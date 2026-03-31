Военные прокуроры провели приём в госпитале Сергиева Посада
Заместитель военного прокурора 98 военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев и старший помощник прокурора Московской области Наталия Михлина провели личный приём военнослужащих.
Мероприятие прошло в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Сергиевом Посаде. Соответствующая информация появилась на сайте Главной военной прокуратуры.
Обращения пациентов касались предоставления льгот, социальных гарантий, а также получения федеральных и региональных выплат. Всем обратившимся дали необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организовали проверочные мероприятия.
Читайте также: