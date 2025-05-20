Вологодскую чиновницу отправили в отставку после видео дочери с угрозами отправить людей на СВО

Юлия Шевцова (фото: Telegram @yuliashevtsovanuks)
Главу Нюксенского округа Вологодской области Юлию Шевцову отправили в отставку после скандального видео её дочери с угрозами отправить людей на СВО. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.
Напомним, что скандал с дочерью чиновницы разгорелся после того, как в соцсети TikTok распространились ролики с её угрозами отправить людей на СВО. Девушка агрессивно говорила, что её мама – мэр и может оказать влияние на призыв в армию.
Филимонов подчеркнул, что Шевцову отстранили от должности «ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области». Губернатор добавил, что её место, вероятнее всего, займёт участник СВО.
Также глава региона указал на «личностную подоплёку» в этом деле. По его словам, у Шевцовой были конфликты с подчинёнными, которые стремились подставить её из соображений личной мести.
А поступок дочери чиновницы Филимонов объяснил тем, что девушка недавно рассталась с молодым человеком и на эмоциях выбрала совершенно недопустимую форму для выражения отношения к личной драме.
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Филимонов подчеркнул, что Шевцову отстранили от должности «ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области». Губернатор добавил, что её место, вероятнее всего, займёт участник СВО.
Также глава региона указал на «личностную подоплёку» в этом деле. По его словам, у Шевцовой были конфликты с подчинёнными, которые стремились подставить её из соображений личной мести.
А поступок дочери чиновницы Филимонов объяснил тем, что девушка недавно рассталась с молодым человеком и на эмоциях выбрала совершенно недопустимую форму для выражения отношения к личной драме.
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Анастасия Чинкова