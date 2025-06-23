23 июня 2025, 09:24

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска демонстрируют оперативную инициативу на ключевых направлениях: на Херсонском участке успешно подавляют артиллерию ВСУ, на Угледарском — закрепляют контроль над Перебудовой, а на Запорожском — разрушают логистику противника. Одновременно отражая атаки в приграничье, ВС РФ наносят массированные удары по военной инфраструктуре Украины, сохраняя стратегическое преимущество. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумское направление Херсонское направление Запорожский фронт Угледарское направление Купянское и Харьковское направления

Сумское направление

Херсонское направление

Фото: iStock/ТMariia Kokorina

Запорожский фронт

Угледарское направление

Французский офицер оценил баланс сил в конфликте на Украине

Купянское и Харьковское направления