Военный эксперт Марочко: ВС РФ готовы к провокациям ВСУ на майские праздники

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) вполне способны организовать ряд провокаций в период предстоящих майских праздников. Российские войска готовы к этому.
Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В разговоре с ТАСС он отметил, что российские военные учитывают специфику противника, а потому готовы к провокациям, идущим со стороны Киева. По его мнению, провокационные действия ВСУ могут быть направлены против населённых пунктов, которые находятся поблизости от границы России и Украины. Жителям приграничных регионов следует быть особенно внимательными в День Победы, считает эксперт.
Марочко отметил, что украинцы с 2014 года пытаются помешать празднованию, устраивая различные диверсии, провокации и теракты, а после начала спецоперации эта тенденция многократно усилилась. Военный эксперт полагает, что ВСУ попытаются атаковать российские территории при помощи беспилотников, а также открыть артиллерийский огонь по приграничным районам Курской и Белгородской областей.
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Александр Бойцов