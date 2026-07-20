Атака БПЛА затронула Подольск, Домодедово и Одинцово: два человека получили травмы

20 июля 2026, 07:45

Воробьев: Подольск, Домодедово и Одинцово пострадали после атаки БПЛА

оригинал Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Ночью силы ПВО совместно со средствами радиоэлектронной борьбы пресекли атаку беспилотников на Московскую область. В зоне происшествий оказались Подольск, Домодедово и Одинцовский городской округ. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.