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Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные трудности в занятых ими сёлах на севере Луганской Народной Республики, в окрестностях Сватово и Кременной. Особенно в том, что касается логистики.
Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, за последнее время положение противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Мясожаровка, Надия, Макеевка и Невское значительно ухудшилось.
Дело в том, пояснил эксперт, что тактическое положение российских войск на этом участке таково, что имеется возможность контролировать основные пути снабжения и коммуникаций украинских боевиков. Это отрицательно сказывается на их логистике, так как затрудняет подвоз боеприпасов и снабжение продовольствием, делает почти невозможным ротацию войск. Также ухудшает ситуацию нехватка механиков-водителей и транспорта, заключил Марочко.
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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
Александр Бойцов