Воробьёв пообещал осуществить мечту героя СВО Демурчиева жить в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Командир мотострелковой дивизии общевойсковой армии Южного военного округа Роман Демурчиев стал лауреатом XI губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Вместе с Андреем Воробьёвым премию вручил военный журналист Александр Сладков.
«Это удивительное мероприятие. Я не ожидал такого. Андрей Юрьевич, спасибо вам огромное за то, что вы послушали меня, и премия досталась Роману. Это удивительный человек, который находится в постоянной боевой работе», – отметил корреспондент.Мотострелковая дивизия держит оборону на ключевом направлении СВО с первого дня. В ходе взятия под контроль российскими войсками одного из населённых пунктов российские мотострелки под командованием Демурчиева разгромили около двух батальонных тактических групп ВСУ, стартовую позицию зенитного ракетного комплекса, уничтожили около 20 единиц бронетехники и 40 автомобилей.
«У Романа есть желание жить в Подмосковье. Я думаю, мы эту мечту осуществим, – отметил губернатор.Вручение премии проводилось в Подмосковье в 11-й раз. Она всегда связана с важными событиями и людьми. В этом году главными героями церемонии стали бойцы спецоперации, их близкие, а также те, кто вносит свой вклад в поддержку военных.
В этом году жюри выбрало из почти 2 тыс заявок 93 лауреата. Общий призовой фонд составил 80 млн рублей. Большинство победителей рассказали, что планируют направить полученные средства на нужды фронта.
Всего за 11 лет лауреатами губернаторской премии стали почти 14 тыс человек. Общий призовой фонд превысил 1,5 млрд рублей.
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Лора Луганская