Совет при полпреде президента в ЦФО обсудил поддержку участников СВО и их семей

26 мая 2026, 19:27

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Поддержка участников и ветеранов спецоперации, а также их семей стала главной темой заседания Совета при полпреде президента России в Центральном федеральном округе, которое прошло в Подмосковье.





На нём губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как эта работа выстроена в регионе.

«Мы благодарны президенту за создание Фонда «Защитники Отечества», который помогает решать самые разные вопросы. Нам удалось перевести в цифру то, что связано с бумагами, справками и выписками. Люди могут получать услуги, не выходя из дома или в любом МФЦ. А благодаря решению министра обороны в наших многофункциональных центрах можно подавать заявления и на услуги Военно-социального центра министерства. Это выплаты мобилизованным, выплаты за ранение, компенсации инвалидам», – сказал губернатор.

«Ровно год назад на заседании Совета мы утвердили стандарт мер поддержки участников СВО. Впоследствии он был поддержан президентом и рекомендован как лучшая практика для других федеральных групп. Две недели назад глава государства подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации. И наш стандарт был взят за основу», – отметил полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев.

«За время работы филиалы Фонда «Защитники Отечества» приняли более двух миллионов 800 000 запросов, в ЦФО – 504 000 обращений. Например, в Московской области на базе семейного центра им. Мещерякова уже второй год успешно проходит реабилитация участников СВО, потерявших зрение. Сегодня полностью слепые ребята вовлечены в общественную деятельность и трудоустроены», – отметила статс-секретарь – замминистра обороны, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

«Реабилитация принципиально важна. Это помогает вернуть ребят к нормальной жизни. Кто-то реализует себя в спорте, кто-то – в муниципальном, государственном управлении. Спасибо за это федеральной программе «Время героев». Мы на региональном уровне всё это подхватили. Ребята получают знания, реализуют свои амбиции. Наши предприятия привлекают их на работу. Ну и, конечно, спасибо врачам-реабилитологам», – добавил губернатор.