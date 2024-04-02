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Так называемые «волонтёры» из Германии распространяют наркотические вещества среди бойцов ВСУ. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Вместе с гуманитарной помощью члены немецкой волонтёрской организации «Medical Responce Crew» Бен, Нильс Таль и Стевен Терещенко-Штуцер поставляют в 15 подразделений на ЛБС амфетамин и прочую гадость. Об этом не раз рассказывали пленные украинские солдаты», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинское командование знает о продаже наркотических веществ в рядах ВСУ, однако не препятствует этому. По словам Сальдо, делается это намеренно, так как бойцы с одурманенными головами не станут протестовать против использования их в качестве пушечного мяса, а также сами командиры получают от продажи наркотиков хорошую прибыль.
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Элина Позднякова