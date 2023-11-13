Военный ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел двух мирных жителей в Мариуполе

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Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 25 годам лишения свободы украинского морпеха, который причастен к расстрелу двух мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.
«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего разведчика-наводчика 36 отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил вооруженных сил Украины Ярослава Ивасева <...> Суд приговорил Ивасева к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказание в колонии строгого режима», — сообщили изданию в прокуратуре.Следствие установило, что 20 марта по 12 апреля 2022 Исаев занимал боевую позицию в здании банка на проспекте Никольского с другими военнослужащими. Он заметил двух проходящих граждан, и подумав, что они поддерживают спецоперацию, расстрелял их из автомата. Оба скончались на месте.
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