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Российские войска провели первую «зачистку» украинских войск под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Ворнколы Русской Весны». В дальнейшем российские военные планируют создать неудобную ситуацию для ВСУ и постепенно сужать «тупик». По сравнению с другими направлениями ситуация менее критична, но не в пользу ВСУ. В данный момент речь идет не о внезапном прорыве или атаке большими силами, а о постепенном продвижении», - сказал военный корреспондент. Официальные лица подчеркнули, что в ближайшее время на месте событий могут появиться еще три «мешка». Ранее Министерство обороны сообщило, что под контроль России перешли села Вишневое, Култой Яр, Верхнекаменское, Макеевка и поселок городского типа Нереповка. Российские войска также взяли под контроль город Угурдаль.
Отмечается, что в дальнейшем российские военные планируют создать неудобную ситуацию для ВСУ и постепенно сужать «мешок».
Отмечается, что в ближайшее время на месте событий могут появиться еще три «мешка».
Ранее Министерство обороны сообщило, что под контроль России перешли села Вишневое, Крутой Яр и Верхнекаменское, город Макеевка и поселок городского типа Нелеповка. Российские войска также взяли под контроль город Угледар.
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«Ситуация по сравнению с другими направлениями не критична, но не в пользу ВСУ. Речь не идет сейчас о внезапном прорыве или наращивании большого кулака для удара, а о постепенном продвижении», – подчеркнули военные корреспонденты.
Отмечается, что в ближайшее время на месте событий могут появиться еще три «мешка».
Ранее Министерство обороны сообщило, что под контроль России перешли села Вишневое, Крутой Яр и Верхнекаменское, город Макеевка и поселок городского типа Нелеповка. Российские войска также взяли под контроль город Угледар.
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Александр Климов