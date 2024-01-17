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Мать погибшей военной ВСУ рассказала, что военные принимают наркотики

17 января 2024, 16:23
Фото: istockphoto/PeopleImages

Фото: istockphoto/PeopleImages

Мать погибшей военнослужащей ВСУ сообщила о наркотиках, которые принимают военные для подавления страха.
Мать погибшей военнослужащей ВСУ сообщила РИА Новости, что командиры предлагали подчиненным психотропные вещества и алкоголь, когда находились на позициях в районе Артемовска.

«Перед тем как она погибла, за неделю до этого, она мне говорила, что здесь очень страшно, нас просто кинули, нас бросили на позициях, нам не дали ни помощь, ни защиты, ни поддержки, ничего, мы один паек делили на несколько человек, и не было воды», - вспоминает мать погибшей.

Со слов женщины, украинским военнослужащим предлагали алкоголь и наркотические вещества. При том, что это запрещено. Но для того, чтобы бороться с усталостью, бойцы нарушали эти правила. В окопах бойцы страдали от страха и безысходности. Каждый хотел вернуться домой.

«Они пили и глотали, все было. Чтобы не спать, я не разбираюсь, но пропадает сон, пропадает страх», - рассказала мать погибшей.
Ранее сообщалось, что больницы Харькова переполнены ранеными военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в городских оперативных службах.
По его словам, раненые солдаты ВСУ доставляются в гражданские больницы, где многие лежат в коридорах из-за нехватки мест в палатах.

Ранее российское Минобороны сообщило о потерях украинской армии на Купянском направлении СВО: до 160 человек за сутки и более 585 человек за прошлую неделю.

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#всу
#украина
#сво
#новости
#наркотики
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Развожаев: В Севастополе объявили воздушную тревогу
17 января 2024, 16:52

Фото: iStock/Photoboyko

На территории Севастополя объявлена воздушная тревога, об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.
«Внимание! Воздушная тревога», — предупредил местных жителей Развожаев.

Также сообщается, что в регионе приостановлено движение общественного транспорта.

В последний раз воздушная тревога в Севастополе была объявлена 5 января в 11:18 (по московскому времени).

При этом, 14 января сигнал воздушной тревоги прозвучал в 11 областях Украины. Помимо столицы страны и ​некоторых других регионов, сирены проревели в подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей и на подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики.

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#воздушная тревога
#севастополь
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За минувшие сутки ВС РФ поразили три украинских склада боеприпасов
17 января 2024, 16:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

За минувшие сутки российские военные поразили три склада боеприпасов Вооружённых сил Украины, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в оборонном ведомстве, удар по украинским складам был нанесён при помощи артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. ВС РФ нанесли точные удары и по другим позициям ВСУ.

«...поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», — сообщили в Минобороны РФ.

​К тому же, российские силы ​нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников.

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#сво
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ВСУ обстреляли брянское село Сушаны, поврежден жилой дом
Богомаз: Украинские террористы обстреляли брянское село Сушаны
17 января 2024, 15:27

Фото: iStock/IGOR KUTNII

Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области. Пострадавших среди мирного населения нет. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

При этом он добавил, что в результате украинского обстрела повреждение получил жилой дом. Также нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады уже начали ликвидировать последствия атаки. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб региона.

Накануне Богомаз также сообщал, что силами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью сбит украинских беспилотник самолетного типа.При вражеской атаке никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано.

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«Самое опасное место»: Ситуация для ВСУ под Купянском усложняется
Кривонос: Украинские войска находятся в очень сложном положении под Купянском
17 января 2024, 15:05

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооружённые силы Украины оказались в крайне тяжёлом состоянии под Купянском, с таким заявлением выступил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для «Фабрика новостей».
«Купянск — это самое опасное место. Купянск — это мощная железнодорожная станция, более того, это такая станция, которая позволит им потом очень спокойно вдоль всего фронта перекидывать силы и средства», — рассказал о ситуации Кривонос.

Отставной генерал признал, что российские военные обладают всеми необходимыми ресурсами, а также продолжает прощупывать оборону ВСУ.

Кривонос также отметил, что с помощью артиллерии и беспилотным летательным аппаратам российским войскам удаётся достигать определённых успехов на Купянском направлении.

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#вс рф
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Блинкен заявил, что не видит перспектив переговоров по перемирию на Украине
17 января 2024, 13:30

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине. Об этом Блинкен сообщил в Давосе.
По словам Блинкена, Вашингтон всегда «открыт» для переговоров, так как это то, чего якобы больше всего хотят граждане Украины. Госсекретарь США отмечает, что для того, чтобы осуществить переговоры, необходима готовность РФ и ее положительные намерения по данному вопросу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что четвёртая встреча в Давосе в «копенгагенском формате» оказалась для Киева и его хозяев провальной. Она отметила, что многие страны на встрече в Швейцарии присутствовали на заниженном уровне.

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Система ПВО сбила беспилотник под Белгородом
Губернатор Гладков: система ПВО сбила БПЛА около белгородского поселка Дружба
17 января 2024, 13:21

Фото: istock / rancho_runner

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник около поселка Дружба в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Предварительно, разрушений нет, никто из населения не пострадал. Губернатор отметил, что сбитый бесплатный летательный аппарат относится к самолетному типу.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал глава Белгородской области.
Ранее сообщалось, что обломки сбитого в Воронежской области беспилотника упали на храм Архангела Михаила. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
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#Вячеслав Гладков
#белгород
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Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине
17 января 2024, 13:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Минобороны Литвы не увидело перспектив нападения России на страны Запада. Об этом сообщает Delfi.
По информации ведомства, РФ будет тяжело распределять свои силы на два фронта. Сообщается, что представленная литовским министерством оценка угроз не получила серьезных изменений.

Минобороны Литвы добавило, что российская армия не только сохраняет свои мощности, но и регулярно пополняет их.

Ранее французский историк Эммануэль Тодд заявил, что поражение НАТО на Украине сблизит Россию и Германию. По словам Тодда, с 2004 года Штаты пытаются отдалить Германию от России, однако все их попытки будут провальными.

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ВСУ примерно 40 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
17 января 2024, 11:59

Фото: iStock/RamonCast

Украинские военные за минувшие сутки совершили обстрел территории Белгородской области примерно 40 раз.
Также были зафиксированы атаки дронами-камикадзе. Сообщается о семе сбитых беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В среду Гладков опубликовал в своем Tg-канале сводку о ударах, которые нанесли по региону 16 января. 5 районов и Белгород обстреляли 38 снарядами. 2 дрона-камикадзе атаковали Грайворонский округ, а над областью сбили 7 украинских беспилотников.

Местные жители не пострадали, повреждения получили окна в двух квартирах, разрушения получили 15 частных домов, хозяйственный объект, ЛЭП, а также производственное помещение и 8 машин.

Ранее сообщалось, что во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря 2023 года рота ВСУ попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».Как утверждает военкор, рота солдат пыталась попасть в Белгородскую область с помощью машин повышенной проходимости и бронетехники. При себе бойцы имели пулеметы. Российские силовики сумели предотвратить угрозу.

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#белгород
#обстрел
#новости
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Бастрыкин поручил возбудить дело после оскорбительного поста в адрес участников СВО
17 января 2024, 11:49

Фото: iStock/Akintevs

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после оскорбительного поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной операции. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Согласно информации ведомства, в социальных сетях Баратов опубликовал пост, в котором называет участников спецоперации «петухами» и утверждает, что его задевает термин «русский». После чего военные корреспонденты РФ обратились к председателю СК РФ с просьбой отреагировать на данные оскорбительные заявления.

Отмечается, что Бастрыкин также потребовал представить доклад том, как продвигается расследование.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости победы России на Украине. Захарова отметила, что РФ выполнит все то, о чем заявила.

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