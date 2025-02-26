Волонтеры из Нижнекамска готовят сухие супы для бойцов СВО

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Волонтеры из группы «Поможем чем можем» Нижнекамска ежедневно готовят порядка 500 порций сухих супов в цеху, который работает уже более двух лет. В небольшом помещении порядка 20 женщин готовят еду для бойцов СВО по собственной рецептуре.
«Сушеный чеснок, укроп, сельдерей — все перемалываем до состояния порошка. Получаются настоящие специи. Остальные овощи в нарезанном виде сушим в специальной печке», — передает «Татар-информ» слова волонтеров.
По сути, получаются домашние супы быстрого приготовления без консервантов, которые изготавливаются полностью из натуральных продуктов.
Первой предложила заняться изготовлением супов для бойцов СВО Евгения Менязова по примеру крымских волонтеров. При этом некоторые рецепты пришлось немного изменить, чтобы супы стали более сытными.
Так, все ингредиенты добавляются строго по граммам, чтобы не нарушить рецептуру.
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