ВСУ несут большие потери у Олешни и МАПП «Суджа»

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Подразделения ВСУ несут огромные потери у Олешни, Гоголевки и МАПП «Суджа» в Курской области несут колоссальные потери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады, доукомплектованные за счет солдат ВСУ с боевым опытом из других штурмовых подразделений, сегодня несут колоссальные потери в районе хутора Олешня в результате успешных действий наших военных», — говорится в сообщении.
При этом добавляется, что противник также несет серьезные потери в районе Гоголевки и у МАПП «Суджа». Здесь российские военные перемалывают переброшенные резервы ВСУ.
25 марта Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что армия России вернула контроль над международным автомобильным пунктом пропуска «Суджа», откуда ВСУ начали вторжение в Курскую область в августе 2024 года.
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