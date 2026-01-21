Волонтёр Светлана Маменко: «Мы стали нитью, соединяющей фронт и дом»

21 января 2026, 13:36

оригинал Фото: личный архив Светланы Маменко

Известный в Волоколамске волонтёр, депутат от «Единой России» в местном совете 55-летняя Светлана Маменко совершила десятки выездов в зону проведения СВО. Как призналась женщина, гуманитарная миссия оказалась намного сложнее, чем она ожидала.





Светлана присоединилась к волонтёрскому движению сразу после начала спецоперации. В первой же поездке поняла, что во время военных конфликтов люди становятся особенно уязвимыми. Однако на фоне этой боли особенно остро ощущается ценность человеческого участия.

«Мы не военные, всегда приезжаем в обычной гражданской одежде. Многие матери и жёны просят нас проверить здоровье близких, убедиться, что у них всё в порядке. Мы становимся нитью, соединяющей фронт и дом, приносим с собой частичку домашнего тепла, и бойцы это чувствуют», – поделилась Маменко.

Фото: личный архив Светланы Маменко

«Нас ждал неприятный сюрприз – беспилотник с боевым зарядом. Парни немедленно предупредили по телефону, чтобы мы не останавливались на блокпосте. Мы успели проехать, но вскоре раздался мощный взрыв. Поблизости кружил второй дрон, готовый нанести удар. Бойцы быстро спрятали нас в кустарнике под деревьями», – вспоминает Светлана.

Фото: личный архив Светланы Маменко

«Наше знакомство началось с того, что мы привезли ему бронежилет. Потом оказалось, что мы выросли на соседних улицах. Через месяц встретились вновь. Он начал мне писать, а через какое-то время предложил руку и сердце. Теперь рука об руку идём дальше», – рассказала женщина.