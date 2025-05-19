Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Это не отменяет мою любовь к Украине»: Ранний брак, измены мужа, позиция по СВО. Лере Кудрявцевой — 54 года

«Это не отменяет мою любовь к Украине»: Ранний брак, измены мужа, позиция по СВО. Лере Кудрявцевой — 54 года

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)

Сегодня, 19 мая, свой день рождения празднует Лера Кудрявцева — российская телеведущая, актриса и певица. Ей исполняется 54 года.
Свой творческий путь Кудрявцева начинала с подтанцовки и бэк-вокала на концертах Евгения Осина и Игоря Саруханова, а сегодня редко на каком большом мероприятии можно не увидеть ее в качестве ведущей, да и шоу «Секрет на миллион» без нее мало кто может представить. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».


Ранние годы


Валерия Кудрявцева родилась 19 мая 1971 года в Усть-Каменогорске, Казахстан. В детстве Лера мечтала быть врачом, потом стюардессой, но к окончанию школы поняла, что ее место на сцене. Получив аттестат, Кудрявцева поступила в культпросветучилище Усть-Каменогорска на факультет театральной режиссуры. Дальнейшее обучение Лера решила продолжить уже в столице и поступила в ГИТИС, где окончила актерское отделение факультета эстрады.

Начало творческого пути


Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)

Среди московского окружения Кудрявцевой нашелся знакомый, который помог артистке устроиться на бэк-вокал к Евгению Осину. Так Валерия впервые попала на большую сцену. Стоит отметить, что она смогла зарекомендовать себя с лучшей стороны и была замечена другими исполнителями, в числе которых были Богдан Титомир, Игорь Саруханов и Светлана Владимирская.

Работа на ТВ


Поворотным событием в профессиональной жизни Кудрявцевой стало её знакомство с актёром Игорем Верником. В то время он искал ведущую для программы «Партийная зона». Верник посчитал, что молодая и целеустремлённая девушка идеально подходит для этой роли.

В рамках программы «Партийная зона» Лера Кудрявцева стала частым гостем модных ночных заведений. Она проводила время в компании знаменитостей и задавала им интересные вопросы. Своей харизмой и обаянием Лера сразу завоевала сердца зрителей и стала узнаваемой персоной на ТВ.

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)

В дальнейшем Кудрявцева продолжит работу в проектах «МузОбоз», «Испытание верности», «Клуб бывших», «Культурный обмен» и «Большая перемена». Леру стали приглашать в качестве ведущей музыкальных церемоний и других мероприятий, таких как «Песня года», «Премия Муз-ТВ», «Новая волна» и «Юрмала».

В сентябре 2016 года на телеканале НТВ состоялась премьера авторской программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В рамках шоу Лера задавала известным личностям острые вопросы, а участники должны рассказывать подробности личной жизни, а также делиться постыдными секретами.

Кроме своего, Кудрявцева также выступала актрисой дубляжа. Ее голосом говорят Ванесса Блум в мультфильме «Би Муви: Медовый заговор» (2007) и Кейт в анимационной ленте «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (2010). Также она озвучила главную героиню в анимационной картине «Золушка: Полный вперед!» (2012).


Личная жизнь


Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев (Фото: Instagram*@leratv)

Устаивать свою личную жизнь телеведущая начала довольно рано. В первый раз Кудрявцева переступила порог ЗАГСа в 1990 году, когда ей едва исполнилось 19 лет. Ее мужем стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. В том же году у пары появился сын Жан.

Это был сложный брак и сложный период в жизни Кудрявцевой. Замужество и рождение ребенка совпали с переездом в Москву. Юная артистка вместе с ребенком жила в столичной квартире Ленюка вместе с его мамой, а отец ребенка постоянно пропадал на гастролях и изменял жене. Этот брак просуществовал два года, после чего Кудрявцева подала на развод.

В 2004 году Лера снова связала себя узами брака с предпринимателем Матвеем Морозовым. Их свадьба состоялась всего через три месяца после знакомства. Оба супруга были заняты работой и редко проводили время вместе. Но и этот брак не выдержал испытания временем — спустя три года Матвей Морозов был осуждён за мошенничество и незаконное пересечение границы, и пара рассталась.

В 2008 году у телеведущей завязался роман с певцом Сергеем Лазаревым. Их отношения длились порядка четырех лет и закончились расставанием. По словам Кудрявцевой, Сергей не стремился к созданию семьи и рождению детей, а всецело отдавался работе. Она же, напротив, хотела создать семью и стать еще раз матерью.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой Марией (Фото: Instagram*@leratv)

В 2013 году Кудрявцева вступила в третий брак. Её избранником стал хоккеист Игорь Макаров. Спустя пять лет после бракосочетания на свет появилась их дочь Мария.

В последнее время в СМИ все чаще появляется информация, что дела в браке Макарова и Кудрявцева обстоят не лучшим образом. Дело в том, что после завершения спортивной карьеры бывший нападающий команды СКА не смог найти свое место за пределами спорта. Тренерская карьера Макарова не сложилась, а открытый бизнес прогорел и оставил большие долги.

В сети имеется информация, что супруг телеведущей нередко злоупотребляет алкоголем и буквально деградирует.

«Не дай Бог, что произойдет»: Лера Кудрявцева написала завещание
«Не дай Бог, что произойдет»: Лера Кудрявцева написала завещание

Отношение телеведущей к СВО


Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*@leratv)

После начала СВО заявила, что любит Россию и будет всячески защищать ее от нападок русофобов.

«Я русская, патриот! Это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия дает свои плоды. Поэтому, естественно, я буду защищать свою страну, топить за наших пацанов», — писала Лера в соцсетях.

Также Кудрявцева продемонстрировала свою солидарность с жителями Донбасса, перечислив средства на их поддержку после начала специальной военной операции. А в феврале 2023 года телеведущая совместно с Дмитрием Маликовым организовала отправку беспилотных летательных аппаратов и ретрансляторов военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Читайте также:

«Снова почувствовала себя ребенком»: плачущая о проблемах в браке Лера Кудрявцева счастливо отдыхает с мужем в Турции

«Я была в аду»: Лера Кудрявцева рассказала, на что пошла ради Сергея Лазарева в шоу «Маска»

«Она и грудь делала, и лицо кроила»: Вера Сотникова поделилась архивным фото с Лерой Кудрявцевой

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#радио 1
#долги
#развод
#брак
#карьера
#сво
#статьи
В Кремле высказались о будущем разговоре Путина с Трампом
Песков подтвердил, что разговор Путина с Трампом пройдет в понедельник
19 мая 2025, 12:21

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в понедельник, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что беседа лидеров состоится в 17:00 по московскому времени.
Перед этим хозяин Белого дома писал в соцсетях, что хочет провести телефонный разговор со своим российским коллегой в понедельник, 19 мая.

«Я проведу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 по Москве – прим. ред.)», — писал Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркивал, что собирается обсудить с Путиным пути прекращения конфликта на Украине и вопросы торговли.

Читайте также:

Освобождение села Богатырь и отражение массированной атаки ВСУ на границе Курской области: последние новости СВО на 19 мая

«Он его ​просто размажет»: Степашин раскрыл, почему Зеленскому невыгодна встреча с Путиным

Зеленский готов к переговорам с Россией в любом формате
#мир
#россия
#сша
#политика
#сво
#дмитрий песков
#владимир путин
#дональд трамп
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Освобождение села Богатырь и отражение массированной атаки ВСУ на границе Курской области: последние новости СВО на 19 мая
19 мая 2025, 10:23

Фото: iStock/ daseaford

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


За минувшие сутки ВСУ предприняли одну из самых массированных атак, в которой участвовали более трех десятков штурмовиков и семь единиц техники. Атака была направлена на населённый пункт Тёткино. Также было предпринято несколько попыток проникнуть на территорию России пешими группами на соседних участках. Все атаки ВС РФ отражены, большая часть военной техники и живой силы ВСУ уничтожены.

На направлении Павловка — Новый Путь и посёлка Краснооктябрьский украинские штурмовые группы также безуспешно пытались просочиться на российскую территорию. В ходе стрелкового боя значительная часть украинских военных была ликвидирована.

Кроме того, ВС РФ было обнаружено выдвижение штурмовой группы ВСУ из села Ободы. Российские операторы FPV нанесли удар по противнику, ликвидировав значительную часть вражеских сил.

На участках Сумского направления штурмовые подразделения РФ продолжают наступление вглубь территории Украины, выполняя задачу по созданию зоны безопасности. Общее продвижение составило свыше 650 метров.

Торецкое направление


К западу от Торецка российские военные перекрыли дорогу на Константиновку в районе Новооленовки и продолжают наступление в направлении Полтавки. В восточной части линии фронта продолжаются интенсивные боевые действия в районе Александрополь-Заря-Романовка. Российские войска ведут наступление на Романовку и стремятся прорваться к Заре. ВС РФ ведут активную работу по окружению украинских военных в районе населённых пунктов Александро-Калиново и Клебан-Бык.

Над регионами РФ за ночь уничтожили 35 украинских БПЛА
Над регионами РФ за ночь уничтожили 35 украинских БПЛА

Константиновское направление


С юго-восточной стороны Романовки российские войска продвинулись на 1,5 км и успешно вошли в село. В данный момент идут активные бои за полное освобождение населённого пункта. В окрестностях населённого пункта Новая Полтавка российские войска значительно увеличили зону своего контроля, действуя широким фронтом.

Угледарское направление


В этом направлении российские военные ведут наступление на Новополь и Зелёное Поле. Они отбили несколько лесных массивов к западу от Вольного Поля, освободив территорию площадью примерно 3 квадратных километра.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Богатырь, который был последним крупным опорным пунктом ВСУ перед границей с Днепропетровской областью. В настоящее время под контролем российских военных находятся некоторые участки ключевых транспортных артерий, которые ведут в Новопавловку и Запорожье. Это позволяет развивать наступление в северо-западном и юго-западном направлениях.

Краснолиманское направление


После того как село Торское было освобождено, российские войска продвинулись к окраинам Заречного. В районе западной части посёлка Редкодуб продолжаются активные боевые действия, и контроль над этой местностью представляет опасность для украинских военных в Изюме и Святогорске.

ВС РФ значительно продвинулись в направлении Новомихайловки, освободив обширную территорию к юго-западу от Макеевки. Сейчас они ведут наступление на позиции ВСУ в районе Нового Мира и в окрестностях Ольговки и Петровского.


Читайте также:

Путин рассказал о необходимом для России результате СВО

Глава ДНР заявил о продвижении ВС РФ в зоне СВО

Зеленский снова обратился к Трампу за помощью
#военные
#контроль
#днр
#всу
#вс рф
#удар
#атака
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над регионами РФ за ночь уничтожили 35 украинских БПЛА
19 мая 2025, 07:34

Фото: iStock/Oselote

Средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 35 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
26 беспилотников сбили над территорией Республики Крым, 8 — над Брянской областью и 1 — над Белгородской областью. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Путин рассказал о необходимом для России результате СВО

Российские войска освободили населенный пункт Богатырь в ДНР

Захарова раскрыла возможные планы Мерца по Украине
#спецоперация
#пво
#дрон
#минобороны рф
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Он его ​просто размажет»: Степашин раскрыл, почему Зеленскому невыгодна встреча с Путиным
Экс-премьер РФ Степашин: Путин при встрече размажет Зеленского психологически
19 мая 2025, 01:56

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин психологически превзойдет и «размажет» Владимира Зеленского в случае их личной встречи. Об этом заявил президент Российского книжного союза и бывший премьер-министр Сергей Степашин в интервью изданию «Аргументы и факты» (АиФ).
Он указал, что запрос на переговоры от украинской стороны был принят РФ к сведению. Однако встреча может оказаться невыгодной для Зеленского из-за явного преимущества российского лидера, когда дело доходит до разговора тет-а-тет.

«Есть запрос с украинской стороны на прямую встречу руководителей двух стран. Запрос принят к сведению. Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически», — пояснил Степашин.
18 мая сообщалось о готовности Владимира Зеленского говорить с Россией в любом формате. Глава киевского режима выразил благодарность Ватикану за желание быть площадкой для диалога между странами.

Читайте также:

«Только слепой не увидит посыла»: музыкальный критик раскрыл скрытый смысл новых песен Пугачевой

Журналист ударил микрофоном по лицу президента Аргентины

«Невозможно вмешаться, только вляпаться»: Захарова ответила на слова Румынии о «вмешательстве РФ» в выборы
#дело
#встреча
#путин
#рф
#переговоры
#владимир путин
#президент
#министр
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ДНР заявил о продвижении ВС РФ в зоне СВО
Пушилин: ВС РФ значительно продвинулись на двух направлениях в ДНР
18 мая 2025, 22:59

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

О продвижении ВС РФ на Красноармейском и Великоновоселковском направлениях заявил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«На Великоновоселковском направлении тоже есть определенного рода дополнительные продвижения наших подразделений», — сказано в его видеообращении.
Кроме того, по словам чиновника, российская армия значительно продвинулась в районе населенных пунктов Леонтовичи и Зверево. В близлежащих лесополосах происходят боестолкновения, названные Пушилиным достаточно серьезными. Он добавил, что боевики сопротивляются в районе Котлино и Удачное.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В пятницу, 16 мая, Россия провела переговоры с украинской стороной в Турции.

Читайте также:

Зеленский готов к переговорам с Россией в любом формате

Зеленский снова обратился к Трампу за помощью

Путин рассказал о необходимом для России результате СВО
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#вс рф
#денис пушилин
#днр
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате