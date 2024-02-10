Военный ВС РФ «Якорь»: ВСУ систематически маскируются под гражданских

Фото: iStock/Irina Piskova
Командир подразделения ВС РФ с позывным «Якорь» рассказал, как военные ВСУ на правом берегу Днепра маскируются под гражданское население. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что корреспондент издания наблюдал за боевой работой российских операторов БПЛА на херсонском направлении.
По словам российского военного, операторы дронов в тылу противника могут действовать на удалении до 15 км. Сначала происходит наблюдение за движением двух лиц и выясняется, являются они военнослужащими или гражданскими.
Он подчеркнул, что украинские солдаты системно и массово маскируются под мирных жителей, так как знают, что военнослужащим ВС РФ запрещено открывать огонь по гражданским и пользуются этим.
Однако на этот раз российским разведчикам удалось выяснить, что в их поле зрения находятся военные под маскировкой.
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«Мы наблюдаем за каждой территорией, за каждой машиной, каждой антенной и пытаемся выявить что-либо интересное, что является, так сказать, помощником для военнослужащих, находящихся напротив нас. То, что может помешать нам, но помочь им, мы уничтожаем независимо от размера и количества», — цитирует агентство слова собеседника.
«Также высматриваем их территорию, их дом. Высматриваем антенны, следы, рядом проходящие. Может быть, что-то будет накрыто, перекрыто, или выявится, что под их куртками спрятан бронежилет, как оно обычно и бывает. Все это делается для маскировки», — рассказал «Якорь».
Он подчеркнул, что украинские солдаты системно и массово маскируются под мирных жителей, так как знают, что военнослужащим ВС РФ запрещено открывать огонь по гражданским и пользуются этим.
Однако на этот раз российским разведчикам удалось выяснить, что в их поле зрения находятся военные под маскировкой.
«Выявили, обнаружили и уничтожили», – заключил «Якорь».
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Диана Аванесян