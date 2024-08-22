Фото: сайт НАТО
В 1998 году Владимир Жириновский снова проявил свою способность предсказывать будущее. Об этом сообщает телеграм-канал «Прямой эфир. Курск».
В телеграм-канале было опубликовано архивное видео, на котором политик с трибуны заявляет, что войска НАТО будут стоять под Курском.
Тем временем, в Курской области произошли ожесточенные боевые столкновения. Как сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник, во время атаки ВСУ на село Русская Конопелька были уничтожены наемники из американской ЧВК Forward Observation Group. В этом бою ликвидировано до 60 украинских военных, а также уничтожены три бронемашины «Козак», одна БМП-2 и одна БМП М113.
По данным телеграм-канала, противник, поддерживаемый бронетехникой, попытался занять село, но его встретили огнем бойцы 810-й бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бои продолжаются, и российские силы продолжают уничтожать ВСУ, не давая им закрепиться на позициях.
Читайте также:
Зеленский получил «зеленый свет» от США на удары по России: как это изменит ход СВО
ВСУ назвали причину своих неудач на фронте
Курский город Льгов обстреляли кассетными боеприпасами
Тем временем, в Курской области произошли ожесточенные боевые столкновения. Как сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник, во время атаки ВСУ на село Русская Конопелька были уничтожены наемники из американской ЧВК Forward Observation Group. В этом бою ликвидировано до 60 украинских военных, а также уничтожены три бронемашины «Козак», одна БМП-2 и одна БМП М113.
По данным телеграм-канала, противник, поддерживаемый бронетехникой, попытался занять село, но его встретили огнем бойцы 810-й бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бои продолжаются, и российские силы продолжают уничтожать ВСУ, не давая им закрепиться на позициях.
Читайте также:
Зеленский получил «зеленый свет» от США на удары по России: как это изменит ход СВО
ВСУ назвали причину своих неудач на фронте
Курский город Льгов обстреляли кассетными боеприпасами
Елена Перлова