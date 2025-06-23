Атаки ВСУ в Сумской области, бои под Херсоном, штурмы ВС РФ на Угледарском направлении: последние новости СВО

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Российские войска демонстрируют оперативную инициативу на ключевых направлениях: на Херсонском участке успешно подавляют артиллерию ВСУ, на Угледарском — закрепляют контроль над Перебудовой, а на Запорожском — разрушают логистику противника. Одновременно отражая атаки в приграничье, ВС РФ наносят массированные удары по военной инфраструктуре Украины, сохраняя стратегическое преимущество. Подробности читайте в материале «Радио 1».



Сумское направление

В приграничных районах Сумской и Курской областей сохраняется напряжённая обстановка. ВСУ более месяца атакуют Тёткинский выступ, но российские подразделения удерживают позиции. В районе Кондратовки-Андреевки противник временно занял Андреевку, однако был полностью уничтожен контратакой ВС РФ. Несмотря на замедление темпов наступления, российские войска продолжают продвижение в Яблоновке, Юнаковке и Садках.

За сутки российская артиллерия нанесла 75 ударов по военным объектам ВСУ в Сумской области и 118 ударов — в Черниговской, эффективно подавляя инфраструктуру противника. Системы ПВО сбили 6 управляемых авиабомб, 2 снаряда HIMARS и 164 беспилотника, обеспечив надёжную защиту российских позиций и гражданских объектов.

Херсонское направление

На Херсонском направлении линия фронта сохраняет устойчивость. Российские войска активно ведут контрбатарейную борьбу, нанося удары по артиллерийским позициям ВСУ на противоположном берегу. Благодаря эффективному применению артиллерии и беспилотников, ВС РФ успешно срывают попытки противника укрепить свои рубежи. За последние сутки существенных изменений в расположении сил не зафиксировано.
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Запорожский фронт

На Запорожском направлении российские подразделения наносят точечные удары по военной инфраструктуре ВСУ. В районе Малой Токмачки уничтожена переправа, что серьёзно осложнило снабжение украинских частей. Восточнее Гуляйполя, где продолжаются встречные бои, российские войска разрушили штаб одной из бригад противника и склад боеприпасов. В районе Малиновки штурмовые группы ВС РФ продвигаются вперёд, преодолевая сопротивление украинских сил.

Угледарское направление

На Угледарском участке российские войска добились значительных успехов. Штурмовые подразделения за три дня форсировали реку Мокрые Ялы и полностью установили контроль над посёлком Перебудова. Это позволило ВС РФ закрепиться на новых рубежах и продолжить продвижение в сторону Днепропетровской области, опираясь на укреплённые позиции в районе Комара.

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Севернее российские части развивают наступление в направлении Ялты и Поддубного, а южнее продолжают охватывать Шевченко с севера. Из района Зелёного Поля штурмовые группы атакуют позиции ВСУ в сторону Камышевахи, создавая угрозу окружения украинских подразделений. Эти успехи подтверждают высокую слаженность действий и боеспособность российских войск.

Купянское и Харьковское направления

На Купянском направлении ВС РФ улучшили свои позиции в районе Петропавловки, где продолжаются ожесточённые бои. На Харьковском участке ситуация остаётся стабильной, без существенных изменений линии фронта. Российские войска укрепляют оборону, отражая попытки ВСУ провести локальные контратаки.
Анастасия Хохлова

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