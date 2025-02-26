Волонтеры из Нижнекамска готовят сухие супы для бойцов СВО

Волонтеры из группы «Поможем чем можем» Нижнекамска ежедневно готовят порядка 500 порций сухих супов в цеху, который работает уже более двух лет. В небольшом помещении порядка 20 женщин готовят еду для бойцов СВО по собственной рецептуре.