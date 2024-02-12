Рогов предупредил о возможной провокации ВСУ в Крыму из-за появления дронов Global Hawk

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Уже долгое время вражеская авиация активно продолжает полёты в районе Крыма, что может указывать на готовящуюся провокацию ВСУ на полуострове. Так считает сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«По данным сервиса Flightradar, в последнее время в акватории Чёрного моря регулярно работают несколько единиц техники НАТО. Прежде всего речь идёт о высотном беспилотнике-разведчике RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE10, базирующимся на авиабазе Сигонелла в Италии», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, данный беспилотник работает над Чёрным морем южнее Крыма и ведет разведку у российских берегов. Рогов предполагает, что данная авиационная активность может указывать на скорую провокацию в районе Крыма.
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