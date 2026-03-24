Пленный ВСУ рассказал, как попал в плен, когда пошел за противодроновой сеткой
Военнослужащий Александр Семиренко рассказал, как оказался в плену российских бойцов группировки «Север» в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
Он решил взять противодроновую сетку с соседней позиции, находившейся в 20 метрах от него.
«Я хотел взять сетки, чтобы они не залетали в подвал, где мы сидели. Вернувшись, наткнулся на бойцов Российской Федерации. Чтобы сохранить жизнь, проще сдаться», — отметил боевик.
Мужчина также сообщил, что дважды получал повестки, но из-за работы на хлебзаводе имел бронь. После принудительной мобилизации ему предложили отправиться «на Донецк», что он не хотел, так как многие его товарищи погибли на этом направлении.
«Я нахожусь в российском плену, со мной всё хорошо, обращаются нормально, готовят, в тепле», — добавил пленный.
