Военная прокуратура помогла оформить удостоверения ветерана 400 участникам СВО
98 военная прокуратура помогла военнослужащим получить удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В период с 2023 по 2024 год более 400 участников специальной военной операции подали рапорты и необходимые документы в кадровые органы своих частей. Однако должностные лица своевременно не направили эти документы в уполномоченные органы либо вернули их без рассмотрения.
Из-за бездействия чиновников военнослужащие не могли реализовать своё право на получение удостоверения ветерана боевых действий и соответствующих льгот. Военная прокуратура внесла представления об устранении нарушений руководителям кадровых подразделений. После вмешательства ведомства военнослужащим оформили и выдали все удостоверения.
Читайте также: