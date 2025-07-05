Военный эксперт Дандыкин назвал новую «жирную» цель ВС РФ, которая идет по морю

05 июля 2025, 14:49

Дандыкин: целью ВС РФ может стать партия Abrams, идущая на Украину по морю

Фото: iStock/Ruthie Arora

Новой целью ВС РФ может стать партия американских танков Abrams, которая должна прийти на Украину по морю в качестве военной помощи от союзников. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с mk.ru.