Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ ударили по Саратовской области беспилотниками «Бобёр»

ВСУ ударили по Саратовской области беспилотниками «Бобёр»

26 августа 2024, 10:06
Фото: istockphoto / NiseriN

Фото: istockphoto / NiseriN

Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили для атаки на Саратовскую область беспилотные летательные аппараты «Бобёр». ОБ этом сообщили в Life.ru.
Эти беспилотники способны преодолевать расстояние от 700 до 1000 километров со средней скоростью около 150 километров в час.

Внешне «Бобёр» похож на самолёт. Он имеет два ряда крыльев и может нести десятки килограммов взрывчатки. Максимальное время полёта этого украинского дрона-камикадзе составляет 7 часов.



«Версия, представленная другими СМИ, также указывает на то, что жилой дом в Саратове атаковал беспилотный летательный аппарат самолётного типа по аэродинамической схеме «утка», к которым и относится «Бобёр». На кадрах момента удара по многоэтажке видно, что БПЛА летит хвостовой частью вперёд — это характерно именно для «уток», когда горизонтальное оперение аппарата расположено впереди основного крыла», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об уничтожении беспилотников. По его словам, обломки дронов попали в жилые дома в Энгельсе и Саратове. В региональном центре части БПЛА попали в жилой комплекс «Волга Скай».

Читайте также:

Стало известно число пострадавших после атаки БПЛА на Саратов

Mash: Не менее 20 машин пострадали при атаке украинских БПЛА на Энгельс

Российские военные наносят массированный ракетный удар по Украине
#волга
#губернатор
#дом
#комплекс
#бпла
#сми
#жилой дом
#аппарат
#дома
#военные
В Киеве после взрывов продолжаются перебои со светом и с водой
26 августа 2024, 10:49

Фото: istockphoto / reflection_art

В некоторых районах Киева после взрывов были зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале.
«По информации издания «Страна.ua», на правом берегу Киева из-за отключения света возникли проблемы с водоснабжением.Также стало известно, что в Броварах Киевской области пропал свет», — поделились в РИА Новости.

Кроме того, проблемы с электричеством были зафиксированы в Николаевской области и временно подконтрольном Украине Запорожье.

Утром 26 августа российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

Согласно сообщениям СМИ, взрывы были зафиксированы в Киеве, Харькове, Одессе, Луцке, Кременчуге, Днепропетровске и Запорожье.

На всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

Читайте также:

В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ

ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине

Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине
#дрон
#сми
#взрывы
#свет
#тревога
#новости
#всу
#удар
#запорожье
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ
Евраев: дрон ВСУ пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
26 августа 2024, 10:36

Фото: istock/NiseriN

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что дрон, уничтоженный на подлете к городу, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших и разрушений в результате падения БПЛА нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Киеве уже сложно считать взрывы.

До этого командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что число пленных боевиков Вооруженных сил Украины в Курской области продолжает расти. Он отметил, что часть украинских солдат сдаются добровольно.

Читайте также:

Стало известно число пострадавших после атаки БПЛА на Саратов

Будущую карьеру Сырского связали с итогами операции в Курской области

Стало известно, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений
#военные
#владимир путин
#президент
#бпла
#взрывы
#операции
#происшествия
#лидер
#сво
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине
26 августа 2024, 10:33

Фото: istockphoto / zim286

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников поделился, что удары наносятся как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в РИА Новости.
«В Ивано-Франковске попадание в ангар с техникой. По сообщениям сопротивления, там спрятали два F-16. Знать будем позже. Было попадание в емкости с горюче-смазочными материалами. В городе, где уже были прилеты, перекрыта часть улиц. Скорые носятся пачками. Почти во всем городе нет света», — отметил Лебедев.

По данным подполья, в Одессе также был поражен энергетический объект, что привело к отключению света. По Киеву и его окраинам было нанесено около десяти ударов. В Стрий (Львовская область) несколько раз были слышны взрывы. Взрывы также были зафиксированы в Хмельницком и Волыни, где пострадали военные ВСУ.

В Полтаве удар пришелся по месту дислокации ВСУ, что привело к отмене ротаций. В Николаевской области мощный взрыв вызвал отключение света.

Воздушная тревога объявлена по всей стране после 6:00 по Москве. Местные СМИ сообщили о взрывах во многих регионах, включая Киевскую, Харьковскую, Винницкую, Днепропетровскую и другие области.

В Киеве после серии взрывов начались перебои с электричеством. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что это связано с проблемами в общеукраинской энергосети.

Читайте также:

Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине

Массированная атака по Украине, бои в Курской области: последние новости СВО

ВСУ ударили по Саратовской области беспилотниками «Бобёр»
#военные
#взрыв
#сми
#взрывы
#мэр
#тревога
#отключение
#новости
#всу
#вс рф
#удар
#атака
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине
Подполье: в Киеве прогремели около десятка взрывов
26 августа 2024, 10:23

Фото: istock/Zeferli

Россия вновь подверглась атакам украинских беспилотников. Согласно информации Минобороны России, ночью было сбито девять БПЛА в Саратовской области, три — в Курской области, по два — в Белгородской, Брянской и Тульской областях, а также по одному — в Орловской и Рязанской областях. В период с 06:00 до 06:30 мск были уничтожены два украинских БПЛА над Брянской и Ярославской областями.
Для Украины сегодняшний день стал настоящим кошмаром, так как российские военные беспилотниками и ракетами наносят ответные удары по десяткам объектов Вооруженных сил Украины по всей стране. Подробнее о том, что сейчас происходит на Украине читайте в материале «Радио 1».

Активная фаза атаки на объекты противника со стороны Вооружённых сил Российской Федерации началась в 6 утра. В операции задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот. Основная цель — энергетическая инфраструктура. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Где звучат взрывы

На фоне воздушной тревоги в Кропивницком (ранее Кировоград) Кировоградской области Украины прогремели взрывы. Помимо этого, они были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области и в Днепропетровске, а также в Ивано-Франковской области и Львовской.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в различных городах, включая Киев, Одессу, Хмельницкий и Харьков. Глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер подтвердил информацию о взрывах в городе.

Российские военные наносят массированный ракетный удар по Украине
Российские военные наносят массированный ракетный удар по Украине

Подполье сообщило, что в Киеве прогремели около десятка взрывов

«В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов подтвердил перебои с энергоснабжением в ряде районов города.

Наносятся удары по городу Стрий во Львовской области

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что удары были нанесены по городу Стрий в Львовской области, один из которых вызвал мощную детонацию, после чего в этом районе пропало электричество.

Удар в направлении полигона в Тернопольской области

По словам Лебедева, российские военные нанесли удар в сторону полигона в Тернопольской области, в результате чего ощущалась мощная взрывная волна.

Помимо этого, он рассказал, что в Николаевской области произошел мощный взрыв в районе одной из крупнейших подстанций. После удара поступили сообщения о перебоях с электричеством в нескольких районах области.

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

Почти весь Ивано-Франковск остался без света

Почти весь Ивано-Франковск на Украине остался без электричества, а часть города перекрыта военными. По данным источников сопротивления, произошло попадание в резервуары с горюче-смазочными материалами, из которых поднимается черный дым.

По словам координатора, в Ивано-Франковске произошел удар по ангару, где находилась недавно доставленная техника. Сообщается, что в этом районе могли быть скрыты два F-16. Подробности станут известны позже.

Уничтожены украинские боевики в Волыни

«В Волыни по бандеровцам прилетело», — сообщил подпольщик Лебедев.

Помимо этого, Армия России нанесла удар по месту размещения подразделений ВСУ в Полтаве.

Читайте также:

Стало известно, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений

Shot показал кадры повреждений обломками БПЛА жилого дома в Саратове

Алаудинов сделал важное заявление о взятых в плен боевиках ВСУ
#сша
#электричество
#военные
#армия
#техника
#взрыв
#флот
#бпла
#сми
#авиация
#инфраструктура
#взрывы
#кадры
#операции
#заявление
#мэр
#тревога
#армия россии
#всу
#киев
#удар
#воздушная тревога
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Массированная атака по Украине, бои в Курской области: последние новости СВО
Множественные взрывы прозвучали в Киеве, Одессе и других украинских городах
26 августа 2024, 10:08

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

В Курской области продолжаются ожесточенные бои, российская армия начала массированный обстрел Украины.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 26 августа приводит редакция «Радио 1».

ВСУ атаковали Саратов и Энгельс

Ночью 26 августа ВСУ атаковали Саратов и Энгельс. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утром 26 августа сообщил, что обломки украинских беспилотников попали в жилые дома.

Четыре человека пострадали. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, остальным медицинская помощь оказали на месте.

Очевидцы рассказали, что пострадала обшивка многоэтажного дома, выбило стекла на нескольких этажах.

В Энгельсе в результате прилета беспилотника повреждено минимум 20 машин — осколки упали на парковку во дворе.

Массированная атака по Украине

После удара украинских беспилотников ВС РФ начали массированную ракетную атаку по Украине. По данным украинских СМИ, с 7:30 по московскому времени взрывы прозвучали в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской и Тернопольской областях Украины.

В Луцке зафиксировали прилет по объекту инфраструктуры. В Киеве прогремели взрывы в аэропорту Жуляны, всего в городе прозвучало около десяти взрывов.

В связи с этим «Укрэнерго» ввело графики аварийного отключения света в некоторых городах.

На Украине начались экстренные отключения электроэнергии
На Украине начались экстренные отключения электроэнергии

Курская область

Ожесточенные бои продолжаются в Курской области — ВС РФ планомерно выбивают ВСУ с российской территории. Военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что ночью по скоплению бойцов ВСУ был нанесён массированный удар с воздуха. Экипажи армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ нанесли удар авиационными средствами по колонне ВСУ, которую сопровождала бронированная военная техника.

По данным «Военкоров Русской Весны», продолжаются бои юго-восточнее Суджи в районе Спальное-Борки-Плехово. Бойцы спецназа РФ атаковали позиции противника в южной части посёлке Борки. Как сообщает канал «ZOG 2.0», ВСУ оказались буквально запуганы количеством наших ударов по их позициям, что даже на эвакуацию боится передвигаться на технике.

В районе села Нижняя Паровая русская армия уничтожила украинскую разведгруппу, состоящую из трёх человек.

Около Казачьей Лопани Харьковской области пресекли попытку вражеской ДРГ прорваться через границу России. После неудачи ВСУ попытались укрыться в заброшенном элеваторе, куда прилетели авиабомбы ВКС РФ.
Алаудинов сделал важное заявление о взятых в плен боевиках ВСУ
Алаудинов сделал важное заявление о взятых в плен боевиках ВСУ

Торецкое направление

На Торецком направлении боевики ВСУ окопались на вершине террикона шахты Новая, а из местной колонии сделали укрепрайон. Штурмовики РФ выровняли линию фронта около городской больницы и продвигаются в городской застройке.

Купянское направление

Ведутся встречные бои. ВС РФ локально продвигается у Петропавловки, Кругляковки, Степовой Новоселовки. Около Песчаного российская армия с юга и севера расширила выступ. Из-за недостатка резервов у бойцов ВСУ до реки Оскол российские военные могут успеть дойти еще в этом месяце.

Покровское направление

На Покровском направлении ВС РФ расширили зону контроля на восток и юго-восток от Мариновки. Бои ведутся у террикона шахты Россия (Котляревского). От текущей линии фронта до восточного рубежа Селидово около трех км. Селидово полностью обесточено, идет эвакуация. Российские бойцы перерезали трассу Красноармейск (Покровск)-Карловка у Николаевки, нарушив логистику гарнизона ВС Украины в Карловке.

ВС России зачистили плацдарм площадью 8 кв км северо-западнее Калиново, обходят село по флангам и продвигаются к Карловской трассе.
Будущую карьеру Сырского связали с итогами операции в Курской области
Будущую карьеру Сырского связали с итогами операции в Курской области

Кураховское направление

Армия России закрепилась на пересечении дорог Сладкое-Водяное и Константиновка-Угледар. Военнослужащие РФ продвигаются западнее в сторону Водяного и шахты Южнодонбасская-3. Дорога от Водяного до Константиновки также контролируют бойцы РФ. Помимо этого, под огневым контролем России дорога от Красногоровки к Желанному-1 и Желанному-2.

Северское направление

В районе Верхнекаменского российская артиллерия уничтожила технику ВСУ и нанесла удар по пункту временной дислокации украинских военных.

Читайте также:

Стало известно, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений

Shot показал кадры повреждений обломками БПЛА жилого дома в Саратове

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

#россия
#реки
#армия
#эвакуация
#дорога
#красноармейск
#село
#больницы
#всу
#вс рф
#удар
#угледар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В районе аэропорта Жуляны в Киеве прогремела серия взрывов
26 августа 2024, 09:52

Фото: istockphoto / skyNext

Пять мощных взрыва прогремели в районе киевского аэропорта Жуляны. Об этом сообщили в ТАСС.
«Жители Киева рассказали, что в их квартирах на несколько секунд погас свет из-за мощных взрывов, которые они слышали со стороны аэропорта Жуляны.Позже очевидцы сообщили о новых взрывах в районе аэропорта. Один из них рассказал, что слышал три очень мощных взрыва, а ещё один — что взрыв был чуть дальше», - сообщили в издании.

Также один из жителей сообщил, что в Киевской области также произошли взрывы, и его родственники говорят о как минимум пяти таких случаях.

26 августа стало известно, что на территории Украины ведётся массированная ракетная атака. В настоящее время в Винницкой области, Кропивницком (Кировоградская область) и Кривом Роге (Днепропетровская область) слышны взрывы. Также поступают сообщения о ракетах, направляющихся в сторону Киевской и Черниговской областей.

Украинские СМИ сообщили о перебоях с электричеством и водоснабжением в Киеве.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Читайте также:

На Украине начались экстренные отключения электроэнергии

Нанесён удар по энергетическому объекту в Одессе

Российские военные наносят массированный ракетный удар по Украине
#военные
#взрыв
#сми
#взрывы
#жители
#свет
#тревога
#удар
#атака
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине начались экстренные отключения электроэнергии
26 августа 2024, 09:35

Фото: istockphoto / happyphoton

После взрывов на Украине начались экстренные отключения электроэнергии. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Луцке, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, Виннице, Днепре и Хмельницком. Об этом сообщили в РБК.
«Укрэнерго» ввело графики аварийных отключений света. В некоторых городах Украины, включая Киев, начались перебои с электроэнергией. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своём телеграм-канале, что в некоторых районах столицы были зафиксированы проблемы с энергоснабжением.

«По словам экспертов, причина перебоев в электроснабжении — проблемы в общеукраинской энергосети. На правом берегу столицы отключения света привели к перебоям с водоснабжением», — поделился Виталий Кличко.

Начальник Киевской областной военной администрации Сергей Попко также сообщил о работе ПВО в столице.

В Николаевской области ввели аварийные отключения света. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич и подтвердили в энергокомпании DTEK. Также об обстрелах энергосистем и пропаже света в домах сообщила компания YASNO. Телеканал «Суспильне» сообщил о взрывах во Львове и перебоях со светом.

Читайте также:

Российские военные наносят массированный ракетный удар по Украине

Алаудинов сделал важное заявление о взятых в плен боевиках ВСУ

В Минобороны заявили о продвижении ВС РФ на угледарском участке
#мэр
#сво
#киев
#пво
#украина
#электричество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нанесён удар по энергетическому объекту в Одессе
26 августа 2024, 09:21

Фото: istockphoto / RamonCast

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что его коллеги сообщили о ракетном ударе по энергообъекту в Одессе. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Одесса, прилёт по энергетическому объекту», — заявил Лебедев.

По данным, поступающим из Одессы, под удар попала подстанция, после чего свет пропал.

Ранее глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской энергетической инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и соцобъектам.

Читайте также:

Mash: Не менее 20 машин пострадали при атаке украинских БПЛА на Энгельс

Российские военные наносят массированный ракетный удар по Украине

Стало известно число пострадавших после атаки БПЛА на Саратов
#военные
#карты
#бпла
#одесса
#онлайн
#дмитрий песков
#свет
#тревога
#вс рф
#удар
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: Не менее 20 машин пострадали при атаке украинских БПЛА на Энгельс
26 августа 2024, 09:00

Фото: istockphoto/rancho_runner

Как минимум 20 автомобилей получили повреждения в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в городе Энгельс Саратовской области. Инцидент произошёл около шести часов утра по местному времени.
Как сообщает телеграм-канал Mash, атаку БПЛА отразили силы противовоздушной обороны. Осколки сбитого дрона упали во дворе жилого дома. В результате повреждения получили припаркованные там автомобили. На кадрах видеозаписи, снятой очевидцами, видны осколки на асфальте, оставшиеся после атаки беспилотника. У машин выбиты стёкла и помята крыша. Также заметны повреждения на фасаде здания.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

Читайте также:

Украинский БПЛА атаковал аэропорт Белгорода и взорвался

Российская студентка разработала новый метод защиты от БПЛА

Гладков: ВСУ ударили по трем авто и комбайну дронами
#автомобили
#бпла
#дома
#режим
#крыша
#саратовская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф