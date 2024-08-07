«‎Пощады боевикам не будет»: В Совфеде ответили ВСУ на атаку Курской области

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что события в Курской области подтверждают факт превращения Украины в террористическое государство. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он сравнил нападение «бандитов» из Вооруженных сил Украины на больницу города Суджа с захватом заложников в Буденновске.
Джабаров отметил, что басаевцы захватывали заложников для торга с Москвой, а террористы из ВСУ в Курской области «убивают ни в чем не повинных мирных граждан». Парламентарий резюмировал, что «пощады украинским террористам не будет».
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей. Боевики применяют не только вооружение, но и запускают фейки, чтобы посеять панику среди мирного населения. По официальным данным общее количество пострадавших в Курской области достигло 28 человек.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина будет вбрасывать много фейков. Она добавила, что специалисты успевают отслеживать и опровергать это всё.
Народный фронт объявил сбор «Защитникам Курской области». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Джабаров отметил, что басаевцы захватывали заложников для торга с Москвой, а террористы из ВСУ в Курской области «убивают ни в чем не повинных мирных граждан». Парламентарий резюмировал, что «пощады украинским террористам не будет».
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей. Боевики применяют не только вооружение, но и запускают фейки, чтобы посеять панику среди мирного населения. По официальным данным общее количество пострадавших в Курской области достигло 28 человек.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина будет вбрасывать много фейков. Она добавила, что специалисты успевают отслеживать и опровергать это всё.
Народный фронт объявил сбор «Защитникам Курской области». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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Дарья Осипова