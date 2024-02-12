Военкор Живов: «Украинские военные для Зеленского не представляют ценности»

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Военный корреспондент, волонтёр Алексей Живов заявил, что для того, чтобы оставаться дольше у власти нынешний украинский лидер Владимир Зеленский не пожалеет украинских солдат и при необходимости готов отправить на верную смерть 400 тыс. человек.
«Украинские военные для Зеленского не представляют никакой ценности. Основной задачей Украины на фоне уже ощущающегося снижения помощи Запада будет оборона на разных участках. А для этого потребуются стратегические жертвы. Уже посчитали, сколько потребуется украинцев, чтобы обменять их ещё на один год диктатуры — около 400 тыс. человек», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Живов.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, согласно которым в стране продлеваются сроки действия всеобщей мобилизации и военного положения до 13 мая.
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Мелисса Тимофеева