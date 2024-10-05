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Столтенберг допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий

05 октября 2024, 10:26
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Украина может быть вынуждена окончательно отказаться от потерянных в ходе конфликта с Россией территорий. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В разговоре с изданием The Financial Times он напомнил так называемую «северную войну» Советского Союза и Финляндии в 1939 году. Экс-глава Североатлантического альянса отметил, что в ходе зимней кампании финны нанесли СССР гораздо больший ущерб, чем от них ожидали.

«Война закончилась тем, что Финляндия уступила десять процентов своей территории. Однако взамен финны получили безопасную границу», — сказал Столтенберг.



По мнению экс-генсека НАТО, Киев сможет вступить в военный блок, не включая освобождённые Россией территории. Такой шаг может способствовать решению существующих проблем и урегулированию военного конфликта. Украине стоит задуматься о признании существующих территориальных реалий, заключил Столтенберг.

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Российский боец Шаман рассказал об оставшихся среди жителей Угледара детях
05 октября 2024, 10:58

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Среди мирных жителей, пока ещё остающихся в Угледаре, есть совсем молодые люди и даже дети. Об этом сообщил заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
В разговоре с ТАСС российский боец подтвердил, что в жилом секторе Угледара продолжают оставаться более сотни представителей гражданского населения. Есть среди них и молодые люди, и дети, которые просто физически не могли эвакуироваться. Солдаты Вооружённых сил РФ доставляют им продукты питания и воду. Шаман также добавил, что российские военные ожидают удобного момента, чтобы вывезти из города местных жителей.

Ранее бойцы штурмового отряда рассказывали, что горожане прятались в основном в подвалах, так как большинство домов в Угледаре разрушены. Многие не смогли эвакуироваться из-за того, что украинцы за вывоз самых необходимых вещей требовали баснословные суммы.

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ПВО сбила десять беспилотников над тремя областями минувшей ночью
ПВО сбила десять БПЛА над Белгородской, Курской и Воронежской областями ночью
05 октября 2024, 10:10

Фото: iStock/Naypong

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников над тремя российскими регионами за минувшую ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что прошедшей ночью Украина вновь предприняла попытку совершить террористическую атаку на Россию с применением дронов самолётного типа. Средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены семь беспилотников над Белгородской областью, два – над Курской и один – над Воронежской.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что российским штурмовикам удалось захватить трофейное западное вооружение в освобождённом 3 октября Угледаре. Теперь на вооружении ВС РФ, помимо прочего, есть польские бесшумные миномёты.

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Экипаж Т-80 продолжил штурм Угледара после того, как у него закончились снаряды
05 октября 2024, 10:00

Фото: iStock/Evgeny555

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» в ходе штурма Угледара израсходовал весь свой боезапас, но, несмотря на этом, не вышел из боя. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Напомним, что оборонное ведомство официально сообщило об освобождении Угледара 3 октября.

Отмечается, что один из экипажей танка Т-80БВМ из Забайкальского края первым прорвался к Угледару, следуя с западного направления. Ему удалось проложить катковым тралом дорогу для штурмовиков.

В ходе боёв экипаж израсходовал весь свой боекомплект, оказывая огневую поддержку наступающим штурмовикам, но при этом не вышел из боя.

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Минобороны: Российские военные захватили в Угледаре трофейное западное оружие
05 октября 2024, 07:40

Фото: istockphoto/Diy13

В освобождённом Угледаре российским штурмовикам досталось большое количество трофеев в виде брошенного западного оружия, боеприпасов и военной техники. В частности, на вооружении российских войск теперь есть польские бесшумные миномёты.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Поспешно отступающие военнослужащие подразделений ВСУ также побросали турецкие и американские автоматические гранатомёты, большое количество стрелкового вооружения производства разных стран. Всё эти военные трофеи теперь получили бойцы российских штурмовых частей.

В российском оборонном ведомстве также отметили, что решающую роль в успешном штурме Угледара стал обходной манёвр подразделений группировки войск «Восток». Это позволило взять город в клещи с флангов. Бои за Угледар продолжались более двух лет.

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Минобороны РФ: Более ста жителей Угледара пока нет возможности эвакуировать
05 октября 2024, 07:19

Фото: istockphoto/IGOR KUTNII

В Угледаре, накануне освобождённом российскими войсками, ещё остаются более сотни мирных жителей. Эвакуировать их пока что не представляется возможным.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Российские бойцы привозят оставшимся в городе людям продукты питания и воду. По словам бойца штурмовой бригады с позывным Макс, гражданские прячутся по нескольку человек, в основном в подвалах.

«Дома все разбиты, а подвалы крепкие, уцелели. Там горожане и отсиделись. 16 человек укрывались в школе. Там здание крепкое и подвал большой», — рассказал боец.

Солдат также добавил, что многие хотели бы эвакуироваться раньше, но у них просто не было возможности, так как украинцы за вывоз самых необходимых вещей требовали с гражданских баснословные суммы.

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Минобороны раскрыло потери ВСУ вследствие удара «Искандером» в Сумской области
МО: ВСУ потеряли до 80 солдат в результата удара «Искандером» в Сумской области
05 октября 2024, 06:40

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинским войскам в Сумской области из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.
По данным ведомства, район сосредоточения украинских войск был определен как лесной массив в районе населенного пункта Фрунзенка. В результате авиаударов было уничтожено 80 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения расчетов БПЛА и артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Атака была произведена с помощью БПЛА «Иноходец».

До этого силы РФ атаковали пункт временной дислокации противника в Конотопе Сумской области.

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#военные
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Российские военные рассказали о выжигающих дронах ВСУ
РИА Новости: ВСУ массово используют БПЛА с термическими смесями
05 октября 2024, 06:23

Фото: iStock/dzika_mrowka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют большое количество беспилотников с термическими смесями под Днепром. Десантники из подразделения «Днепр» рассказали об этом РИА Новости.
По их словам, противник использует выжигающие дроны для разжигания лесных пожаров и против российской военной техники и личного состава.

«Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот – ни водой, ни землей», – рассказал собеседник агентства.

Ранее российские военные применили новый тип беспилотника-камикадзе, который обманул систему радиоэлектронной борьбы ВСУ. В результате были уничтожены позиции украинских военных на правом берегу Днепра.

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#военные
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Минобороны рассказало о причинах прорыва обороны ВСУ в Угледаре
Минобороны: ВС РФ прорвала оборону ВСУ в Угледаре, взяв город в клещи
05 октября 2024, 06:06

Фото: iStock/Evgeny555

Вооруженные силы (ВС) РФ благодаря отвлекающей операции сил «Востока» прорвали оборону Угледара и взяли город в клещи. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
«Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной маневр подразделений группировки войск "Восток", которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи. В освобожденном городе нашим штурмовикам достались немалые трофеи», – сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что ВСУ сопротивлялись до конца, но оставили Угледар «перед лицом неминуемого окружения», более 40 украинских солдат сдались в плен. Утверждается, что российские войска смогли получить в оставленном ВСУ Угледаре оружие и боеприпасы производства стран НАТО.

Ранее пресс-офицер 72-й механизированной бригады Вооруженных сил РФ Арсений Прилипка заявил, что российские войска получили значительные преимущества после захвата Угледара.

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#вс рф
#россия
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Сбежавший из тренировочного лагеря экс-боец ВСУ рассказал о пьянстве сослуживцев
РИА Новости: часть бойцов ВСУ не прошли границу с Польшей по причине пьянства
05 октября 2024, 05:23

Фото: istockphoto/olegda88

Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли пересечь границу с Польшей, потому что были пьяны. Об этом РИА Новости сообщил украинский солдат, сбежавший из тренировочного лагеря.
«Пока мы ехали с Украины до пропускного пункта в Польше, они насинячились и просто не прошли фейс-контроль на границе», – рассказал о пьянстве сослуживцев экс-боец ВСУ.

Ранее украинский военнопленный Василий Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм и проблемы со здоровьем. Палий сообщил, что продолжал употреблять алкоголь даже на передовой. В ВСУ за пьянство наказывали сурово, но это не останавливало украинских солдат.

До этого старший лейтенант Николай Мельник, бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ, рассказал о трудностях, с которыми сталкивается украинская армия. По словам военного, в учебном центре проводится только подготовка по распитию алкоголя.

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#украина
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