Киев просит вернуть тела погибших на Ил-76 пленных, отрицая, что они находились на борту

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Киев обратился к Москве с просьбой вернуть тела погибших на борту Ил-76 украинских пленных, об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью для «Общественное».
«Запросы (России) на возвращение тел военнослужащих «(находившихся на борту Ил-76) подаются», — заявил Юсупов.
При этом, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов стал отрицать нахождение на борту сбитого самолёта украинских пленных. Произошло это после того, как Соединённые Штаты признали, что Ил-76 был сбит американской ракетой Patriot, которые находятся на вооружении у ВСУ.
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Евгения Парфентьева