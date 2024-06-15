Военнопленный Водян: Наёмники из Польши и США штурмовали позиции РФ в ДНР

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Американские и польские наёмники принимали участие в штурмах российских позиций в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что в основном наёмники были пулемётчиками и штурмовиками. Между собой они общались на английском языке. Пленный вспомнил, что у иностранных наёмников имелись привилегии по зарплате. Если боец ВСУ, находясь на линии боевого соприкосновения, получал 120 тысяч гривен (около трёх тысяч долларов США), то иностранный наёмник — от пяти до семи тысяч долларов.
Кроме того, вспоминает Водян, в отличие от украинских военных, наёмники могли в любой момент уехать. По его словам, некоторые так и делали. Просто разрывали контракт, собирали вещи и уезжали. Солдаты ВСУ такой возможности, конечно, не имели.
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