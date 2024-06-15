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Военнопленный Водян: Наёмники из Польши и США штурмовали позиции РФ в ДНР

15 июня 2024, 10:44
Фото: istockphoto/breakermaximus

Фото: istockphoto/breakermaximus

Американские и польские наёмники принимали участие в штурмах российских позиций в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян.


В разговоре с РИА Новости он уточнил, что в основном наёмники были пулемётчиками и штурмовиками. Между собой они общались на английском языке. Пленный вспомнил, что у иностранных наёмников имелись привилегии по зарплате. Если боец ВСУ, находясь на линии боевого соприкосновения, получал 120 тысяч гривен (около трёх тысяч долларов США), то иностранный наёмник — от пяти до семи тысяч долларов.

Кроме того, вспоминает Водян, в отличие от украинских военных, наёмники могли в любой момент уехать. По его словам, некоторые так и делали. Просто разрывали контракт, собирали вещи и уезжали. Солдаты ВСУ такой возможности, конечно, не имели.

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«Вспыхнул, как спичка»: подробности уничтожения танка Abrams в ДНР — видео
Минобороны: под Авдеевкой подбитый танк Abrams загорелся и проехал 300 метров
15 июня 2024, 10:37

Американский танк Abrams загорелся и проехал 300 метров под Авдеевкой Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны России, предоставив видеозапись с подробностями. По экипажу танка и по самой бронетехнике работали FPV-дронами.
«Первым снарядом попали ему под башню в район боекомплекта. Он загорелся, проехал метров 300, свернул в лесополосу, и экипаж покинул боевую машину», – рассказал инженер расчета FPV-дронов с позывным «Алтай».

Ранее в Минобороны докладывали, что американский Abrams на авдеевском направлении «вспыхнул, как спичка».

До этого президент России Владимир Путин на встрече с участниками кадровой программы «Время героев» объяснял, что Россия вынуждена отвести линию фронта под Харьковом, чтобы снизить удары со стороны украинских боевиков по Белгороду.

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Рогов: Киев вдвое увеличил план мобилизации в трёх украинских областях
15 июня 2024, 09:58

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Киевские власти на фоне растущих потерь в два раза повысили план мобилизации в трёх областях Украины, а также на оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что мобилизационный план «по отлову людей на улицах» киевский режим увеличил в Сумской, Харьковской и Одесской областях. Рогов отметил, что если первые два региона являются по сути приграничными и находятся в непосредственной близости от зоны боевых действий, то Одесская область под этот критерий не попадает.

По словам Рогова, выполнение этого нового плана в указанных областях находится под большим вопросом. Дело в том, что и предыдущие, более низкие планы мобилизации сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) выполняли с большим трудом.

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#сотрудники
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#рогов
#киев
#украина
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В «Укрэнерго» заявили о невозможности восстановления всех энергоблоков до зимы
15 июня 2024, 09:02

Фото: istockphoto/vladj55

Успеть восстановить все разрушенные и повреждённые энергетические блоки до наступления зимы невозможно. Об этом заявил председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
В беседе с корреспондентом издания «Украинская правда» он сообщил, что до наступления холодов сотрудники его ведомства могут успеть восстановить какое-то количество повреждённых энергоблоков, но далеко не все. Ранее Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергетической системе Украины на следующей неделе ощутимо усложнится. Он также назвал неизбежными отключения потребителей. По словам главы правления «Укрэнерго», это связано с ремонтно-профилактической кампанией.

Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что еще пять из имеющихся в стране девяти атомных энергоблоков будут выведены из эксплуатации для проведения ремонтных работ. Это ещё более ухудшит ситуацию с электроснабжением на Украине.

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#сотрудники
#украина
#электроэнергия
#ремонт
#энергетика
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МО: Три БПЛА ВСУ уничтожили в небе над Ростовской областью
15 июня 2024, 07:49

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ в небе над Ростовской область, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили три украинских беспилотника в небе над Ростовской областью.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что 7 июня силы ПВО пресекли очередную атаку киевского режима на Ростовскую область.

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#беспилотник
#ростовская область
#пво
#всу
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В зоне СВО обнаружили магнитные шведские мины
Поражающие саперов магнитные шведские мины обнаружили в зоне СВО
15 июня 2024, 06:47

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на донецком направлении обнаружена магнитная противотанковая мина шведского производства, сообщает РИА Новости.
По словам саперов, по конструкции она похожа на российскую противотанковую мину ТМ-62, но в отличие от нее может быть настроена на самоуничтожение. Магнитные датчики могут реагировать на саперное оборудование бойца.

«Ранее на СВО они не применялись, насколько я знаю, соответственно это какая-то, видимо, новая поставка от иностранных государств», – подчеркнул российский военный.

Он добавил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России уже научились обезвреживать такие мины.

В феврале стало известно, что шведская боеприпасная промышленность получила большое количество заказов на оружие и боеприпасы для Украины.

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#мина
#сво
#россия
#вс рф
#швеция
#украина
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В Госдуме рассказали о будущем ВСУ в Волчанске
Депутат Водолацкий: группировка ВСУ в Волчанке окажется в котле
15 июня 2024, 05:47

Фоо: iStock/Irina Piskova

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию в Волчанске Харьковской области, сообщает информационное агентство ТАСС.
Водолацкий раскрыл будущее Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске, подчеркнув, что группировка останется в котле. Он отметил, что российские войска ведут бои и освобождают территорию города метр за метром.

«Я всегда говорю и продолжаю говорить, что задача наших военных командиров максимально снизить потери наших военнослужащих. Сегодня войска Южного военного округа Волчанск обходят, и в ближайшее время там будет такой небольшой котел», — уточнил депутат.

Парламентарий отметил, что Волчанск сильно укреплен и «идти в лоб, посылать наших бойцов на штурмы», бессмысленно.

Ранее депутат Водолацкий перечислил сроки освобождения Кременской области от контроля ВСУ. По его словам, это может произойти в течение полутора месяцев.

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В Кремле высказались о целях спецоперации

В Госдуме раскрыли сроки освобождения Кременского района от ВСУ
#всу
#сво
#украина
#вс рф
#госдума
#депутат
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В Госдуме раскрыли сроки освобождения Кременского района от ВСУ
Водолацкий: Кременской район ЛНР освободят от ВСУ в течение месяца-полутора
15 июня 2024, 04:50

Фото: iStock/Evgeny555

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию в Кременском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), передает информационное агентство ТАСС.
Водолацкий назвал сроки освобождения Кременского района от контроля ВСУ, предположив, что это произойдет в течение ближайших полутора месяцев. Он подчеркнул, что на этом участке линии фронта есть несколько населенных пунктов, находящихся в серой зоне.

«Я думаю, что в течение месяца-полутора полностью весь Кременской район будет освобожден и начнется восстанавливаться там мирная жизнь. Это последние населенные пункты в ЛНР, они небольшие, но это все равно наша территория», — сообщил депутат.

Ранее в ЛНР рассказали о продвижении российских войск в направлении Купянска.

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#лнр
#депутат
#вс рф
#госдума
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При обстреле ВСУ Алешек в Херсонской области женщина получила ранения
Женщина получила ранения после обстрела ВСУ в Херсонской области
14 июня 2024, 22:48

Фото: iStock/Standart

Женщина получила множественные ранения из-за обстрела населенного пункта Алешки в Херсонской области со стороны ВСУ.
Об этом губернатор региона Владимир Сальдо написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина 1970 года рождения. Она доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Пострадавшая находится под постоянным присмотром медицинского персонала.

Украинские боевики неоднократно Алешки обстреливали за время проведения специальной военной операции на Украине. Один из последних ударов по городу нанесли 13 апреля. Сальдо заявлял, что при обстреле погиб один человек, еще трое пострадали.

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#россия
#украина
#спецоперация
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Путин: в зоне СВО находится около 700 тысяч российских военных
14 июня 2024, 20:56

Фото: сайт Кремля

Семьсот тысяч российских военных находится в зоне спецоперации на Украине. Об этом на встрече с участниками кадровой программы «Время героев» заявил президент Владимир Путин.
«У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч человек [находятся]», – сказал российский лидер.

Ранее Путин объяснил, что Россия отодвигает фронт в Харьковской области для снижения атак со стороны украинских неонацистов по Белгороду. Глава государства отметил успехи ВС РФ под Харьковом.

Спецоперация в Донбассе проводится с конца февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны украинских военных по отношению к гражданскому населению.

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