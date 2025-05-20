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Вологодскую чиновницу отправили в отставку после видео дочери с угрозами отправить людей на СВО

Чиновницу Шевцову уволили после видео дочери с угрозами отправки на СВО
Юлия Шевцова (фото: Telegram @yuliashevtsovanuks)

Юлия Шевцова (фото: Telegram @yuliashevtsovanuks)

Главу Нюксенского округа Вологодской области Юлию Шевцову отправили в отставку после скандального видео её дочери с угрозами отправить людей на СВО. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.
Напомним, что скандал с дочерью чиновницы разгорелся после того, как в соцсети TikTok распространились ролики с её угрозами отправить людей на СВО. Девушка агрессивно говорила, что её мама – мэр и может оказать влияние на призыв в армию.

Филимонов подчеркнул, что Шевцову отстранили от должности «ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области». Губернатор добавил, что её место, вероятнее всего, займёт участник СВО.

Также глава региона указал на «личностную подоплёку» в этом деле. По его словам, у Шевцовой были конфликты с подчинёнными, которые стремились подставить её из соображений личной мести.

А поступок дочери чиновницы Филимонов объяснил тем, что девушка недавно рассталась с молодым человеком и на эмоциях выбрала совершенно недопустимую форму для выражения отношения к личной драме.

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#вологодская область
ВС России уничтожили украинских боевиков, двигавшихся к Курской области
20 мая 2025, 09:56

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Бойцы российской группировки войск «Север» уничтожили отряд украинских боевиков, двигавшихся из Сумской области в сторону Курской.
Как сообщил РИА Новости офицер с позывным «Витязь», служащий в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки «Север», был нанесён ракетно-бомбовый удар, ликвидирована группа из 12 украинских националистов.

Ранее боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Старый» рассказал, что под Красноармейском в рядах ВСУ были замечены англоязычные и польские наемники.

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Масштабная атака на Курскую область, продвижение под Угледаром, штурмы Котляровки: последние новости СВО
20 мая 2025, 08:28

Фото: iStock/bbsferrari

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают свои наступательные действия, нанося удары по позициям Вооружённых сил Украины, в то время как противник осуществляет контратаки и усиливает обстрелы приграничных районов. На фоне продолжающихся боевых действий международное сообщество продолжает предоставлять военную и финансовую помощь Киеву. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область

Согласно информации от Telegram-канала «Северный ветер», утром 19 мая ВСУ провели одну из самых масштабных атак на Тёткинском направлении. В операции участвовали десятки штурмовиков, семь единиц техники, включая бронемашины и квадроциклы, а также пехотные группы на соседних участках. Основной удар был направлен на участок Атинское — Тёткино, где боевики пытались прорваться на двух БМП, четырёх квадроциклах и инженерной машине разграждения (ИМР). Российские операторы FPV-дронов быстро отреагировали, уничтожив ИМР, квадроциклы и одну БМП. Штурмовые группы ВСУ, состоявшие из 30 человек, понесли значительные потери: 28 боевиков были ликвидированы вблизи государственной границы.

Два оставшихся вместе с экипажем второй БМП попытались отступить к западной окраине села Атинское, однако их бронемашина была уничтожена барражирующим боеприпасом. Во второй половине дня ВСУ предприняли еще одну попытку прорыва, отправив штурмовую группу на трех квадроциклах. Российские силы уничтожили два из них вместе с боевиками, а оставшиеся два уклонились от боя и вернулись вглубь украинской территории. В общей сложности за сутки на Тёткинском и Глушковском направлениях российские войска ликвидировали 14 единиц вражеской техники.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские силы сосредоточили усилия на подавлении огневых точек, антенн и пунктов управления беспилотниками ВСУ. Активное использование артиллерии и дронов позволило нанести значительный урон противнику. В ответ ВСУ выпустили 42 боеприпаса по десяти населённым пунктам на левом берегу Днепра, в результате обстрела в Новой Каховке был ранен один мирный житель. Ситуация остаётся напряжённой, но изменений линии боевого соприкосновения (ЛБС) не зафиксировано.

Фото: iStock/ huettenhoelscher

Запорожское направление

На Запорожском направлении продолжаются позиционные сражения в районе от Степового до Малой Токмачки. Основное внимание в боевых действиях уделяется применению беспилотных летательных аппаратов и дальнобойной артиллерии, что значительно сокращает количество прямых столкновений на земле.

Угледарское направление

На Угледарском направлении российские войска осуществляют штурмовые действия на окраинах Зелёного Поля и Новополя. В последние сутки они очистили несколько лесных полос в этом районе, тем самым укрепляя свои позиции. Ситуация в районе Весёлого остаётся стабильной, в то время как в Отрадном украинские силы проводят постоянные контратаки, понеся при этом значительные потери. Освобождение населённого пункта Богатырь создало серьёзную угрозу для украинского гарнизона в Отрадном, ограничив его снабжение.

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Покровское направление

На Покровском направлении российские войска продвигаются западнее Богдановки и Котляровки, увеличивая давление на Муравку, Новониколаевку и Новосергеевку. Украинские силы упорно защищают свои позиции, что приводит к ожесточённым встречным боям в районах Удачного и Котлино. На линии Зверево-Леонтовичи изменений не наблюдается. Российские войска пытаются продвинуться вдоль железнодорожной линии от Нового Труда к Новоукраинке и Чунишино, одновременно расширяя зону контроля в районе Миролюбовки.

Постепенное продвижение к границам Новоэкономического указывает на стратегическое давление в этом районе.

Северское и Краснолиманское направления

На Северском направлении боевые действия сосредоточены в районах Григоровки и Верхнекаменского, где продолжаются позиционные сражения без значительных изменений на фронте. На Краснолиманском участке российские войска штурмуют Колодези и Редкодуб, ведя упорные бои за контроль над ключевыми позициями в Зелёной Долине и Новом Мире. В районе Грековки российские силы захватили опорный пункт ВСУ на южной окраине села, постепенно продвигаясь вперёд и ослабляя оборону противника.

В южной части Торского украинским силам удалось вернуть часть утраченных позиций, что привело к ожесточённым столкновениям.

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Боец ВС РФ: под Красноармейском замечены англоязычные и польские наемники ВСУ
20 мая 2025, 06:05

Фото: iStock/Iryna Imago

Боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Старый» рассказал, что под Красноармейском в рядах ВСУ были замечены англоязычные и польские наемники. Об этом солдат рассказал РИА Новости.
«Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю», — поделился с агентством «Старый».

Солдат отметил, что наемники находились в первой линии обороны на красноармейском направлении. Боец предположил, это могло случиться из-за того, что наемники не успели уйти с данной позиции, а возможность отступления была отрезана российской армией.

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#наемники
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#россия
#всу
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Сотни украинцев лежат возле границы в Курской области
РИА Новости: сотни трупов солдат ВСУ лежат у границы в Курской области
20 мая 2025, 05:33

Фото: iStock/Michele Ursi

Сотни трупов украинских солдат продолжают оставаться возле границы в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Большое количество тел погибших солдат ВСУ, которые невозможно эвакуировать из-за постоянных обстрелов с украинской стороны, находятся в лесопосадках и на улицах в селах приграничных районов региона в нескольких километрах от государственной границы», — передает корреспондент агентства.

Российские десантники рассказывают, что обстрелы украинской армии мешают эвакуации тел. К тому же ВСУ бьют беспилотниками по трупам сослуживцев, чтобы их родные не узнали судьбу погибших. Противник понес значительные потери на данном участке из-за столкновения с сидами российских десантников.

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#украина
#граница
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Разговор о возвращении РФ в международный футбол сорвался из-за Зеленского
Sport24: возвращение РФ в международный футбол сорвалось из-за Зеленского
19 мая 2025, 22:12

Владимир Зеленский

Разговор о возвращении России на международную футбольную арену сорвался из-за звонка Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источник пишет Sport24.
Уточняется, что Международная федерация футбола (ФИФА) была готова обсудить вопрос возвращения России в международный футбол. На встрече за закрытыми дверями должны были присутствовать влиятельные делегации.

«После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили — чтобы не создавать напряженности», — сказано в материале.
После событий февраля 2022 года российские клубы и команды были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и Союза европейских ассоциаций (УЕФА).

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