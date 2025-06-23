Атаки ВСУ в Сумской области, бои под Херсоном, штурмы ВС РФ на Угледарском направлении: последние новости СВО
Российские войска демонстрируют оперативную инициативу на ключевых направлениях: на Херсонском участке успешно подавляют артиллерию ВСУ, на Угледарском — закрепляют контроль над Перебудовой, а на Запорожском — разрушают логистику противника. Одновременно отражая атаки в приграничье, ВС РФ наносят массированные удары по военной инфраструктуре Украины, сохраняя стратегическое преимущество. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумское направлениеВ приграничных районах Сумской и Курской областей сохраняется напряжённая обстановка. ВСУ более месяца атакуют Тёткинский выступ, но российские подразделения удерживают позиции. В районе Кондратовки-Андреевки противник временно занял Андреевку, однако был полностью уничтожен контратакой ВС РФ. Несмотря на замедление темпов наступления, российские войска продолжают продвижение в Яблоновке, Юнаковке и Садках.
За сутки российская артиллерия нанесла 75 ударов по военным объектам ВСУ в Сумской области и 118 ударов — в Черниговской, эффективно подавляя инфраструктуру противника. Системы ПВО сбили 6 управляемых авиабомб, 2 снаряда HIMARS и 164 беспилотника, обеспечив надёжную защиту российских позиций и гражданских объектов.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении линия фронта сохраняет устойчивость. Российские войска активно ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по артиллерийским позициям ВСУ на противоположном берегу. Благодаря эффективному применению артиллерии и беспилотников, ВС РФ успешно срывают попытки противника укрепить свои рубежи. За последние сутки существенных изменений в расположении сил не зафиксировано.
Запорожский фронтНа Запорожском направлении российские подразделения наносят точечные удары по военной инфраструктуре ВСУ. В районе Малой Токмачки уничтожена переправа, что серьёзно осложнило снабжение украинских частей. Восточнее Гуляйполя, где продолжаются встречные бои, российские войска разрушили штаб одной из бригад противника и склад боеприпасов. В районе Малиновки штурмовые группы ВС РФ продвигаются вперёд, преодолевая сопротивление украинских сил.
Угледарское направлениеНа Угледарском участке российские войска добились значительных успехов. Штурмовые подразделения за три дня форсировали реку Мокрые Ялы и полностью установили контроль над посёлком Перебудова. Это позволило ВС РФ закрепиться на новых рубежах и продолжить продвижение в сторону Днепропетровской области, опираясь на укреплённые позиции в районе Комара.
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Севернее российские части развивают наступление в направлении Ялты и Поддубного, а южнее продолжают охватывать Шевченко с севера. Из района Зелёного Поля штурмовые группы атакуют позиции ВСУ в сторону Камышевахи, создавая угрозу окружения украинских подразделений. Эти успехи подтверждают высокую слаженность действий и боеспособность российских войск.