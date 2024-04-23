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Марочко рассказал о трудностях ВСУ в районах Сватово и Кременной

23 апреля 2024, 09:01
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные трудности в занятых ими сёлах на севере Луганской Народной Республики, в окрестностях Сватово и Кременной. Особенно в том, что касается логистики.


Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, за последнее время положение противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Мясожаровка, Надия, Макеевка и Невское значительно ухудшилось.

Дело в том, пояснил эксперт, что тактическое положение российских войск на этом участке таково, что имеется возможность контролировать основные пути снабжения и коммуникаций украинских боевиков. Это отрицательно сказывается на их логистике, так как затрудняет подвоз боеприпасов и снабжение продовольствием, делает почти невозможным ротацию войск. Также ухудшает ситуацию нехватка механиков-водителей и транспорта, заключил Марочко.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
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#всу
Вдова погибшего колумбийского наёмника дала совет желающим воевать за ВСУ
23 апреля 2024, 09:21

Фото: istockphoto/breakermaximus

Тем, кто собирается отправиться повоевать в составе ВСУ на Украину следует предварительно хорошенько подумать. Потенциальным наёмникам не стоит ожидать лёгких денег от службы в украинской армии.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила супруга погибшего наёмника из Колумбии по имени Лаура. Её муж не был ни военным, ни полицейским и не имел никакой специальной подготовки. По словам вдовы, его ослепила высокая зарплата — 15-20 миллионов песо (около пяти тысяч долларов США). На родине он таких денег заработать не мог.

Лаура возражала против поездки мужа на Украину, но переубедить его не смогла. После его гибели вдова долго не могла получить фотографии из морга, чтобы подтвердить личность мужа. Затем возникли сложности с перевозкой тела на родину для захоронения. Лаура призывает потенциальных наёмников хорошо подумать, прежде чем отправиться на Украину. Попасть туда легко, а вернуться гораздо сложнее, говорит она, в том числе и после смерти.

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#наемники
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Украинские военные специально занимают жилые дома в Орехове Запорожской области
Пленный: ВСУ специально занимают жилые дома в Орехове Запорожской области
23 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/Sinenkiy

Боец ВСУ, сдавшийся в плен под Работино, рассказал, что украинские военные специально занимают жилые дома в городе Орехов Запорожской области.
По словам военнопленного, его вместе с сослуживцами привезли в Орехов и поместили в подвал жилого дома. Он рассказал, что город почти полностью разрушен. При этом уцелевшие жилые дома, принадлежащие местным жителям, занимают украинские военные.

«Это были жилые дома в прошлом. Я слышал, что есть местные люди, сейчас еще живут в городе, в подвалах этих домов. Из подвалов не выходят, люди живут, не уезжают, хоть и дома разрушены», — цитирует РИА Новости украинского бойца.

Он также рассказал, что эти дома постоянно подвергаются российским обстрелам из-за того, что там находятся военные ВСУ, и армия России об этом знает.

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ВС РФ взорвали наблюдательный пункт ВСУ возле Белгородской области
МО: ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ возле Белгородской области
23 апреля 2024, 09:04

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские разведчики вычислили позиции и наблюдательный пункт ВСУ возле Белгородской области и уничтожили цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции и наблюдательные пункты украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что российские разведчики обнаружили позиции и наблюдательный пункт ВСУ возле границы с Белгородской областью. Они были уничтожены шквальным огнём.

Ранее Министерство обороны России также опубликовало кадры с транспортировкой и ремонтом трофейного танка Leopard, который был захвачен российскими военнослужащими на Авдеевском направлении.

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Стало известно, когда Украина перейдёт в новое контрнаступление
Военкор Ткач: Киев начнёт новое контрнаступление не раньше, чем через полгода
23 апреля 2024, 08:34

Фото: iStock/YakubovAlim

Украина может начать новое контрнаступление не раньше выборов президента США. Об этом в беседе рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.
«Возможно армия Украины попробует как-то пошуметь и изобразить контрнаступление к выборам президента США (ноябрь 2024 год ред.). Тогда у Киева будет хоть какая-то политическая подоплека. Если ВСУ и получат артиллерийские снаряды в нужном количестве, вряд ли это будет через неделю. Скорее всего, поставки будут идти в течение нескольких месяцев, даже до полугода», — рассказал Ткач в беседе с URA.RU.

Он отметил, что у ВСУ вообще нет авиации, а для контрнаступления требуется минимум троекратное преимущество. Также, по словам Ткача, у Украины нет времени для подготовки к наступательным действиям, а поставки вооружения не помогут украинской армии.

Военкор уточнил, что Украина пытается удерживать территории за счёт необученных бойцов ВСУ. Однако армия России постепенно продвигается вперёд и ежедневно улучшает свои позиции. Таким образом, Ткач отмечает, что ВС РФ более эффективны, чем ВСУ, которые и дальше будут нести огромные потери, так как сила армии заключается не в вооружении, а в опытности солдат.

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#вооружения
#контрнаступление
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Рогов согласился со словами Буданова* о грядущих проблемах ВСУ
23 апреля 2024, 08:14

Фото: iStock/Silent_GOS

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что в словах главы ГУР Украины Кирилла Буданова* о предстоящих проблемах на Украине есть доля правды.
Ранее Буданов* сообщал, что на Украине сложится трудная ситуация не только на фронте, но и во внутриполитической обстановке уже в середине мая - начале июня.

«В словах Буданова есть доля правды. Он уже стелет себе соломку, перед тем как падать, и аккуратно переводит стрелки в сторону Зеленского, окончательно теряющего именно в заявленный период остатки легитимности, и Сырского в контексте проблем на фронте, которые будут только нарастать», — цитирует РИА Новости Рогова.
По его словам, новые поставки вооружения Украине не изменят ситуацию на поле боя, а только подтвердят, что «война будет длиться до последнего украинца».

Рогов подчеркнул, что армия России постепенно продавливают оборону ВСУ. Он объяснил, что в этом вопросе важна не скорость, а сохранение жизней российских военных. При этом в рядах украинских бойцов наблюдается снижение мотивации, а желающих погибать за киевский режим становится всё меньше.

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* Внесен в список террористов и экстремистов.
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Семьи колумбийских наёмников не могут вернуть их тела с Украины
23 апреля 2024, 07:24

Фото: iStock/Nelson Hernandez Chitiva

Колумбийские наёмники едут на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ в надежде на большие зарплаты, а их родственники потом не могут вернуть их тела. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на семьи погибших из Колумбии.
По словам одного колумбийского гражданина Альберто Астудильо, его брат Харрисон Астудильо отправился на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в конце 2022 года. Он прослужил в украинских войсках год и три месяца, а в марте текущего года был ликвидирован российскими силами.

«Думаю, что больше всего (его спровоцировала – ред.) экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин», — пояснил Альберто.

Местные СМИ также пишут, что многие бывшие военные и полицейские поехали на Украину ради денег. По словам другой женщины, её мужу пообещали платить пять тысяч долларов ежемесячно. Ей удалось вернуть тело мужа с Украины, однако родственники Астудильо пока так и не смогли сделать этого. И такая ситуация происходит во многих колумбийских семьях. Солдаты числятся пропавшими без вести.

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#всу
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Над Белгородской областью ПВО сбила четыре реактивных снаряда «Ольха»
МО: ПВО сбила четыре реактивных снаряда «Ольха» над Белгородской областью
23 апреля 2024, 07:11

Фото: iStock/SergeyKlopotov

В небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны сбила четыре реактивных снаряда «Ольха». Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ольха"», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что дежурные средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью.

Минувшей ночью губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что российские силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. П его словам, в результате атаки никто не пострадал.

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#Вячеслав Гладков
#пво
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Минобороны показало кадры эвакуации трофейного танка Leopard
Минобороны РФ опубликовало кадры транспортировки трофейного танка Leopard
23 апреля 2024, 05:38

Фото: istock / huettenhoelscher

Министерство обороны России опубликовало кадры с транспортировкой и ремонтом трофейного танка Leopard, который был захвачен российскими военнослужащими на Авдеевском направлении
«Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск «Центр» силами ремонтно-эвакуационной группы», — сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве рассказали, эвакуация танка проходила в два этапа. В первую очередь проводилась инженерная разведка района эвакуации с целью обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. После этого была проведена операция по эвакуации бронемашины, которую доставили в ремонтное подразделение, где военнослужащие произвели дальнейший ремонт.


Ранее стало известно, где можно будет посмотреть на подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard 2. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Гладков назвал точное число погибших от рук ВСУ белгородцев
Гладков: в Белгородской области погибли 120 жителей за время обстрелов
23 апреля 2024, 04:22

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

С начала обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в регионе погибли 120 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
«У нас в целом погибли 120 мирных жителей, из них 11 детей. Ранены 651 человек, из них 51 ребенок», — сказал глава региона в своем видеообращении.
20 апреля сообщалось, что Правительство Российской Федерации выделило более 2 миллиардов рублей Белгородской области, в том числе на поддержку людей, которым пришлось вынужденно покинуть жилье.

Ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей у Белгорода. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#Вячеслав Гладков
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