Массированная атака по Украине, бои в Курской области: последние новости СВО

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
В Курской области продолжаются ожесточенные бои, российская армия начала массированный обстрел Украины.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 26 августа приводит редакция «Радио 1».
Четыре человека пострадали. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, остальным медицинская помощь оказали на месте.
Очевидцы рассказали, что пострадала обшивка многоэтажного дома, выбило стекла на нескольких этажах.
В Энгельсе в результате прилета беспилотника повреждено минимум 20 машин — осколки упали на парковку во дворе.
В Луцке зафиксировали прилет по объекту инфраструктуры. В Киеве прогремели взрывы в аэропорту Жуляны, всего в городе прозвучало около десяти взрывов.
В связи с этим «Укрэнерго» ввело графики аварийного отключения света в некоторых городах.
По данным «Военкоров Русской Весны», продолжаются бои юго-восточнее Суджи в районе Спальное-Борки-Плехово. Бойцы спецназа РФ атаковали позиции противника в южной части посёлке Борки. Как сообщает канал «ZOG 2.0», ВСУ оказались буквально запуганы количеством наших ударов по их позициям, что даже на эвакуацию боится передвигаться на технике.
В районе села Нижняя Паровая русская армия уничтожила украинскую разведгруппу, состоящую из трёх человек.
Около Казачьей Лопани Харьковской области пресекли попытку вражеской ДРГ прорваться через границу России. После неудачи ВСУ попытались укрыться в заброшенном элеваторе, куда прилетели авиабомбы ВКС РФ.
ВС России зачистили плацдарм площадью 8 кв км северо-западнее Калиново, обходят село по флангам и продвигаются к Карловской трассе.
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ВСУ атаковали Саратов и ЭнгельсНочью 26 августа ВСУ атаковали Саратов и Энгельс. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 26 августа сообщил, что обломки украинских беспилотников попали в жилые дома.
Четыре человека пострадали. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, остальным медицинская помощь оказали на месте.
Очевидцы рассказали, что пострадала обшивка многоэтажного дома, выбило стекла на нескольких этажах.
В Энгельсе в результате прилета беспилотника повреждено минимум 20 машин — осколки упали на парковку во дворе.
Массированная атака по УкраинеПосле удара украинских беспилотников ВС РФ начали массированную ракетную атаку по Украине. По данным украинских СМИ, с 7:30 по московскому времени взрывы прозвучали в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской и Тернопольской областях Украины.
В Луцке зафиксировали прилет по объекту инфраструктуры. В Киеве прогремели взрывы в аэропорту Жуляны, всего в городе прозвучало около десяти взрывов.
В связи с этим «Укрэнерго» ввело графики аварийного отключения света в некоторых городах.
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Курская областьОжесточенные бои продолжаются в Курской области — ВС РФ планомерно выбивают ВСУ с российской территории. Военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что ночью по скоплению бойцов ВСУ был нанесён массированный удар с воздуха. Экипажи армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ нанесли удар авиационными средствами по колонне ВСУ, которую сопровождала бронированная военная техника.
По данным «Военкоров Русской Весны», продолжаются бои юго-восточнее Суджи в районе Спальное-Борки-Плехово. Бойцы спецназа РФ атаковали позиции противника в южной части посёлке Борки. Как сообщает канал «ZOG 2.0», ВСУ оказались буквально запуганы количеством наших ударов по их позициям, что даже на эвакуацию боится передвигаться на технике.
В районе села Нижняя Паровая русская армия уничтожила украинскую разведгруппу, состоящую из трёх человек.
Около Казачьей Лопани Харьковской области пресекли попытку вражеской ДРГ прорваться через границу России. После неудачи ВСУ попытались укрыться в заброшенном элеваторе, куда прилетели авиабомбы ВКС РФ.
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Торецкое направлениеНа Торецком направлении боевики ВСУ окопались на вершине террикона шахты Новая, а из местной колонии сделали укрепрайон. Штурмовики РФ выровняли линию фронта около городской больницы и продвигаются в городской застройке.
Купянское направлениеВедутся встречные бои. ВС РФ локально продвигается у Петропавловки, Кругляковки, Степовой Новоселовки. Около Песчаного российская армия с юга и севера расширила выступ. Из-за недостатка резервов у бойцов ВСУ до реки Оскол российские военные могут успеть дойти еще в этом месяце.
Покровское направлениеНа Покровском направлении ВС РФ расширили зону контроля на восток и юго-восток от Мариновки. Бои ведутся у террикона шахты Россия (Котляревского). От текущей линии фронта до восточного рубежа Селидово около трех км. Селидово полностью обесточено, идет эвакуация. Российские бойцы перерезали трассу Красноармейск (Покровск)-Карловка у Николаевки, нарушив логистику гарнизона ВС Украины в Карловке.
ВС России зачистили плацдарм площадью 8 кв км северо-западнее Калиново, обходят село по флангам и продвигаются к Карловской трассе.
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Кураховское направлениеАрмия России закрепилась на пересечении дорог Сладкое-Водяное и Константиновка-Угледар. Военнослужащие РФ продвигаются западнее в сторону Водяного и шахты Южнодонбасская-3. Дорога от Водяного до Константиновки также контролируют бойцы РФ. Помимо этого, под огневым контролем России дорога от Красногоровки к Желанному-1 и Желанному-2.
Северское направлениеВ районе Верхнекаменского российская артиллерия уничтожила технику ВСУ и нанесла удар по пункту временной дислокации украинских военных.
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Алина Юрчак