Возмездие за Курск: ВС РФ ударили «Искандерами» по генералам ВСУ, кто ликвидирован

Фото: РИА Новости/Виталий Невар
В ночь с 6 на 7 августа, когда армия Украины напала на Курское приграничье, в Харьковской области произошло одно знаменательное событие – сразу четыре высокопоставленных украинских офицеров погибли под ударом двух ракет комплекса «Искандер-М».
Все, что известно о данном событии – в материале «Радио 1».
В ночь с 6 на 7 августа, в момент начала наступления ВСУ на Курскую область, армия России выпустила ракеты из комплекса «Искандер-М» по главному командному пункту ПВО и обороны Харькова, который находится в Малиновке Харьковской области. Именно отсюда велась координация всех действий украинской армии на данном направлении. Две ракеты попали точно в цель, уничтожив порядка 20 военнослужащих. Также среди жертв оказались и высокопоставленные украинские офицеры, сразу четверо.
По предварительным данным, в результате удара «Искандера» погибли: Михаил Драпатый — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий группировкой войск «Харьков»; Андрей Гнатов — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий объединёнными силами ВСУ; Владимир Горбатюк — замначальника Генерального штаба ВСУ и Александр Пивненко — командующий Нацгвардией Украины.
По некоторым данным, именно они составляли костяк штаба операции ВСУ в Курской области под названием «Суджа».
Отметим, что данную информацию официально не подтверждала ни Россия, ни Украина.
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Удар по бункеру высшего командования ВСУ
В ночь с 6 на 7 августа, в момент начала наступления ВСУ на Курскую область, армия России выпустила ракеты из комплекса «Искандер-М» по главному командному пункту ПВО и обороны Харькова, который находится в Малиновке Харьковской области. Именно отсюда велась координация всех действий украинской армии на данном направлении. Две ракеты попали точно в цель, уничтожив порядка 20 военнослужащих. Также среди жертв оказались и высокопоставленные украинские офицеры, сразу четверо.
Драпатый, Гнатов, Горбатюк и Пивненко
По предварительным данным, в результате удара «Искандера» погибли: Михаил Драпатый — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий группировкой войск «Харьков»; Андрей Гнатов — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий объединёнными силами ВСУ; Владимир Горбатюк — замначальника Генерального штаба ВСУ и Александр Пивненко — командующий Нацгвардией Украины.
По некоторым данным, именно они составляли костяк штаба операции ВСУ в Курской области под названием «Суджа».
Версия Украины
«Ночью в Харьковской области не удалось сбить два "Искандера". Две вражеские ракеты попали по территории леса», — отрапортовали в Воздушных силах Украины.Однако лес оказался непростым.
Отметим, что данную информацию официально не подтверждала ни Россия, ни Украина.
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Элина Позднякова