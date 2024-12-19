Путин лично принимал участие в производстве «Орешника»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Российский лидер Владимир Путин заявил на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что лично принимал участие в производстве «Орешника».
«Ученые, конструкторы, инженеры думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию с министерством обороны, с заказчиком. В конце концов это и до меня дошло тоже, и я тоже принял участие в окончательном решении по поводу того, производить его или не производить», — рассказал российский лидер.
Он пояснил, что сам решал, в каком объеме производить «Орешник», когда и как это делать.
Путин подчеркнул, что «Орешник» сбить нет почти никаких шансов. По его словам, это современное, очень новое оружие.
При этом президент честно признался, что не знает, откуда появилось название «Орешник».
Ранее глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».
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