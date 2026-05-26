Совет при полпреде президента в ЦФО обсудил поддержку участников СВО и их семей
Поддержка участников и ветеранов спецоперации, а также их семей стала главной темой заседания Совета при полпреде президента России в Центральном федеральном округе, которое прошло в Подмосковье.
На нём губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как эта работа выстроена в регионе.
«Мы благодарны президенту за создание Фонда «Защитники Отечества», который помогает решать самые разные вопросы. Нам удалось перевести в цифру то, что связано с бумагами, справками и выписками. Люди могут получать услуги, не выходя из дома или в любом МФЦ. А благодаря решению министра обороны в наших многофункциональных центрах можно подавать заявления и на услуги Военно-социального центра министерства. Это выплаты мобилизованным, выплаты за ранение, компенсации инвалидам», – сказал губернатор.
Помимо 41 федеральной меры поддержки, в Подмосковье для участников СВО и их семьей действуют 36 региональных. Самые востребованные – выплата взамен земельного участка, выплата на ремонт жилья и зубопротезирование. Оформить их можно через портал госуслуги, в МФЦ или в Фонде «Защитники Отечества». Также работает горячая линия 122 (добавочный 6).
А 1 сентября прошлого года в Московской области заработала цифровая комплексная услуга «Защитники Отечества». По одному заявлению можно дистанционно получить 17 мер поддержки, в том числе бесплатный проезд, компенсацию ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси или за земельный участок.
Кроме того, Московская область заключила соглашение с Военно-социальным центром Минобороны. Теперь не только ветераны, но и действующие военные могут подать заявление на получение услуг ВСЦ рядом с домом во всех подмосковных МФЦ.
«Ровно год назад на заседании Совета мы утвердили стандарт мер поддержки участников СВО. Впоследствии он был поддержан президентом и рекомендован как лучшая практика для других федеральных групп. Две недели назад глава государства подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации. И наш стандарт был взят за основу», – отметил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев.
Помимо регионального отделения Госфонда «Защитники Отечества», где в прошлом году приняли 27 000 обращений, в каждом округе работают муниципальные центры поддержки. Обратиться за помощью можно в 420 мест.
«За время работы филиалы Фонда «Защитники Отечества» приняли более двух миллионов 800 000 запросов, в ЦФО – 504 000 обращений. Например, в Московской области на базе семейного центра им. Мещерякова уже второй год успешно проходит реабилитация участников СВО, потерявших зрение. Сегодня полностью слепые ребята вовлечены в общественную деятельность и трудоустроены», – отметила статс-секретарь – замминистра обороны, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.Как рассказал Воробьёв, в Подмосковье выстроена целая система реабилитации на базе пяти центров. Помощь там получили почти 3200 бойцов.
«Реабилитация принципиально важна. Это помогает вернуть ребят к нормальной жизни. Кто-то реализует себя в спорте, кто-то – в муниципальном, государственном управлении. Спасибо за это федеральной программе «Время героев». Мы на региональном уровне всё это подхватили. Ребята получают знания, реализуют свои амбиции. Наши предприятия привлекают их на работу. Ну и, конечно, спасибо врачам-реабилитологам», – добавил губернатор.
В Подмосковье существует служба персональных помощников. Специалисты адресно работают с семьями ветеранов, получивших инвалидность, обследуют. Служба персональных помощников обработала свыше 9200 обращений, на сопровождении находятся около 2000 инвалидов из числа участников СВО.
В рамках заседания, которое прошло в региональном Доме правительства, была организована выставка технических средств реабилитации и лучших практик в области заботы о бойцах. Кроме того, на выставке были представлены программы поддержки и сопровождения участников СВО и их семей в сфере трудоустройства и обучения.