Ирина Шихман*: Проукраинская позиция, статус иноагента и бегство в Израиль. Чем сейчас на жизнь зарабатывает журналистка?

Ирина Шихман* (Фото: Instagram**@ irinashikhman)
Сегодня, 17 мая, свой 41-й день рождения отмечает Ирина Шихман* — бывшая российская журналистка, телеведущая и видеоблогер. Автор YouTube-канала «А поговорить?» в ноябре 2022 года получила статус иноагента и эмигрировала в Израиль. За что интервьюера внесли в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, и планируется ли возвращение журналистки в Россию, читайте в материале «Радио 1».
Начало карьеры
Ирина Шихман* появилась на свет 17 мая 1984 года в городе Томске. Будущая журналистка училась в гуманитарном лицее, где впервые и был обнаружен ее писательский талант. Уже к 13 годам девочка начала работать в сфере журналистики и брала интервью в качестве ведущей программы «Обстоятельства» на телеканале «СТС-Открытое ТВ».
Выпускница школы Шихман* поступила в Томский государственный университет на факультет журналистики, но, охваченная сильным чувством, решила последовать за своим возлюбленным в Санкт-Петербург, оставив учёбу.
В 2007 году, после двух лет проживания в северной столице, Ирина начала свою карьеру в качестве корреспондента на телеканале СТС. В рамках программы «Истории в деталях» она освещала различные события.
Спустя некоторое время Шихман* по приглашению Сергея Майорова, ведущего программы «Истории в деталях», переехала в Москву. В течение семи лет она работала в его команде в качестве журналиста. В рамках этой работы она участвовала в создании таких телевизионных проектов, как «Детали. Новейшая история» на телеканале СТС и «Дневник наблюдений» на «Пятом канале».
Свои проекты
Ирина Шихман* (Фото: Instagram**@ irinashikhman)
В сентябре 2014 года на телеканале «Москва 24» стартовала новая программа «Просто люди», которую вела Шихман*. А в марте 2015 года она запустила свой проект «Понаехали», рассказывающий о том, как успешные люди покоряют Москву.
В период с 30 января по 24 декабря 2016 года Шихман*, совместно с Марией Рыбаковой и Анастасией Трегубовой, вела программу «Ой, всё!». В качестве гостей программы выступали известные деятели шоу-бизнеса, представители прессы, исполнители и другие интересные личности.
В конце 2017 года Ирина Шихман* запустила авторский канал на YouTube под названием «А поговорить?», где берет интервью у известных людей из разных сфер деятельности и выпускает документальные фильмы.
Известные порноактеры Оцелот и Эльфи раскрыли свой заработок
Статус иноагента
Ирина Шихман* (Фото: Instagram**@ irinashikhman)
После начала СВО Ирина Шихман* начала транслировать на своем канале русофобский контент. На канале «А поговорить?» все чаще стали освещаться вопросы спецоперации России на Украине однобоко и недостоверно. Среди гостей преобладали известные личности, занимающие проукраинскую позицию, или украинские деятели.
За участие в политической деятельности в интересах зарубежных спонсоров и распространение информации от других агентов иностранного влияния, а также за предоставление площадки для распространения негативных комментариев о решениях российских властей и недостоверных данных о специальной военной операции 18 ноября 2022 года Министерство юстиции России включило Ирину Шихман* в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Бегство и Израиль
Ирина Шихман* (Фото: Instagram**@ irinashikhman)
Сменить место пребывания журналистка поспешила буквально через пару недель после начала СВО. В качестве новой родины Шихман* выбрала Израиль. После получения статуса иноагента журналистка поспешила избавиться от имущества в России, написав договор дарения на московскую квартиру в пользу своей матери.
Скромная двушка на северо-востоке Москвы, улица Палехская, дом 9, впоследствии была продана, так же как и автомобиль Шихман* модели Mercedes-Benz GLA-Klass 2021 года выпуска. Вырученные деньги журналистка пустила на обустройство жизни в новой стране.
Шихман* сейчас
Ирина Шихман* и Евгений Казачков (Фото: Instagram**@ irinashikhman)
Канал «А поговорить?» по-прежнему ведет свою работу на площадке YouTube, правда, уже с соответствующей маркировкой иноагента. Проект существует благодаря рекламным кампаниям, которые приобретают российские организации через своего представителя. Среди клиентов Шихман* — Grow Food, SkillFactory, Contented, «Чики Рики» и другие компании. Еще в 2022 году канал приносил ведущей не менее 26,4 миллионов рублей в год.
Помимо этого, Шихман* предлагает свою продукцию с символикой «А поговорить?» — принты и логотипы, которые отражают проблемы, существующие в России, но при этом пользуются спросом и среди граждан РФ. Кроме того, на территории России какое-то время работало ООО «ЕМГ Ирина», учредителем которой являлась Шихман*. В 2022 году ее прибыль составляла 3 357 967 рублей. По состоянию на 2025 год компания ликвидирована, а значит, беглая журналистка лишилась части доходов из России.
В октябре 2022-го года журналистка вышла замуж за сценариста Евгения Казачкова. Свадьба Ирины* и Евгения состоялась в Израиле, где влюбленные и живут до сих пор.
Читайте также:
Инфаркт, обвинения в раболепии и критика 9 мая: как лидер «ДДТ» снова оказался в центре скандала
Чулпан Хаматова рассказала, как сводит дыхание из-за сильной тоски по Москве
Мизулина выложила язвительный пост после победы над Дудем* и Лебедевым: «Девочек обижать нельзя»
* Признана иноагентом, а также террористом и экстремистом в РФ
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова