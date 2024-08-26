Волонтеры в Курской области попросили ГИБДД не штрафовать их при уходе от ВСУ

Фото: istockphoto/N-sky
Волонтеры в Курской области, а также военные добровольцы попросили ГИБДД не выписывать штрафы за превышение скорости при уходе от украинских беспилотников, информирует Mash, ссылаясь на нескольких находящихся рядом с зоной боевых действий человек.
Отмечено, что, когда люди уходят от украинских дронов в приграничной зоне, то им приходят так называемые «письма счастья». Одного активиста оштрафовали на девять тысяч рублей за день, когда он разогнался на дороге, которую практически ежечасно атакуют беспилотники ВСУ.
Некоторые люди закрывают номера, однако их останавливают и требуют избавиться от наклеек.
Помимо этого, активисты переживают, что по номерам их могут отследить боевики. Как отметили в ведомстве, штрафы теоретически оспариваемы в суде. Полицейские порекомендовали жителям приграничных территорий не использовать видеонаблюдение без крайней необходимости.
Читайте также:
Массированная атака по Украине, бои в Курской области: последние новости СВО
ВСУ ударили по Саратовской области беспилотниками «Бобёр»
В районе аэропорта Жуляны в Киеве прогремела серия взрывов
Некоторые люди закрывают номера, однако их останавливают и требуют избавиться от наклеек.
Помимо этого, активисты переживают, что по номерам их могут отследить боевики. Как отметили в ведомстве, штрафы теоретически оспариваемы в суде. Полицейские порекомендовали жителям приграничных территорий не использовать видеонаблюдение без крайней необходимости.
Читайте также:
Массированная атака по Украине, бои в Курской области: последние новости СВО
ВСУ ударили по Саратовской области беспилотниками «Бобёр»
В районе аэропорта Жуляны в Киеве прогремела серия взрывов
Никита Кротов