Курский город Льгов обстреляли кассетными боеприпасами

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Глава курского Льгова Алексей Клемешов сообщил, что ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его данным, прилеты снарядов зафиксировали в районе местного плодосовхоза.
«Напоминаю: ни в коем случае не приближайтесь к обломкам и подозрительным предметам. В случае их обнаружения сразу звоните по номеру 112», — написал градоначальник.Клемешов также рекомендовал всем, кто покинул город, не возвращаться домой до стабилизации обстановки.
Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что из приграничных районов Курской области эвакуировали 115 тысяч человек. По его словам, пункты временного размещения для отселенных граждан организовали в 29 регионах страны.
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