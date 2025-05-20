Вологодскую чиновницу отправили в отставку после видео дочери с угрозами отправить людей на СВО

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают свои наступательные действия, нанося удары по позициям Вооружённых сил Украины, в то время как противник осуществляет контратаки и усиливает обстрелы приграничных районов. На фоне продолжающихся боевых действий международное сообщество продолжает предоставлять военную и финансовую помощь Киеву. Подробности – в материале «Радио 1».