Киев просит вернуть тела погибших на Ил-76 пленных, отрицая, что они находились на борту

Российские военные могут уже в ближайшее время взять Авдеевку под свой контроль. Так считает военный эксперт Bild Юлиан Рёпке.

«Положение становится критическим для украинских защитников. Особенно опасна ситуация в центре, где ВС РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ. Есть ещё одна дорога к югу, но и там российские позиции находятся в сотнях метров, на подступах к селу Северное», - пишет Рёпке.

По его данным, ВС РФ продвигаются в Авдеевке на юго-востоке и в центре города.По его словам, если данные пути будут перерезаны российскими войсками, то город окажется в окружении и падёт. По подсчетам эксперта, ширина коридора ВСУ между позициями армии РФ уменьшилась до 4,85 км. Репке также отметил преимущество российской армии в артиллерии, воздухе и в числе военных.