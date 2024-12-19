Путин: ВСУ не было смысла заходить в Курскую область

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что армии Украины не было смысла заходить в Курскую область.
В рамках Прямой линии с Владимиром Путиным жительница Курской области задала вопрос о том, когда полностью освободят регион. Она поинтересовалась, когда люди смогут вернуться в свои дома и спросила, будут ли восстановлены малые сёла.
Президент Российской Федерации ответил, что представляет, когда Курская область будет полностью освобождена, но точную дату он назвать не может.
Российский лидер также отметил, что Вооружённым силам Украины не было смысла заходить в регион, поскольку ВС РФ их точно «выбьет».
Владимир Путин уточнил, что разрушения в Курской области восстановят, а пострадавшим выдадут сертификаты на восстановление жилья. Жителям, желающим переехать в иной регион, окажут помощь.
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Президент Российской Федерации ответил, что представляет, когда Курская область будет полностью освобождена, но точную дату он назвать не может.
Российский лидер также отметил, что Вооружённым силам Украины не было смысла заходить в регион, поскольку ВС РФ их точно «выбьет».
Владимир Путин уточнил, что разрушения в Курской области восстановят, а пострадавшим выдадут сертификаты на восстановление жилья. Жителям, желающим переехать в иной регион, окажут помощь.
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Ольга Енгалычева