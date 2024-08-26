ВСУ ударили по Саратовской области беспилотниками «Бобёр»

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили для атаки на Саратовскую область беспилотные летательные аппараты «Бобёр». ОБ этом сообщили в Life.ru.
Эти беспилотники способны преодолевать расстояние от 700 до 1000 километров со средней скоростью около 150 километров в час.
Внешне «Бобёр» похож на самолёт. Он имеет два ряда крыльев и может нести десятки килограммов взрывчатки. Максимальное время полёта этого украинского дрона-камикадзе составляет 7 часов.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об уничтожении беспилотников. По его словам, обломки дронов попали в жилые дома в Энгельсе и Саратове. В региональном центре части БПЛА попали в жилой комплекс «Волга Скай».
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Внешне «Бобёр» похож на самолёт. Он имеет два ряда крыльев и может нести десятки килограммов взрывчатки. Максимальное время полёта этого украинского дрона-камикадзе составляет 7 часов.
«Версия, представленная другими СМИ, также указывает на то, что жилой дом в Саратове атаковал беспилотный летательный аппарат самолётного типа по аэродинамической схеме «утка», к которым и относится «Бобёр». На кадрах момента удара по многоэтажке видно, что БПЛА летит хвостовой частью вперёд — это характерно именно для «уток», когда горизонтальное оперение аппарата расположено впереди основного крыла», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об уничтожении беспилотников. По его словам, обломки дронов попали в жилые дома в Энгельсе и Саратове. В региональном центре части БПЛА попали в жилой комплекс «Волга Скай».
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Мира Полтева