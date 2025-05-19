«Это не отменяет мою любовь к Украине»: Ранний брак, измены мужа, позиция по СВО. Лере Кудрявцевой — 54 года

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)
Сегодня, 19 мая, свой день рождения празднует Лера Кудрявцева — российская телеведущая, актриса и певица. Ей исполняется 54 года.
Свой творческий путь Кудрявцева начинала с подтанцовки и бэк-вокала на концертах Евгения Осина и Игоря Саруханова, а сегодня редко на каком большом мероприятии можно не увидеть ее в качестве ведущей, да и шоу «Секрет на миллион» без нее мало кто может представить. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Валерия Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске, Казахстан. В детстве Лера мечтала быть врачом, потом стюардессой, но к окончанию школы поняла, что ее место на сцене. Получив аттестат, Кудрявцева поступила в культпросветучилище Усть-Каменогорска на факультет театральной режиссуры. Дальнейшее обучение Лера решила продолжить уже в столице и поступила в ГИТИС, где окончила актерское отделение факультета эстрады.
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)
Среди московского окружения Кудрявцевой нашелся знакомый, который помог артистке устроиться на бэк-вокал к Евгению Осину. Так Валерия впервые попала на большую сцену. Стоит отметить, что она смогла зарекомендовать себя с лучшей стороны и была замечена другими исполнителями, в числе которых были Богдан Титомир, Игорь Саруханов и Светлана Владимирская.
Поворотным событием в профессиональной жизни Кудрявцевой стало её знакомство с актёром Игорем Верником. В то время он искал ведущую для программы «Партийная зона». Верник посчитал, что молодая и целеустремлённая девушка идеально подходит для этой роли.
В рамках программы «Партийная зона» Лера Кудрявцева стала частым гостем модных ночных заведений. Она проводила время в компании знаменитостей и задавала им интересные вопросы. Своей харизмой и обаянием Лера сразу завоевала сердца зрителей и стала узнаваемой персоной на ТВ.
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)
В дальнейшем Кудрявцева продолжит работу в проектах «МузОбоз», «Испытание верности», «Клуб бывших», «Культурный обмен» и «Большая перемена». Леру стали приглашать в качестве ведущей музыкальных церемоний и других мероприятий, таких как «Песня года», «Премия Муз-ТВ», «Новая волна» и «Юрмала».
В сентябре 2016 года на телеканале НТВ состоялась премьера авторской программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В рамках шоу Лера задавала известным личностям острые вопросы, а участники должны рассказывать подробности личной жизни, а также делиться постыдными секретами.
Кроме своего, Кудрявцева также выступала актрисой дубляжа. Ее голосом говорят Ванесса Блум в мультфильме «Би Муви: Медовый заговор» (2007) и Кейт в анимационной ленте «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (2010). Также она озвучила главную героиню в анимационной картине «Золушка: Полный вперед!» (2012).
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев (Фото: Instagram*@leratv)
Устаивать свою личную жизнь телеведущая начала довольно рано. В первый раз Кудрявцева переступила порог ЗАГСа в 1990 году, когда ей едва исполнилось 19 лет. Ее мужем стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. В том же году у пары появился сын Жан.
Это был сложный брак и сложный период в жизни Кудрявцевой. Замужество и рождение ребенка совпали с переездом в Москву. Юная артистка вместе с ребенком жила в столичной квартире Ленюка вместе с его мамой, а отец ребенка постоянно пропадал на гастролях и изменял жене. Этот брак просуществовал два года, после чего Кудрявцева подала на развод.
В 2004 году Лера снова связала себя узами брака с предпринимателем Матвеем Морозовым. Их свадьба состоялась всего через три месяца после знакомства. Оба супруга были заняты работой и редко проводили время вместе. Но и этот брак не выдержал испытания временем — спустя три года Матвей Морозов был осуждён за мошенничество и незаконное пересечение границы, и пара рассталась.
В 2008 году у телеведущей завязался роман с певцом Сергеем Лазаревым. Их отношения длились порядка четырех лет и закончились расставанием. По словам Кудрявцевой, Сергей не стремился к созданию семьи и рождению детей, а всецело отдавался работе. Она же, напротив, хотела создать семью и стать еще раз матерью.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой Марией (Фото: Instagram*@leratv)
В 2013 году Кудрявцева вступила в третий брак. Её избранником стал хоккеист Игорь Макаров. Спустя пять лет после бракосочетания на свет появилась их дочь Мария.
В последнее время в СМИ все чаще появляется информация, что дела в браке Макарова и Кудрявцева обстоят не лучшим образом. Дело в том, что после завершения спортивной карьеры бывший нападающий команды СКА не смог найти свое место за пределами спорта. Тренерская карьера Макарова не сложилась, а открытый бизнес прогорел и оставил большие долги.
В сети имеется информация, что супруг телеведущей нередко злоупотребляет алкоголем и буквально деградирует.
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)
После начала СВО заявила, что любит Россию и будет всячески защищать ее от нападок русофобов.
Также Кудрявцева продемонстрировала свою солидарность с жителями Донбасса, перечислив средства на их поддержку после начала специальной военной операции. А в феврале 2023 года телеведущая совместно с Дмитрием Маликовым организовала отправку беспилотных летательных аппаратов и ретрансляторов военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.
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Ранние годы
Валерия Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске, Казахстан. В детстве Лера мечтала быть врачом, потом стюардессой, но к окончанию школы поняла, что ее место на сцене. Получив аттестат, Кудрявцева поступила в культпросветучилище Усть-Каменогорска на факультет театральной режиссуры. Дальнейшее обучение Лера решила продолжить уже в столице и поступила в ГИТИС, где окончила актерское отделение факультета эстрады.
Начало творческого пути
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)
Среди московского окружения Кудрявцевой нашелся знакомый, который помог артистке устроиться на бэк-вокал к Евгению Осину. Так Валерия впервые попала на большую сцену. Стоит отметить, что она смогла зарекомендовать себя с лучшей стороны и была замечена другими исполнителями, в числе которых были Богдан Титомир, Игорь Саруханов и Светлана Владимирская.
Работа на ТВ
Поворотным событием в профессиональной жизни Кудрявцевой стало её знакомство с актёром Игорем Верником. В то время он искал ведущую для программы «Партийная зона». Верник посчитал, что молодая и целеустремлённая девушка идеально подходит для этой роли.
В рамках программы «Партийная зона» Лера Кудрявцева стала частым гостем модных ночных заведений. Она проводила время в компании знаменитостей и задавала им интересные вопросы. Своей харизмой и обаянием Лера сразу завоевала сердца зрителей и стала узнаваемой персоной на ТВ.
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)
В дальнейшем Кудрявцева продолжит работу в проектах «МузОбоз», «Испытание верности», «Клуб бывших», «Культурный обмен» и «Большая перемена». Леру стали приглашать в качестве ведущей музыкальных церемоний и других мероприятий, таких как «Песня года», «Премия Муз-ТВ», «Новая волна» и «Юрмала».
В сентябре 2016 года на телеканале НТВ состоялась премьера авторской программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В рамках шоу Лера задавала известным личностям острые вопросы, а участники должны рассказывать подробности личной жизни, а также делиться постыдными секретами.
Кроме своего, Кудрявцева также выступала актрисой дубляжа. Ее голосом говорят Ванесса Блум в мультфильме «Би Муви: Медовый заговор» (2007) и Кейт в анимационной ленте «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (2010). Также она озвучила главную героиню в анимационной картине «Золушка: Полный вперед!» (2012).
Личная жизнь
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев (Фото: Instagram*@leratv)
Устаивать свою личную жизнь телеведущая начала довольно рано. В первый раз Кудрявцева переступила порог ЗАГСа в 1990 году, когда ей едва исполнилось 19 лет. Ее мужем стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. В том же году у пары появился сын Жан.
Это был сложный брак и сложный период в жизни Кудрявцевой. Замужество и рождение ребенка совпали с переездом в Москву. Юная артистка вместе с ребенком жила в столичной квартире Ленюка вместе с его мамой, а отец ребенка постоянно пропадал на гастролях и изменял жене. Этот брак просуществовал два года, после чего Кудрявцева подала на развод.
В 2004 году Лера снова связала себя узами брака с предпринимателем Матвеем Морозовым. Их свадьба состоялась всего через три месяца после знакомства. Оба супруга были заняты работой и редко проводили время вместе. Но и этот брак не выдержал испытания временем — спустя три года Матвей Морозов был осуждён за мошенничество и незаконное пересечение границы, и пара рассталась.
В 2008 году у телеведущей завязался роман с певцом Сергеем Лазаревым. Их отношения длились порядка четырех лет и закончились расставанием. По словам Кудрявцевой, Сергей не стремился к созданию семьи и рождению детей, а всецело отдавался работе. Она же, напротив, хотела создать семью и стать еще раз матерью.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой Марией (Фото: Instagram*@leratv)
В 2013 году Кудрявцева вступила в третий брак. Её избранником стал хоккеист Игорь Макаров. Спустя пять лет после бракосочетания на свет появилась их дочь Мария.
В последнее время в СМИ все чаще появляется информация, что дела в браке Макарова и Кудрявцева обстоят не лучшим образом. Дело в том, что после завершения спортивной карьеры бывший нападающий команды СКА не смог найти свое место за пределами спорта. Тренерская карьера Макарова не сложилась, а открытый бизнес прогорел и оставил большие долги.
В сети имеется информация, что супруг телеведущей нередко злоупотребляет алкоголем и буквально деградирует.
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Отношение телеведущей к СВО
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)
После начала СВО заявила, что любит Россию и будет всячески защищать ее от нападок русофобов.
«Я русская, патриот! Это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия дает свои плоды. Поэтому, естественно, я буду защищать свою страну, топить за наших пацанов», — писала Лера в соцсетях.
Также Кудрявцева продемонстрировала свою солидарность с жителями Донбасса, перечислив средства на их поддержку после начала специальной военной операции. А в феврале 2023 года телеведущая совместно с Дмитрием Маликовым организовала отправку беспилотных летательных аппаратов и ретрансляторов военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова