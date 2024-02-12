В Германии считают, что ВС РФ в ближайшее время установят контроль над Авдеевкой

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Российские военные могут уже в ближайшее время взять Авдеевку под свой контроль. Так считает военный эксперт Bild Юлиан Рёпке.
По его данным, ВС РФ продвигаются в Авдеевке на юго-востоке и в центре города.
По его словам, если данные пути будут перерезаны российскими войсками, то город окажется в окружении и падёт. По подсчетам эксперта, ширина коридора ВСУ между позициями армии РФ уменьшилась до 4,85 км. Репке также отметил преимущество российской армии в артиллерии, воздухе и в числе военных.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ, предположительно, перебросило в Авдеевку одну из своих лучших штурмовых бригад для удержания города.
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«Положение становится критическим для украинских защитников. Особенно опасна ситуация в центре, где ВС РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ. Есть ещё одна дорога к югу, но и там российские позиции находятся в сотнях метров, на подступах к селу Северное», - пишет Рёпке.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ, предположительно, перебросило в Авдеевку одну из своих лучших штурмовых бригад для удержания города.
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Элина Позднякова