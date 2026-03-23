В Раменском открыли выставку фотопортретов ветеранов и участников СВО
В Туристско-информационном центре «Раменское» торжественно открыли выставку фотопортретов ветеранов и участников спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Мероприятие прошло в рамках социально значимого проекта «Русские Маяки», реализованного Комитетом семей воинов Отечества Московской области.
«Выставка фотопортретов «Русские Маяки» – дань уважения защитникам и напоминание о том, что их помнят и в них верят. На мероприятии чествовали участников гуманитарного конвоя, которые уже пять лет доставляют помощь на передовую. Торжественная часть завершилась общей фотографией, после чего гости смогли ознакомиться с экспозицией», – отметили в пресс-службе.
Экспозицию в ТИЦ «Раменское» можно будет осмотреть в течение недели.