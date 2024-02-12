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Киев просит вернуть тела погибших на Ил-76 пленных, отрицая, что они находились на борту

В Минобороны Украины призвали РФ вернуть тела погибших на борту Ил-76 пленных
12 февраля 2024, 17:36
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Киев обратился к Москве с просьбой вернуть тела погибших на борту Ил-76 украинских пленных, об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью для «Общественное».
«Запросы (России) на возвращение тел военнослужащих «(находившихся на борту Ил-76) подаются», — заявил Юсупов.

При этом, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов стал отрицать нахождение на борту сбитого самолёта украинских пленных. Произошло это после того, как Соединённые Штаты признали, что Ил-76 был сбит американской ракетой Patriot, которые находятся на вооружении у ВСУ.


Напомним, 24 января украинские войска сбили военный самолёт Ил-76, который вёз в Белгород украинских пленных для обмена на россиян. Все 74 человека, которые находились на борту, погибли.

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В Германии считают, что ВС РФ в ближайшее время установят контроль над Авдеевкой
Рёпке: Авдеевка может пасть в ближайшие дни или максимум недели
12 февраля 2024, 17:57

Фото: iStock/zim286

Российские военные могут уже в ближайшее время взять Авдеевку под свой контроль. Так считает военный эксперт Bild Юлиан Рёпке.
По его данным, ВС РФ продвигаются в Авдеевке на юго-востоке и в центре города.

«Положение становится критическим для украинских защитников. Особенно опасна ситуация в центре, где ВС РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ. Есть ещё одна дорога к югу, но и там российские позиции находятся в сотнях метров, на подступах к селу Северное», - пишет Рёпке.

По его словам, если данные пути будут перерезаны российскими войсками, то город окажется в окружении и падёт. По подсчетам эксперта, ширина коридора ВСУ между позициями армии РФ уменьшилась до 4,85 км. Репке также отметил преимущество российской армии в артиллерии, воздухе и в числе военных.
#данные
#дорога
#город
#всу
#вс рф
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На Украине раскрыли, как ВСУ отнеслись к увольнению Залужного
Генерал Кривонос: ВСУ возмущены решением Зеленского уволить Залужного
12 февраля 2024, 16:51

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ возмущены решением президента Украины Владимира Зеленского об отставке главкома Валерия Залужного. Такое заявление сделал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
По его словам, в ВСУ очень резко отнеслись к отставке Залужного, так как понимают, что именно стало причиной для этого решения. Кривонос пояснил, что все кадровые перестановки происходят для того, чтобы отбелить репутацию Зеленского. Отставной генерал также добавил, что украинские власти пытаются сбросить ответственность за тотальную мобилизацию на военных. Однако именно руководство страны должно обеспечивать необходимые решения в экономике для этой цели.

«Что касается нашей оборонной способности, то она не изменилась, способность армии воевать — это задача государства, а не военных», — заключил Кривонос.

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#военные
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Рогов предупредил о возможной провокации ВСУ в Крыму из-за появления дронов Global Hawk
Рогов: Появление дронов Global Hawk может указывать на провокацию в Крыму
12 февраля 2024, 14:47

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Уже долгое время вражеская авиация активно продолжает полёты в районе Крыма, что может указывать на готовящуюся провокацию ВСУ на полуострове. Так считает сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«По данным сервиса Flightradar, в последнее время в акватории Чёрного моря регулярно работают несколько единиц техники НАТО. Прежде всего речь идёт о высотном беспилотнике-разведчике RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE10, базирующимся на авиабазе Сигонелла в Италии», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, данный беспилотник работает над Чёрным морем южнее Крыма и ведет разведку у российских берегов. Рогов предполагает, что данная авиационная активность может указывать на скорую провокацию в районе Крыма.

Он напомним, что ранее это дрон уже появлялся в юго-западной части Чёрного моря. После этого ВСУ предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200.

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Американский блогер опубликовал первые снимки поврежденных HIMARS
Блогер из США опубликовал первые фото поврежденных на Украине РСЗО HIMARS
12 февраля 2024, 13:27

Фото: iStock/vadimrysev

Американский OSINT-блогер опубликовал в сети фотографии поврежденных боевых машин РСЗО HIMARS, которые были отправлены на ремонт из Украины в Соединенные Штаты Америки.
«У меня лежали фотографии поврежденных HIMARS. Появились и другие фотографии, и видео, так что теперь я чувствую себя более комфортно, размещая их», - написал пользователь Keystone Intel в социальной сети X.

На фото запечатлена поврежденная техника, в корпусе которой помечены отверстия от осколков. Уточняется, что перевозили РСЗО HIMARS с помощью тяжёлого транспортного самолёта Ан-124.

Минобороны РФ регулярно сообщает об уничтожении боевых машин РСЗО HIMARS в зоне СВО, однако это первое документальное подтверждение, появившееся в сети.

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Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине до 13 мая
Зеленский указом продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая
12 февраля 2024, 13:09

Фото: iStock/krblokhin

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, согласно которым в стране продлеваются сроки действия всеобщей мобилизации и военного положения до 13 мая. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Президент подписал законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Соответственно, оба срока продлены с 14 февраля на 90 дней, до 13 мая», - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Таким образом, по информации украинского издания «Страна.ua», выборы президента на Украине будущей весной не состоятся.

6 февраля Верховная Рада Украины утвердила указ Зеленского о продлении военного положения на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Свои голоса за продления действия военного положения отдали 335 парламентариев, 20 человек воздержались. Отмечается, что ни один депутат не проголосовал против. Железняк добавил, что это было уже десятое подобное голосование.

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В Раде заявили, что сейчас ВСУ ведут боевые действия без помощи союзников
Депутат Рады Бужанский: ВСУ снова ведут боевые действия без поддержки союзников
12 февраля 2024, 12:53

Фото: iStock/undefined undefined

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский заявил, что ВСУ вынуждены вести боевые действия только своими силами без поддержки союзников, как это было весной 2022 года.
Такое заявление украинский депутат перед заседанием Контактной группы по обороне Украины, которая оказывает стране военную помощь.

«Послезавтра 19-й "Рамштайн". Странный формат, когда вопрос поставок оружия решается вот так, в буквальном смысле поквартально, а не глобально, исходя из задач и ситуации. Особенно сейчас, когда ВСУ ведут войну практически как весной 2022 года», - написал Бужанский в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что тогда украинской армии приходилось воевать в одиночку своими силами, так как никакой помощи от союзников еще не поступало. В настоящее время, по его словам, происходит то же самое.

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#всу
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Армия России в выходные поразила в Николаеве два завода и нефтебазу
Подполье: ВС РФ поразили в Николаеве два завода и нефтебазу
12 февраля 2024, 12:35

Фото: iStock/bpawesome

Армия России нанесла удары по военным и инфраструктурным объектам в Николаеве в ночь на воскресенье. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Его слова передает РИА Новости.
«Всего николаевцы насчитали десять "прилетов" в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска», — сказал подпольщик.

По его словам, вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и по заводу «Зоря-Машпроект». Там производится газотурбинное оборудование, в том числе для военных кораблей. Лебедев уточнил, что руководство предприятия завезло для работы на оборонных мощностях рабочих с Западной Украины. Эта часть завода была отделена блокпостами.

Таким образом, подпольщик подчеркнул, что больницы Николаева переполнены, а в морги помещают только высокопоставленных военных ВСУ, при этом простых солдат, по словам Лебедева, складывают на улице в черных мешках рядом с моргом.

Он также добавил, что российские удары по узловой станции Александрия в Кировоградской области Украины уничтожили два железнодорожных состава, которые перевозили технику и боеприпасы для армии Украины, в том числе иностранного производства. Железнодорожный узел в Александрии ВСУ использовали в качестве перевалочного пункта. Там проходят железные дороги Одесса — Харьков и Киев — Днепропетровск, заключил Лебедев.

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Погибших бойцов ВСУ объявляют пропавшими без вести, чтобы не забирать тела
Украинский пленный: погибших ВСУ объявляют пропавшими, чтобы не забирать тела
12 февраля 2024, 12:04

Фото: iStock/Prostock-Studio

В ВСУ часто признают погибших бойцов пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Андрей Лазаркевич в видеоинтервью, опубликованным Минобороны РФ.
«Мужики рассказывали, что люди, которые "двухсотые" (погибшие - ред.), их можно забрать с поля боя, а говорят, что они пропали без вести. Это же ненормально, если можно этого человека забрать и отправить домой. Кто-то же тоже переживает дома», - рассказал украинский пленный.

По его словам, от многих бригад ВСУ уже почти ничего не осталось. В некоторых осталось всего по 10-15 человек, и их соединяют и опять отправляют на передовые позиции.

Он также рассказал, что в такой ситуации многие украинские военные предпочитают сдаваться в плен, особенно е, кого мобилизовали насильно, а на Украине их ждут семьи.

«Лучше сдаться в плен, чем лежать и гнить, зная, что за тобой никто не приедет», - заключил Лазаркевич.

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Бывшие солдаты ВСУ объяснили, почему решили перейти на сторону России
Журналист из США Ланкастер снял сюжет о вступивших в армию РФ экс-бойцах ВСУ
12 февраля 2024, 11:12

Видеоблогер и журналист из США Патрик Ланкастер опубликовал на своем YouTube-канале репортаж о бывших солдатах ВС Украины, которые перешли на сторону РФ.
Для многих украинских военнослужащих решающим фактором стало отношение ВСУ к своим солдатам.

«Я видел своими глазами, как относились «азовцы» к людям в Мариуполе. Не выпускали при эвакуации, расстреливали машины с мирными жителями, грабили магазины», — рассказал военный из Донецка Николай Захарченко.

Военнослужащий из Харьковской области Евгений Кравченко заявил, что «к украинской армии душа не лежала», так как было видно, какая она изнутри.

«На момент начала СВО находился в отпуске, поехал к знакомым, оказался на территории ЛНР. Тогда я понял, что вот мой шанс покинуть украинскую армию и принять сторону тех, кто мне ближе по духу», — поделился Кравченко.

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