Военная прокуратура добилась выплаты участнику СВО после сбоя в учётной базе
Военная прокуратура добилась перечисления участнику спецоперации положенной выплаты за ранение. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
98-я военная прокуратура гарнизона восстановила права участника специальной военной операции. Военнослужащий получил ранение, однако своевременно не получил положенную единовременную денежную выплату в размере трёх миллионов рублей.
Причиной стала задержка с внесением сведений в специальную учётную базу данных. Из-за этого информация о травме бойца не поступила в уполномоченные органы в установленный срок.
Военный прокурор гарнизона вмешался в ситуацию. Сотрудники ведомства направили необходимые запросы и добились актуализации учётной информации. После этого ведомство перечислило причитающиеся денежные средства военнослужащему в полном объёме.
