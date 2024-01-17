Мать погибшей военной ВСУ рассказала, что военные принимают наркотики

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Мать погибшей военнослужащей ВСУ сообщила о наркотиках, которые принимают военные для подавления страха.
Мать погибшей военнослужащей ВСУ сообщила РИА Новости, что командиры предлагали подчиненным психотропные вещества и алкоголь, когда находились на позициях в районе Артемовска.
Со слов женщины, украинским военнослужащим предлагали алкоголь и наркотические вещества. При том, что это запрещено. Но для того, чтобы бороться с усталостью, бойцы нарушали эти правила. В окопах бойцы страдали от страха и безысходности. Каждый хотел вернуться домой.
По его словам, раненые солдаты ВСУ доставляются в гражданские больницы, где многие лежат в коридорах из-за нехватки мест в палатах.
Ранее российское Минобороны сообщило о потерях украинской армии на Купянском направлении СВО: до 160 человек за сутки и более 585 человек за прошлую неделю.
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«Перед тем как она погибла, за неделю до этого, она мне говорила, что здесь очень страшно, нас просто кинули, нас бросили на позициях, нам не дали ни помощь, ни защиты, ни поддержки, ничего, мы один паек делили на несколько человек, и не было воды», - вспоминает мать погибшей.
«Они пили и глотали, все было. Чтобы не спать, я не разбираюсь, но пропадает сон, пропадает страх», - рассказала мать погибшей.Ранее сообщалось, что больницы Харькова переполнены ранеными военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в городских оперативных службах.
По его словам, раненые солдаты ВСУ доставляются в гражданские больницы, где многие лежат в коридорах из-за нехватки мест в палатах.
Ранее российское Минобороны сообщило о потерях украинской армии на Купянском направлении СВО: до 160 человек за сутки и более 585 человек за прошлую неделю.
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Мария Фирсова