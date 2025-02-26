Молодёжь Подмосковья приглашают принять участие в форуме «Сохранённая память»

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Senyutina
Международный молодёжный истерический форум «Сохранённая память», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет проходить с 3 по 6 апреля в Самарской области, в его работе примут участие 300 человек, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
«Форум соберёт организаторов и лидеров волонтёрской и общественной деятельности, а также добровольцев в возрасте от 18 лет, который проводят работу в сфере молодёжной политики. Участники форума смогут получить грант от Росмолодёжи на развитие своих проектов», — говорится в сообщении.Регистрация участников форума проводится в онлайн-формате — на сайте волонтёрыпобеды.рф. Зарегистрироваться можно до 3 марта.
Читайте также:
В Подмосковье проведут форум-фестиваль для спортсменов с инвалидностью
В четырёх округах Подмосковья пройдут муниципальные форумы «Управдом»
«Движение первых» приглашает молодёжь Подмосковья к участию в конкурсном отборе на получение грантов
Лев Каштанов