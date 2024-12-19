Военный эксперт Сивков объяснил слова Путина о «наших» ребятах в Киеве

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин в рамках Прямой линии заявил, что на Украине очень много людей, которые поддерживают РФ.
«На Украине много «наших» ребят, там есть, с кем говорить и там есть люди, которые поддерживают РФ и хотят денацифицировать Украину», — сообщил Путин.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» подтвердил слова президента.
«Совершенно правильно сказал Владимир Владимирович. Это люди, начиная с правительства: восемь министров ушло в отставку, что довольно много в объеме. Это подтверждает тот факт, что есть люди, которым не доверяли и которые не готовы были идти с Зеленским ва-банк. В украинском обществе тем более существует много людей, которые хотели бы обеспечить ликвидацию нацизма на территории Украины», — прокомментировал военный эксперт.
Также глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».
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Анастасия Бондарева