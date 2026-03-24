Пленный ВСУ рассказал, как попал в плен, когда пошел за противодроновой сеткой

24 марта 2026, 09:13

Военнослужащий Александр Семиренко рассказал, как оказался в плену российских бойцов группировки «Север» в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.





Он решил взять противодроновую сетку с соседней позиции, находившейся в 20 метрах от него.





«Я хотел взять сетки, чтобы они не залетали в подвал, где мы сидели. Вернувшись, наткнулся на бойцов Российской Федерации. Чтобы сохранить жизнь, проще сдаться», — отметил боевик.

«Я нахожусь в российском плену, со мной всё хорошо, обращаются нормально, готовят, в тепле», — добавил пленный.