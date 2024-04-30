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Военный эксперт Марочко: ВС РФ готовы к провокациям ВСУ на майские праздники

30 апреля 2024, 09:02
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вполне способны организовать ряд провокаций в период предстоящих майских праздников. Российские войска готовы к этому.


Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В разговоре с ТАСС он отметил, что российские военные учитывают специфику противника, а потому готовы к провокациям, идущим со стороны Киева. По его мнению, провокационные действия ВСУ могут быть направлены против населённых пунктов, которые находятся поблизости от границы России и Украины. Жителям приграничных регионов следует быть особенно внимательными в День Победы, считает эксперт.

Марочко отметил, что украинцы с 2014 года пытаются помешать празднованию, устраивая различные диверсии, провокации и теракты, а после начала спецоперации эта тенденция многократно усилилась. Военный эксперт полагает, что ВСУ попытаются атаковать российские территории при помощи беспилотников, а также открыть артиллерийский огонь по приграничным районам Курской и Белгородской областей.

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Военный эксперт Рогов объяснил значение появления американских войск на Украине
Рогов: Появление американских войск на Украине станет откровенной оккупацией
30 апреля 2024, 08:37

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Появление американских войск на Украине станет «неприкрытой оккупацией». Самих же военнослужащих армии США будут воспринимать не иначе как оккупантов и интервентов.
Об этом заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что в этом случае американские солдаты станут законной приоритетной целью.

При этом, по словам Рогова, если американцы и решатся ввести свои войска на Украину, то сделают это последними, после того, как «закончатся» украинские, польские, прибалтийские и прочие солдаты, которые ниже по статусу и «чистоте крови». Ведь США всегда предпочитают вести выгодные им войны на чужой территории и чужими руками, заключил Рогов.

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Солдаты ВСУ оценили новую тактику ВС РФ в зоне спецоперации
ERR: Солдаты ВСУ признают успех новой тактики ВС РФ в зоне СВО
30 апреля 2024, 08:13

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские солдаты рассказали, что ВС РФ начали применять в зоне проведения СВО новую тактику. Их слова приводит эстонское издание ERR.
По словам собеседников издания, новая тактика российской армии уже приводит ее к успеху. Бойцы ВСУ пояснили, что ВС РФ начали наступать небольшими штурмовыми группами, численность которых не превышает восьми человек. При этом российские войска превосходят ВСУ по количеству военной техники.

При этом украинские солдаты добавили, что остановить наступление ВС РФ можно, но для этого понадобится авиация.

Авторы статьи сообщают, что поставки военной помощи Киеву существенно сократились, а солдаты ВСУ уже устали от продолжающихся военных действий.

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ВС России начали захват позиций ВСУ под Угледаром
Минобороны России: группировка «Восток» захватывает позиции ВСУ под Угледаром
30 апреля 2024, 08:11

Фото: iStock/zim286

Российские штурмовые подразделения группировки войск «Восток» перешли к захвату позиций ВСУ под Угледаром. Об этом сообщает Минобороны РФ.
ВС РФ осуществили тщательную подготовку к штурму с помощью артиллерии, а затем перешли к захвату позиций противника.

По информации ведомства, российская армия использует для атак нестандартный подход. Противник, в свою очередь, нередко ошибочно наносит удар по своим же позициям. Также отмечается, что на южнодонецком направлении ВС РФ активно применяют FPV-дроны.

Прежде сообщалось, что Украина собирается произвести тысячи дронов дальнего радиуса действия в этом году. Подробности читайте в материале «Радио 1».


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LCI: Из-за угрозы прорыва под Авдеевкой ВСУ бросили в бой необученные резервы
30 апреля 2024, 08:04

Фото: istockphoto/zabelin

Командование ВСУ вынуждено срочно отправлять на передовую части из резерва без всякого боевого опыта. Таким образом украинское командование пытается ликвидировать угрозу прорыва под Авдеевкой.
Об этом заявил военный аналитик Ульрих Буна. В интервью французскому телеканалу LCI он уточнил, что речь, в частности, идёт о не имевшей опыта боевых действий 100-й механизированной бригаде, бывшей бригаде территориальной обороны. По мнению эксперта, этот шаг призван просто «заполнить брешь» в украинской обороне. Неподготовленные части не могут быть в достаточной степени эффективными, считает он.

Буна подчеркнул, что привлечение недостаточно обученных подразделений свидетельствует об остром дефиците личного состава в украинской армии. На фоне кадровых проблем ВСУ российские войска могут добиться ещё больших успехов на Донбассе, отметил аналитик. Другой проблемой украинских военных на Авдеевском направлении военный эксперт назвал недостаточно укреплённые оборонительные позиции, которые будут неспособны сдержать удары российских войск.

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Рогов сообщил о ракетной атаке ВСУ на Крым
Рогов: ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS
30 апреля 2024, 04:01

Фото: istock / Olena Bartienieva

В ночь на 30 апреля украинские войска попытались атаковать территорию Крыма при помощи баллистических ракет большой дальности ATACMS. Об этом проинформировал председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в Телеграм-канале.
«Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично»,— написал Рогов.
Он также напомнил, что на Крымском мосту временно перекрывали движение. О приостановке движения стало известно в 01:25, о возобновлении — в 2:09.

Дальнобойные ракеты ATACMS тайно передали Украине от США в марте. Изначально об этом сообщали СМИ. Позже в Белом доме подтвердили, что о поставке не объявляли публично по просьбе киевских властей.

По информации NYT и Reuters, этими ракетами ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое 17 апреля. 18 апреля об ударе «по российскому военному объекту» в Джанкое сообщал украинский президент Владимир Зеленский. Российская сторона атаку не подтверждала.

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#сша
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#всу
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#владимир рогов
#пво
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Стало известно, что ВСУ прячут мины в трупах животных
Сапер рассказал, что ВСУ маскируют мины, пряча их в трупах животных
30 апреля 2024, 03:34

Фото: istock / Neznam

Вооруженные силы Украины маскируют мины, пряча их в трупах собак и других животных. Об этом рассказал инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй» в беседе с РИА Новости.
«Убивают собаку, берут «ПТМку» (противотанковую мину с дистанционным датчиком цели, которая реагирует на изменение магнитного поля вокруг боеприпаса - ред.) снарядную. Бросают, как будто просто труп животного валяется вдоль дороги. Ты же не будешь труп далеко обходить? На 1,5 метра мина реагирует», — рассказал собеседник агентства.
«Улуй» отметил, что данный метод минирования давно известен и является крайне распространенным.


Ранее стало известно, что убитый в Германии украинец оказался десантником. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#животные
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Украинский военный рассказал об оскорбившем его школьнике
Солдат ВСУ рассказал об оскорблении со стороны восьмилетнего ребенка
30 апреля 2024, 02:17

Фото: istock / Michele Ursi

Восьмилетний ребенок в супермаркете оскорбил солдата Вооруженных сил Украины, приняв его за сотрудника военкомата. Об этом сообщает Телеграм-канал «Военкоры русской весны».
Канал опубликовал кадры, на которых украинский военный рассказал, как после службы зашел в супермаркет. Его увидел восьмилетний ребенок и, приняв за работника территориального центра комплектации (ТЦК), высказался в его адрес нецензурной бранью.

Сам мужчина сказал, что «стоял в очереди и никого не трогал».

Стало известно, что ВСУ прячут мины в трупах животных
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Ранее сообщалось, что убитый в Германии украинец оказался десантником. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Белгороде объявлена ракетная опасность
Гладков: В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
30 апреля 2024, 01:32

Фото: istock / bpawesome

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава области.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#Вячеслав Гладков
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Убитый в Германии украинец оказался десантником
Командование: убитый в Германии украинский военный оказался десантником
29 апреля 2024, 23:35

Фото: istock / YakubovAlim

Командование 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины сообщило, что один из один из убитых в Германии являлся их военнослужащим. Об этом сообщило командование подразделения на странице в Facebook*.
Мужчина был ранен в 2023 году в боях под Белогоровкой, после чего был отправлен на лечение и реабилитацию в Германию. По этическим причинам командование не стало называть имя бойца и выразило соболезнования его близким.

Напомним, 27 апреля в торговом центре в городе Мурнау в Баварии обнаружили тела двух мужчин. Один из них, 36-летний мужчина, погиб на месте от полученных травм, а второй, 23-летний мужчина, скончался позже в больнице.

По подозрению в совершении преступления задержали 57-летнего мужчину, который проживает около места происшествия.

Ранее сообщалось, что пьяный украинский военный жестоко расправился с подростком в Киеве. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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