На Украине военкоматы мобилизуют граждан через сайты знакомств
Сотрудники военкоматов на Украине используют сайты знакомств для поиска мужчин призывного возраста и их последующего задержания. Об этом сообщают украинские СМИ.
По информации источника, схема предполагает знакомство с мужчинами в интернете и приглашение их на встречу. На месте, как утверждается, вместо свидания могут появляться представители военкоматов, которые доставляют мужчин для мобилизации.
Издание также публикует видео, на котором женщина, представившаяся сотрудницей военкомата, рассказывает о подобной практике. При этом официальных подтверждений этой информации со стороны украинских властей не приводится.
На фоне продолжающегося конфликта вопрос мобилизации остаётся острым: в сети регулярно появляются сообщения и видеозаписи, на которых фиксируются случаи силового задержания мужчин для отправки на службу.
Читайте также: