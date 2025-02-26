Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Молодёжь Подмосковья приглашают принять участие в форуме «Сохранённая память»

Молодёжь Подмосковья приглашают принять участие в форуме «Сохранённая память»

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Senyutina

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Senyutina

Международный молодёжный истерический форум «Сохранённая память», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет проходить с 3 по 6 апреля в Самарской области, в его работе примут участие 300 человек, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
«Форум соберёт организаторов и лидеров волонтёрской и общественной деятельности, а также добровольцев в возрасте от 18 лет, который проводят работу в сфере молодёжной политики. Участники форума смогут получить грант от Росмолодёжи на развитие своих проектов», — говорится в сообщении.
Регистрация участников форума проводится в онлайн-формате — на сайте волонтёрыпобеды.рф. Зарегистрироваться можно до 3 марта.

Читайте также:

В Подмосковье проведут форум-фестиваль для спортсменов с инвалидностью

В четырёх округах Подмосковья пройдут муниципальные форумы «Управдом»

«Движение первых» приглашает молодёжь Подмосковья к участию в конкурсном отборе на получение грантов
#форум
#великая отечественная война
#молодёжь
#самарская область
Продолжается приём заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон»
26 февраля 2025, 11:06

Фото: РИА Новости/Максим Захаров

Федеральное агентство по делам молодёжи объявило о приёме заявок на конкурс «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон», в рамках которого участники могут претендовать на грантовую поддержку в размере до одного миллиона рублей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе агентства.
Грантовые конкурсы проводятся агентством «Росмолодежь» с целью вовлечения молодых людей в творческую деятельность и социальную практику, а также повышения гражданской активности и создания эффективной системы социальных лифтов для самореализации.

Приём заявок на конкурс будет продолжаться до 17 марта. Ежегодно конкурс пользуется популярностью у большого числа потенциальных грантополучателей.

В 2024 году на заочные конкурсы были поданы 18 392 проекта из всех регионов России, из которых 2 170 стали победителями. Грантовый фонд составил свыше одного миллиона рублей.

Принять участие в «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон» могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Для этого необходимо представить заявки по 18 направлениям поддержки. Приём заявок осуществляется через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (myrosmol.ru).

Читайте также:

НТВ приглашает детей, оставшихся без попечения родителей, на кастинг конкурса «Ты супер!»

Организаторы начали принимать заявки на Всероссийский фестиваль «Душа баяна»

Более 500 подмосковных проектов оценят на Всероссийском конкурсе «Родная игрушка»
#конкурс
#фестиваль
#молодёжь
#гранты
#приём
#фонд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Соломатина назвала неожиданную причину перееданий
Диетолог Соломатина: мы переедаем из-за спешки во время приема пищи
26 февраля 2025, 10:52

Фото: istockphoto/Doucefleur

Зачастую мы употребляем пишу на ходу или между делами, однако специалисты утверждают, что это негативно влияет на наше физическое и ментальное здоровье. Многие утверждают, что именно из-за спешки во время приема пищи люди переедают.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что переедание напрямую зависит от того, насколько мы сосредоточены на еде во время приема пищи.

«Мы так устроены, что можем довольствоваться совершенно малыми порциями, главное — растянуть удовольствие, насытить зоны мозга. А дальше поспевает инсулин, который тащит глюкозу в клетки. Организм получит энергию, а дальше запустятся другие процессы. Для этого всего нужно медленно питаться, не отвлекаясь», — сказала эксперт.

По ее словам, биохимические процессы или психические функции разделяют психику и соматику, а человеку надо это соединить.

«Иногда хочется съесть конфету или еще что-то не очень полезное. Съешьте, но исключительно после еды, то есть не на голодный желудок. Едой можно управлять в том числе. Она имеет свои определенные действия – не только физического плана», — объяснила диетолог.

Читайте также:

Диетолог предупредила об опасности питания в спешке или набегу

Диетолог раскрыла, сколько блинов можно съесть в день без вреда для здоровья

Диетолог раскрыл, как не набрать сброшенные на диете килограммы
#врач
#диетолог
#еда
#питание
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День Кирилла Весноуказчика 27 февраля: как привлечь достаток и сохранить здоровье, народные приметы
26 февраля 2025, 10:31

Фото: iStock/Torsten Irmer

В народном календаре 27 февраля отмечается Кириллов день так же известный как Кирилл Весноуказчик. Праздник так прозвали потому, что в эту дату судили о погоде, которую стоит ждать весной.
Православные верующие в этот день вспоминают вспоминают равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Pavel Starikov

Кирилл и Мефодий происходили из славного города Солуни, что в Македонии. С детства были они воспитаны в благочестии и любви к Богу, и уже с юных лет проявили себя как люди великие и богоугодные.

В 862 году началось главное дело святых братьев. По просьбе князя Ростислава император послал их в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие богослужебные книги. Они ввели богослужение на славянском языке, открыв тем самым путь к просвещению и спасению для многих народов.

Затем святые братья были вызваны в Рим по приглашению Римского Папы Адриана II. Папа встретил их с великой честью, ибо они принесли туда мощи священномученика Климента. Но вскоре святой Кирилл, от многих трудов, заболел и, приняв схиму, скончался в 869 году, в возрасте сорока двух лет. Перед смертью он завещал своему брату продолжить христианское просвещение славян.

Погребен святой Кирилл в римской церкви святого Климента, где почивают мощи священномученика, принесённые в Италию из Херсонеса словенскими учителями.
27 февраля вспоминают Кирилла, но основным днём памяти святых Кирилла и Мефодия считается 24 мая. Это государственный праздник, который посвящён Дню славянской письменности и культуры России.

Приметы на 27 февраля


Фото: iStock/cta88

  • Сильный мороз на Кирилла — лето будет жарким.
  • Утренние трели птиц — это предвестник скорого потепления и пробуждения природы.
  • Холодная погода на Кирилла говорит о холодной и ненастной весне.
  • Какая погода на Кирилла, таким и август будет.

Москвичей предупредили о морозах в ближайшие два дня
Москвичей предупредили о морозах в ближайшие два дня

Что можно делать в Кириллов день


Фото: iStock/Andrey Nikitin

1. 27 февраля — это день, когда следует посетить храм. Особенно это касается тех, кто занимается учёбой и интеллектуальной деятельностью. В этот день принято обращаться к святому Кириллу с просьбой о помощи в работе и обучении.

2. Совершать покупки. Считается, что покупки, сделанные в этот день, будут удачными, и вещи прослужат долго.

3. Знакомиться с новыми людьми. Знакомство в этот день будет полезным в жизни и откроет новые возможности.

4. Приобрести новый кошелёк. Считается, что это принесёт деньги. Можно положить в кошелёк неразменную монету или банкноту для привлечения финансов.

5. Обратить внимание на сны. Говорят, что сны в ночь на Кирилла могут быть вещими. Можно записать сны или проанализировать их значение.


Что нельзя делать в этот день


  • Проводить время без дела. Лень в этот может привести к нежелательным последствиям и упущенным шансам.
  • Вступать в споры с родными. Конфликты с близкими на Кирилла могут затянуться и привести к серьезному разладу отношений.
  • Игнорировать просьбы о помощи. Отказ в поддержке тем, кто в ней нуждается, может негативно сказаться на вашем собственном благополучии и здоровье.
  • Заниматься тяжелыми физическими нагрузками. Лучше сосредоточиться на умственных задачах и планировании.
  • Выносить мусор после заката. Существует поверье, что это может негативно сказаться на семейном счастье.

Читайте также:

Диетолог предупредила об опасности питания в спешке или набегу

Священник Савченко рассказал, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

Пенсионеры, прописанные в Москве не менее 10 лет, могут получить надбавки к пенсии
#радио 1
#деньги
#храм
#праздник
#погода
#здоровье
#август
#мороз
#счастье
#учителя
#язык
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гендиректор «НПО машиностроения» Александр Леонов отмечает день рождения
26 февраля 2025, 10:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

26 февраля отмечает день рождения гендиректор, генеральный конструктор акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» из подмосковного Реутова Александр Леонов.
Александр Георгиевич непосредственно руководит разработкой и производством различных видов ракетной и ракетно-космической техники для Минобороны, Роскосмоса, различных отраслей промышленности.

В 1975 году окончил в Московский авиационный институт по специальности «летательные аппараты». Доктор технических наук, действительный член РАРАН, а также Академии военных наук.

Придя в 1975 году инженером-конструктором в Центральное конструкторское бюро машиностроения в Реутове, Леонов прошёл путь до генерального директора и генерального конструктора предприятия.

В деле укрепления обороноспособности страны «НПО машиностроения» разрабатывает, производит и модернизирует различные вид отечественной ракетно-космической техники. Под руководством Леонова получены важные практические результаты.

Александр Георгиевич придаёт большое значение формированию кадрового состава предприятия, работе с молодыми руководителями и специалистами, повышению их профессионального уровня, обеспечению карьерного роста.

На территории предприятия действуют дневное отделение Аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана, где обучаются свыше 400 человек, а также филиал кафедры проектирования аэрогидрокосмических систем Московского авиационного института. Там реализуется государственный план подготовки специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса.

Леонов имеет 70 научных трудов. Он автор и соавтор более 30 изобретений. За особые трудовые заслуги перед государством и народом в 2019 году был удостоен звания Героя Труда России. Имеет множество других наград.

Постановлением губернатора Подмосковья от 19 сентября 2022 года Александру Георгиевичу Леонову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

Читайте также:

Воробьёв поздравил сотрудников ВПК «НПО машиностроения» с 80-летием предприятия
​Инвесторы Подмосковья заключили 120 соглашений с колледжами на подготовку кадров

Студенты и школьники смогут познакомится с работой подмосковных предприятий
#реутов
#подмосковье
#минобороны рф
#вооружение
#оружие
#вооружённые силы рф
#московская область
#день рождения
#почётный гражданин мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Сургута стала лотерейной мультимиллионершей, пока жарила блины
26 февраля 2025, 09:07

Фото: iStock/Olga Gubskaya

Жительница Сургута, Алена, стала обладательницей крупнейшего суперприза в истории онлайн-лотереи «Большая 8» – более 46 миллионов рублей. Удивительная новость пришла к ней, когда она готовила блины для своих детей. Об этом пишет РИА Новости.
Алена играла в лотерею на протяжении четырех месяцев и уже успела выиграть небольшие суммы. Однако, когда она проверила результаты последнего тиража, то сначала не осознала масштаб своего выигрыша, приняв сумму за 46 тысяч рублей.

Победительница уже знает, как потратит свои деньги. По ее словам, семья купит дом. Они заведут животных, о которых мечтают дети.

Перед этим стало известно, что жительница ХМАО стала победительницей лотереи в новогоднюю ночь. Ей посчастливилось выиграть довольно крупную сумму.

Ранее один миллион рублей выиграл в лотерею житель Долгопрудного, счастливый билет он купил в местном отделении «Почты России». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Столото» объяснило, сколько получит победитель «Новогоднего миллиарда»

Россиянин выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее «Русского лото»

Москвичка вышла купить мёд и выиграла в лотерею 100 миллионов рублей
#деньги
#билет
#семья
#дом
#лотерея
Следите за нашими новостями
в удобном формате