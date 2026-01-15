Волонтёры-альпинисты устроили праздник для детей в онкодиспансере в Балашихе
Костюмированное представление разыграли волонтёры-альпинисты у окон палат маленьких пациентов онкодиспансера в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Героями необычного шоу стали Дед Мороз, Снегурочка, Кощей Бессмертный и другие сказочные герои.
«Хочется особенно отметить команду «Плюшевый десант», группу помощи «ДобротворецЪ», сотрудников фонда «Подари жизнь», гримёров, а также работников «СпасРезерва», которые обеспечили безопасность мероприятия», — сказали сотрудники медучреждения.Акции поддержки для детей, которые проходят лечение в онкодиспансере, волонтёры-альпинисты устраивают регулярно. Такой формат позволяет развлечь маленьких пациентов, не подвергая их риску.