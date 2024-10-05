ВСУ покидают позиции из районов Горняка и Кураховки в ДНР

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Украинские войска покидают позиции из районов населённых пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что ВСУ на фоне успешного наступления российских войск стремительно покидают свои позиции в данных посёлках.
Ранее в этот день Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Желанное Второе в ДНР.
Также стало известно, что российские военные после отступления ВСУ из освобождённого Угледара получили трофейное западное вооружение. Теперь в арсенале ВС РФ имеется, помимо прочего, польские бесшумные миномёты.
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Ранее в этот день Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Желанное Второе в ДНР.
Также стало известно, что российские военные после отступления ВСУ из освобождённого Угледара получили трофейное западное вооружение. Теперь в арсенале ВС РФ имеется, помимо прочего, польские бесшумные миномёты.
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Анастасия Чинкова