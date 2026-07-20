Атака БПЛА затронула Подольск, Домодедово и Одинцово: два человека получили травмы
Ночью силы ПВО совместно со средствами радиоэлектронной борьбы пресекли атаку беспилотников на Московскую область. В зоне происшествий оказались Подольск, Домодедово и Одинцовский городской округ. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Одинцове обломки повредили легковой автомобиль и частный дом. Люди не пострадали. В Подольске после падения аппаратов вспыхнули пожары. Обломки задели несколько объектов гражданской инфраструктуры и жилой дом в деревне Малое Толбино.
В Домодедове огонь охватил частный дом, травмы получил один человек. Еще один пострадавший находился на трассе М-4: беспилотник упал рядом с машиной. Медики оказывают ему необходимую помощь.
В своем Telegram-канале он отметил, что на месте происшествий работают спасатели, полиция, бригады скорой помощи и аварийные службы. Специалисты тушат возгорания и обследуют территории.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Украинские формирования бьют не только по военным целям, но и по гражданской инфраструктуре, сознательно подвергая опасности мирных жителей. По оценке аналитиков, такими атаками они пытаются доказать своим западным покровителям, что все еще способны наносить России болезненный ущерб. Не добиваясь решающего успеха на поле боя, они переносят удары туда, где жертвами становятся гражданские.
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