Подоляк заявил, что от нового главкома ВСУ Сырского ждут аудита армии

Руководство Украины ожидает от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского проведения «аудита» военнослужащих, заявил в эфире телемарафона советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, нужно четко понимать, кто и как будет производить замену военнослужащих, «которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта».
Подоляк пояснил, что из миллиона мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 000 человек, и напомнил слова президента Зеленского о том, что большая часть этих людей так и не почувствовала фронтовых условий.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для победы над ВС РФ Киеву необходимо провести ещё одну мобилизацию.
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Подоляк пояснил, что из миллиона мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 000 человек, и напомнил слова президента Зеленского о том, что большая часть этих людей так и не почувствовала фронтовых условий.
«Другие были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, мне кажется, одна из ключевых задач Сырского – как раз провести аудит: где, кто и как находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество (нужно)», — отметил он.Михаил Подоляк объяснил, что военные должны объяснять запланированные процедуры проведения мобилизации, какие потребности в армии необходимо закрывать, как это будет происходить, как обеспечить ротации.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для победы над ВС РФ Киеву необходимо провести ещё одну мобилизацию.
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