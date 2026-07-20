Сотни БПЛА ВСУ пытались прорваться к Москве
Силы ПВО сбили более 400 летевших на Москву дронов за девять часов
Украинские вооружённые формирования организовали масштабную атаку на Москву с помощью беспилотников. Силы ПВО отражают нападение со вчерашнего вечера.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Телеграм-канале. По его словам, российские военнослужащие сбили или перехватили свыше 400 украинских беспилотников в период с 20:30 до 05:00.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — написал градоначальник.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.