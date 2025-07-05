Военный эксперт Дандыкин назвал новую «жирную» цель ВС РФ, которая идет по морю
Новой целью ВС РФ может стать партия американских танков Abrams, которая должна прийти на Украину по морю в качестве военной помощи от союзников. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с mk.ru.
По его словам, эту партию нужно отследить и ликвидировать, чтобы в дальнейшем эти танки не принесли проблем российской армии на поле боя. Дандыкин подчеркнул, что за последнее время точность и эффективность атак дронов ВС России значительно выросла на фоне модернизации БПЛА и ослабления украинской системы ПВО.
Военный эксперт призвал не устраивать редкие «удары возмездия», а регулярно наносить удары по военным объектам противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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