние дни. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».
Дрон FP-1 способен нести осколочно-фугасный снаряд весом до 60 кг, что делает его эффективным средством для нанесения ударов по целям. Обнаруженные обломки были зафиксированы в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях. Эксперты предполагают, что данный беспилотник изготовлен с использованием иностранных комплектующих, так как на двигателях указано, что производитель — Германия.

В большинстве случаев боевой частью FP-1 являются осколочно-фугасные боеприпасы ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловые шашки. Во время масштабных атак на российские регионы использовались дроны, относящиеся к двум различным партиям: первая была уничтожена 24 января, а вторая — 11 марта во время наиболее активных боевых действий, которые были успешно отражены российскими системами противовоздушной обороны.

Кроме того, в ходе анализа обломков были обнаружены дроны других моделей, включая PD-2 и «Лютый», а также самодельные устройства, собранные из частей различных беспилотников. Это свидетельствует о разнообразии используемых технологий и подходов к ведению боевых действий со стороны ВСУ.

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Пушков: Стармер и Макрон хотят создать впечатление активности и лидерства
27 марта 2025, 09:14

Фото: iStock/3dmitry

Так называемая коалиция стран, которые хотят помочь Украине, призвана создавать видимость деятельности. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Согласно его мнению, основная задача французского лидера Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сформировавших эту коалицию, — «не быть, а выглядеть содержательно, решительно, внушительно». Сенатор подчеркнул, что Париж и Лондон хотят делать вид, что от них зависит мир на Украине.

Макрон использует большое количество саммитов и мероприятий, чтобы показать, что он в состоянии руководить другими и находится в центре событий, заключил Пушков.

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Женщина месяц прожила в подвале в одном доме с бойцами ВСУ в Курской области
ТАСС: Под Суджей женщина месяц провела в подвале в одном доме с бойцами ВСУ
27 марта 2025, 08:31

Фото: iStock/Андрей Клеменков

В Курской области женщина около месяца прожила в подвале дома, в котором находились боевики ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.
По словам одного из жителей приграничья, за этот период в доме сменилось несколько групп противника. Он добавил, что женщина до этого получила серьезное ранение ноги — с помощью алкоголя она обрабатывала рану, чтобы не допустить заражения.

Россиянку эвакуировали в безопасное место. До этого она была вынуждена несколько дней бежать по полям и болотам с пакетом, в котором были документы и лекарства.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#солдат
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Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой
Песков: военкор Прокофьева многое делала, чтобы показать геройство бойцов
27 марта 2025, 08:22

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении служебных обязанностей на границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба канала, уточнив, что с ней находился оператор Дмитрий Волков, который получил ранения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования и подчеркнул значимость работы Прокофьевой, пишет РИА Новости.
«Она очень многое делала для того, чтобы показать геройство наших ребят. Она могла, я знаю это, спокойно работать в Москве или в не менее комфортных условиях, но она посчитала своим долгом поехать туда», — отметил Песков.

Он добавил, что Прокофьева выполняла свою работу мужественно, талантливо и профессионально.

Анна Прокофьева начала свою карьеру в испанской редакции агентства Sputnik, где работала с сентября 2020 года по ноябрь 2022 года. После увольнения она активно занималась сбором гуманитарной помощи и доставкой ее в зону специальной военной операции. Позже она присоединилась к команде Первого канала.

Память о Прокофьевой и ее вклад в освещение событий на фронте будет сохранена в сердцах коллег и зрителей.

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В Евросоюзе назвали условие отмены антироссийских санкций
Еврокомиссия: вывод войск России с Украины может быть условием отмены санкций
27 марта 2025, 08:17

Фото: iStock/Leestat

Вывод российских войск с территории Украины может стать одним из основных условий отмены или изменения антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Еврокомиссию.
Согласно информации агентства, в конце января и в начале марта текущего года государства Евросоюза продлили действие санкций в отношении РФ еще на шесть месяцев. Любые изменения в санкциях требуют единогласия 27 стран-членов организации.

Ранее глава российского государства Владимир Путин озвучил общее число санкций, введённых против России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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