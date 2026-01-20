Волонтёры устроили праздник для пациентов Воскресенской больницы
Новогоднее мероприятие провели волонтёры, активисты профсоюза медработников и представители молодёжного центра «Олимпиец» для пациентов отделения сестринского ухода поликлиники №7 Воскресенской больницы в посёлке имени Цюрупы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.
Праздник организовала председатель местного отделения «Российского Красного Креста» Татьяна Воеводина.
«В программу мероприятия вошли конкурсы, загадки и чтение стихов. Самым активным участникам вручили сувениры от молодёжного центра», — говорится в сообщении.Волонтёры также вручили подарки лежачим пациентам и пожелали им выздоровления и благополучия.
