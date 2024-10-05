Столтенберг допустил вступление Украины в НАТО без утраченных территорий

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Украина может быть вынуждена окончательно отказаться от потерянных в ходе конфликта с Россией территорий. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В разговоре с изданием The Financial Times он напомнил так называемую «северную войну» Советского Союза и Финляндии в 1939 году. Экс-глава Североатлантического альянса отметил, что в ходе зимней кампании финны нанесли СССР гораздо больший ущерб, чем от них ожидали.
По мнению экс-генсека НАТО, Киев сможет вступить в военный блок, не включая освобождённые Россией территории. Такой шаг может способствовать решению существующих проблем и урегулированию военного конфликта. Украине стоит задуматься о признании существующих территориальных реалий, заключил Столтенберг.
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«Война закончилась тем, что Финляндия уступила десять процентов своей территории. Однако взамен финны получили безопасную границу», — сказал Столтенберг.
По мнению экс-генсека НАТО, Киев сможет вступить в военный блок, не включая освобождённые Россией территории. Такой шаг может способствовать решению существующих проблем и урегулированию военного конфликта. Украине стоит задуматься о признании существующих территориальных реалий, заключил Столтенберг.
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Александр Бойцов