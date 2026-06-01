Военнослужащих обеспечили положенными выплатами благодаря прокуратуре
Надзорное ведомство гарнизона (№ 98) восстановило законные права участников специальной военной операции. Об этом говорится на сайте главной военной прокуратуры.
Выяснилось, что 13 военнослужащих долгое время не получали причитающиеся им денежные средства. Они выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, пресечению провокаций на госгранице, а также защите территорий регионов, прилегающих к зоне проведения СВО.
После того как военный прокурор гарнизона внес командованию представление об устранении нарушений закона, права военнослужащих были полностью восстановленными. Общая сумма произведенных выплат составила 2,2 миллиона рублей.
Ранее для участников СВО провели экскурсию по кондитерской фабрике в Солнечногорске. Она состоялась по программе «Промышленный туризм».
Читайте также: