Фото: iStock/vadimrysev
Российские войска продолжают активно наступать на нескольких фронтах специальной военной операции, включая Херсонское, Запорожское, Угледарское и Курско-Сумское направления. Они наносят точечные удары по позициям Вооружённых сил Украины и сохраняют инициативу, несмотря на контратаки противника. Подробнее об обстановке в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская областьНа Новопавловском направлении российские войска начали активные действия после периода подготовки. Противник, согласно данным военэкспертов, пытается провести контратаки, чтобы сохранить контроль над этим участком. При этом ВСУ несут значительные потери в районах Олешни, Гоголевки и на пограничном переходе «Суджа» в Курской области.
Житель Суджи: во время удара ВСУ по интернату там находилось 104 человека
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российская разведка и операторы беспилотников активно работают по позициям противника. Основное внимание уделяется районам Антоновки и Весёлого, расположенным напротив Новой Каховки. За последние сутки Вооруженные силы Украины нанесли 30 артиллерийских ударов по десяти населённым пунктам в регионе, в то время как Горностаевский округ подвергся атакам украинских беспилотников. Тем не менее, российские войска продолжают контролировать ситуацию, нанося прицельные удары по позициям противника.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении бои ведутся вдоль линии Щербаки – Каменское. По информации с мест, российские силы смогли войти в Лобковое и продвигаются к центру села. В то же время штурмовые группы атакуют сильно укрепленный пункт ВСУ к юго-западу от Лобкового, рядом с Жеребянками. В районе Степового противник накапливает резервы и проводит контратаки, пытаясь остановить наступление.
В Щербаках российские штурмовики закрепились на занятых позициях, хотя полностью вытеснить ВСУ пока не удалось. В Малых Щербаках российские силы успешно отражают контратаки противника, сохраняя инициативу.
Фото: iStore/Ruthie Arora
Торецкое направлениеВ Торецке российские войска добились тактических успехов в северной части города, постепенно устраняя очаги сопротивления. Под контроль армии РФ перешли новые территории вокруг Александрополя и Пантелеймоновки. Высокий темп наступления сохраняется, несмотря на усилия ВСУ по стабилизации фронта.
Флешка с песнями группы из Реутова спасла военнослужащего от смерти
Часовоярское направлениеВ Часов Яре бои носят позиционный характер, с наиболее активными столкновениями в районе Ступочек и на юге города. Российские силы активно используют артиллерию и дроны для поражения транспортных средств и скоплений сил противника во время ротаций, что затрудняет снабжение ВСУ.
Северское направлениеНа Северском направлении продолжаются позиционные бои к востоку от Григоровки и в районе Верхнекаменского. На Краснолиманском участке российские войска расширяют свои позиции к югу от Ямполовки, а также в районах Мирного, Колодези и Новолюбовки. Это постепенное продвижение сопровождается интенсивным огневым воздействием на позиции ВСУ.
Читайте также:
Женщина месяц прожила в подвале в одном доме с бойцами ВСУ в Курской области
Российские военные взяли в клещи село в Курской области
Бойцы ВС РФ уничтожили канадский броневик вместе с экипажем под Курском
Анастасия Хохлова